"Tu peux prendre un but, mais pas cinq" : l'Antwerp en mode Jeff Tuche après la claque contre le Standard

La semaine va être longue à l'Antwerp après la claque reçue contre le Standard. Joueurs et staff cherchent toujours l'explication de ce 0-5.

Tout se passait bien, ou presque : l'Antwerp dominait son sujet, avait mis Matthieu Epolo plusieurs fois à contribution, venait de toucher la latte. Le Standard n'en menait pas large : 25% de possession lors des 20 premières minutes, un premier tir (sans danger) à la 27e.

Et puis, le but contre son camp de Yuto Tsunashima a tout changé. Les Anversois ont encaissé trois buts en dix minutes et ont continué la journée portes ouvertes en seconde mi-temps pour atteindre ce score de forfait.

L'Antwerp groggy

"J'ai honte. Je n'ai aucune explication. On enchaîne une si bonne série (trois victoires de suite), les résultats nous sont favorables, on pouvait réaliser une opération en or aujourd'hui. La façon dont on a encaissé ces buts est ridicule", déplore Daam Foulon.

Le cadeau de Tsunashima a fait très mal car il était inattendu : "Soudain, plus rien, et tout le monde a oublié ce qu'il avait à faire. Nous avons tout donné, mais nous devons accomplir notre tâche pendant 90 minutes, et pas seulement pendant les 20 premières minutes".

Alors que l'Antwerp pouvait revenir à hauteur de Genk à la première place, c'est le Standard qui a fait la bonne opération du week-end : "Il faut que chacun comprenne que notre prestation d'aujourd'hui est inacceptable. Il est temps de passer à autre chose, car malgré ce résultat embarrassant, nous sommes toujours en lice pour la première place".



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Le Standard n'a autorisé aucune réaction

L'entraîneur Joseph Oosting était plus catégorique sur les causes de cet effondrement collectif : "Je pense que c'est purement mental. Pendant les 35 premières minutes, nous avons très bien joué et nous nous sommes procuré de nombreuses occasions. Nous avons encaissé un but, puis quelque chose a basculé. On peut encaisser un but, même deux, mais pas le troisième comme on le fait, et surtout pas cinq".

"J'avais dit que je voulais voir une réaction après la pause, mais Standard a été d'une efficacité redoutable. Tout dépend de la façon dont on se relève des défaites que l'on encaisse, et celle d'aujourd'hui fait très mal", conclut-il.