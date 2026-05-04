Le SL 16 assure son maintien à Charleroi, les deux descendants en D2 Amateurs sont connus...en théorie

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Le SL 16 assure son maintien à Charleroi, les deux descendants en D2 Amateurs sont connus...en théorie
Photo: © Walfoot.be

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La lutte pour le maintien est scellée en D1 FFA (anciennement D1 ACFF). Le Crossing Schaerbeek accompagnera l'Union Namur un échelon plus bas, le SL 16 est sauvé.

Comme la saison dernière, le SL 16 aura dû cravacher jusqu'au bout pour ne pas descendre en D2 Amateurs. La bonne fin de Playdowns des jeunes du Standard leur a finalement apporté le maintien tant convoité.

Tout un symbole, c'est lors du choc wallon junior que les U23 rouches ont été décrocher ce maintien. Sur la pelouse de la Neuville, les visiteurs ont rapidement ouvert la marque sur une reprise d'Afonso N'Salambi. Malgré une réception douloureuse, le capitaine a pu laisser éclater sa joie : son troisième but en neuf matchs de Playdowns a pesé lourd.

Dos au mur, Charleroi a alors poussé, malgré un maintien déjà acquis. Les Zèbrions sont d'ailleurs passés plusieurs fois assez proches de l'égalisation. Mais c'est bel et bien le SL 16 qui a fait le break en fin de première mi-temps, sur un contre conclu par Josué Mbuyi.

Le SL 16 fait le boulot

Les Liégeois s'imposent 0-2 et ne peuvent mathématiquement plus être rejoints par le Crossing Schaerbeek, battu 0-1 par les U23 de l'Union Saint-Gilloise. Les Schaerbeekois accompagneront donc normalement l'Union Namur (déjà reléguée et battue 3-0 à Stockay malgré une bonne première mi-temps) en D2 FFA.

Une lueur d'espoir subsiste toutefois pour le Crossing : si l'Olympic venait à ne pas recevoir sa licence pour la D1 FFA après sa relégation depuis la D1B, l'avant-dernière place ne serait pas synonyme de descente. Comme souvent en Belgique, les derniers verdicts de cette fin de saison se joueront hors du terrain.

En haut de tableau, la lutte pour le titre et la montée en Challenger Pro League se jouera lors de la dernière journée. Avec deux points d'avance sur Mons, Virton (victorieux 3-5 à Rochefort) a toutes les cartes en main pour finir le travail à domicile contre Habay.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 1 ACFF
Division 1 ACFF Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Standard

Plus de news

"Je n'aurais peut-être pas dû accepter, j'étais cuit, au bout du rouleau" : les confessions de Will Still

"Je n'aurais peut-être pas dû accepter, j'étais cuit, au bout du rouleau" : les confessions de Will Still

09:30
"Tu peux prendre un but, mais pas cinq" : l'Antwerp en mode Jeff Tuche après la claque contre le Standard

"Tu peux prendre un but, mais pas cinq" : l'Antwerp en mode Jeff Tuche après la claque contre le Standard

07:40
"Le football belge est malade" : les supporters de la RAAL ont quitté les tribunes à cause de...leurs drapeaux

"Le football belge est malade" : les supporters de la RAAL ont quitté les tribunes à cause de...leurs drapeaux

09:00
Le Club de Bruges vers le titre avec son troisième gardien ? La visite au Lotto Park a fait des dégâts

Le Club de Bruges vers le titre avec son troisième gardien ? La visite au Lotto Park a fait des dégâts

08:30
Accord trouvé avec DAZN ! Le football belge enfin de retour à la télévision !

Accord trouvé avec DAZN ! Le football belge enfin de retour à la télévision !

08:00
"Il n'a même pas pris une minute pour moi" : un ancien gardien belge charge violemment Rudi Garcia

"Il n'a même pas pris une minute pour moi" : un ancien gardien belge charge violemment Rudi Garcia

07:00
1
Le Club de Bruges va-t-il perdre son homme à tout faire ? Voici ce qui se passe

Le Club de Bruges va-t-il perdre son homme à tout faire ? Voici ce qui se passe

06:30
De Cat n'est pas le seul : voilà un autre retour qui peut faire du bien au RSC Anderlecht

De Cat n'est pas le seul : voilà un autre retour qui peut faire du bien au RSC Anderlecht

06:00
C'est plié en Serie A : l'Inter Milan est champion pour la 21e fois de son histoire

C'est plié en Serie A : l'Inter Milan est champion pour la 21e fois de son histoire

23:30
"On se soutient tous parce qu'on est dans le même bateau" : le Standard de Liège pense à l'Europe

"On se soutient tous parce qu'on est dans le même bateau" : le Standard de Liège pense à l'Europe

21:00
"On doit avancer la poitrine bombée et la tête haute" : Colin Coosemans assume ses erreurs

"On doit avancer la poitrine bombée et la tête haute" : Colin Coosemans assume ses erreurs

23:00
1
"Il y a quelque chose à aller chercher" : Vincent Euvrard affiche ses ambitions après la victoire du Standard

"Il y a quelque chose à aller chercher" : Vincent Euvrard affiche ses ambitions après la victoire du Standard

20:30
Genk pourrait toucher des millions d'euros cet été... sans vendre ses joueurs

Genk pourrait toucher des millions d'euros cet été... sans vendre ses joueurs

22:00
Prêt à renoncer à son poste de numéro un à Saint-Trond ? Wouter Vrancken lâche une bombe sur son avenir

Prêt à renoncer à son poste de numéro un à Saint-Trond ? Wouter Vrancken lâche une bombe sur son avenir

22:30
Beaucoup n'ont simplement pas le niveau : les notes d'Anderlecht après RSCA-Bruges

Beaucoup n'ont simplement pas le niveau : les notes d'Anderlecht après RSCA-Bruges

21:30
3
"On a été solides, une vraie équipe aujourd'hui" : le festival de Rafiki Saïd a éteint l'Antwerp

"On a été solides, une vraie équipe aujourd'hui" : le festival de Rafiki Saïd a éteint l'Antwerp

19:40
Dender a joué avec le feu, mais bat LA RAAL juste avant ses barrages

Dender a joué avec le feu, mais bat LA RAAL juste avant ses barrages

21:41
Le choc était violent : Anderlecht et le Club de Bruges retiennent leur souffle

Le choc était violent : Anderlecht et le Club de Bruges retiennent leur souffle

21:20
Anderlecht n'a rien pu faire : le Club de Bruges profite du faux-pas unioniste et prend la tête !

Anderlecht n'a rien pu faire : le Club de Bruges profite du faux-pas unioniste et prend la tête !

20:33
De retour à hauteur de Genk : d'abord malmené, le Standard en plante cinq à l'Antwerp !

De retour à hauteur de Genk : d'abord malmené, le Standard en plante cinq à l'Antwerp !

17:55
L'énorme erreur de Senne Lammens : Manchester United arrache la victoire face à Liverpool

L'énorme erreur de Senne Lammens : Manchester United arrache la victoire face à Liverpool

20:00
"Anti-football" ? L'Union Saint-Gilloise répond Réaction

"Anti-football" ? L'Union Saint-Gilloise répond

19:20
Le fiasco de la saison passée plane sur La Gantoise : Rik De Mil en grande en difficulté Analyse

Le fiasco de la saison passée plane sur La Gantoise : Rik De Mil en grande en difficulté

19:00
Thomas Meunier et Nathan Ngoy impuissants : Lille freiné à domicile

Thomas Meunier et Nathan Ngoy impuissants : Lille freiné à domicile

18:30
🎥 Malines peut compter sur son héros, La Gantoise en subit les conséquences : "C'était à moi de réagir"

🎥 Malines peut compter sur son héros, La Gantoise en subit les conséquences : "C'était à moi de réagir"

18:10
Virton déroule à Rochefort, Mons ne lâche rien : qui décrochera le ticket pour la Challenger Pro League ?

Virton déroule à Rochefort, Mons ne lâche rien : qui décrochera le ticket pour la Challenger Pro League ?

17:06
Une grande première à Anderlecht dans le onze, De Cat et Huerta sur le banc

Une grande première à Anderlecht dans le onze, De Cat et Huerta sur le banc

17:23
Le Barça pourrait faire un cadeau à Sébastien Pocognoli : l'AS Monaco a une belle carte à jouer

Le Barça pourrait faire un cadeau à Sébastien Pocognoli : l'AS Monaco a une belle carte à jouer

17:30
Le Club de Bruges veut devancer Benfica pour le successeur de Joel Ordonez

Le Club de Bruges veut devancer Benfica pour le successeur de Joel Ordonez

16:30
Malines décroche sa première victoire en Play-Offs : la Gantoise de Rik De Mil à l'arrêt

Malines décroche sa première victoire en Play-Offs : la Gantoise de Rik De Mil à l'arrêt

15:50
"C'est plutôt Rik De Mou" : le coach de la Gantoise pris pour cible après ses déclarations

"C'est plutôt Rik De Mou" : le coach de la Gantoise pris pour cible après ses déclarations

15:30
Anderlecht a passé discrètement plusieurs jours à Paris : voici pourquoi

Anderlecht a passé discrètement plusieurs jours à Paris : voici pourquoi

15:00
Alerte rouge pour un Diable Rouge : un titulaire relégué sur le banc à moins de deux mois du Mondial

Alerte rouge pour un Diable Rouge : un titulaire relégué sur le banc à moins de deux mois du Mondial

14:30
1
Charleroi y croit encore, mais Kohnen est lucide sur ce que les Zèbres doivent faire pour un ticket européen

Charleroi y croit encore, mais Kohnen est lucide sur ce que les Zèbres doivent faire pour un ticket européen

12:00
"Il est grand temps de donner une bonne leçon à cet homme" : un ancien arbitre de Pro League tacle Burgess

"Il est grand temps de donner une bonne leçon à cet homme" : un ancien arbitre de Pro League tacle Burgess

14:00
Watford impitoyable : Edward Still viré après trois mois

Watford impitoyable : Edward Still viré après trois mois

13:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Division 1 ACFF

 Journée 22
Namur Namur 1-2 Union SG Union SG
Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée 0-0 Mons Mons
Virton Virton 2-1 Charleroi Charleroi
Meux Meux 0-0 Tubize-Braine Tubize-Braine
SL16 FC SL16 FC 0-1 Rochefort Rochefort
Schaerbeek Schaerbeek 0-0 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved