Le SL 16 assure son maintien à Charleroi, les deux descendants en D2 Amateurs sont connus...en théorie

La lutte pour le maintien est scellée en D1 FFA (anciennement D1 ACFF). Le Crossing Schaerbeek accompagnera l'Union Namur un échelon plus bas, le SL 16 est sauvé.

Comme la saison dernière, le SL 16 aura dû cravacher jusqu'au bout pour ne pas descendre en D2 Amateurs. La bonne fin de Playdowns des jeunes du Standard leur a finalement apporté le maintien tant convoité.

Tout un symbole, c'est lors du choc wallon junior que les U23 rouches ont été décrocher ce maintien. Sur la pelouse de la Neuville, les visiteurs ont rapidement ouvert la marque sur une reprise d'Afonso N'Salambi. Malgré une réception douloureuse, le capitaine a pu laisser éclater sa joie : son troisième but en neuf matchs de Playdowns a pesé lourd.

Dos au mur, Charleroi a alors poussé, malgré un maintien déjà acquis. Les Zèbrions sont d'ailleurs passés plusieurs fois assez proches de l'égalisation. Mais c'est bel et bien le SL 16 qui a fait le break en fin de première mi-temps, sur un contre conclu par Josué Mbuyi.

Charleroi B 0 - 2 #SL16



Troisième défaite consécutive pour le Sporting de Charleroi B dans le choc wallonhttps://t.co/3dj8ywLXzF pic.twitter.com/H7KHzbgZPH — . (@LilyesqueQuinn) May 3, 2026

Le SL 16 fait le boulot

Les Liégeois s'imposent 0-2 et ne peuvent mathématiquement plus être rejoints par le Crossing Schaerbeek, battu 0-1 par les U23 de l'Union Saint-Gilloise. Les Schaerbeekois accompagneront donc normalement l'Union Namur (déjà reléguée et battue 3-0 à Stockay malgré une bonne première mi-temps) en D2 FFA.





Une lueur d'espoir subsiste toutefois pour le Crossing : si l'Olympic venait à ne pas recevoir sa licence pour la D1 FFA après sa relégation depuis la D1B, l'avant-dernière place ne serait pas synonyme de descente. Comme souvent en Belgique, les derniers verdicts de cette fin de saison se joueront hors du terrain.

En haut de tableau, la lutte pour le titre et la montée en Challenger Pro League se jouera lors de la dernière journée. Avec deux points d'avance sur Mons, Virton (victorieux 3-5 à Rochefort) a toutes les cartes en main pour finir le travail à domicile contre Habay.