Lommel poursuit sa route... après avoir fait tomber le RFC Liège : "Ça fait beaucoup de bien"

Lommel a franchi une nouvelle étape vers la promotion en D1A. Le club s'est imposé 3-1 face au Beerschot en finale aller des Promotion Play-offs, notamment grâce à Tom Reyners (26 ans), qui s'est exprimé après la rencontre.

Lommel a pris la mesure de Beerschot samedi dernier au Soevereinstadion. Le club a ouvert le score dès le premier quart d’heure grâce à Lucas Schoofs. Celui-ci s’est élevé plus haut que tout le monde et a placé une tête sur corner : 1-0.

À peine une minute plus tard, Tom Reyners faisait de même sur un centre venu de la droite : 2-0. Le Beerschot est revenu dans la rencontre grâce à Lukas Van Eeno, mais Sam De Grand a fixé le score final à 3-1.

Lommel dispose ainsi d’une excellente position avant le déplacement au Kiel. De son côté, le Beerschot devra réagir devant son public. Cela rendra le match retour d’autant plus intéressant.

Tom Reyners satisfait

Buteur, Reyners savoure pleinement la victoire. "Ça fait eaucoup de bien", raconte le joueur au micro de Het Laatste Nieuws. "Je ne marque pas souvent, mais j’aimerais le faire bien plus. Alors marquer aujourd’hui contre le Beerschot, c’est agréable."

L’attaquant ne s’enflamme toutefois pas encore. "Ça va forcément bouillonner au Kiel, mais nous allons mettre la même énergie sur le terrain qu’aujourd’hui. C’est comme ça qu’on va leur rendre la tâche très difficile."





Lommel a un plan clair

Lommel a déjà une idée précise de la manière d’aborder ce match. "Nous devons laisser le moins possible le ballon au Beerschot", explique Tom Reyners. "Si nous mettons beaucoup de pression sur le ballon et que nous les empêchons de développer leur jeu, le Beerschot a souvent du mal."

Le match retour est prévu samedi à 18h15. Le vainqueur de la double confrontation entre Lommel et le Beerschot affrontera ensuite Dender, dernier des Relegation Play-offs. Le gagnant de ce duel décrochera une place dans l’élite du football belge la saison prochaine.