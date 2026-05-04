Il fallait bien que cela s'arrête un jour : la folle statistique de l'Union qui prend fin au pire moment

Réduite à dix contre onze, l'Union a fini par rendre les armes à Saint-Trond. Une défaite qui n'était pas franchement prévue au programme.

Match après match, il y a de ces certitudes qui deviennent bien difficile à ébranler : outre les trois victoires en trois matchs contre Saint-Trond cette saison, l'Union peut se targuer de compter une défense bâtie comme une forteresse imprenable.

C'est d'ailleurs ce qui fait sa force, bien plus qu'un Club de Bruges au jeu plus technique et offensif. Mais lorsque que l'un des piliers de cette forteresse est enlevé dix minutes après le début de la bataille, l'équipe se fait légitimement plus chancelante.

Deux buts encaissés par l'Union ? Du jamais vu sur la scène belge cette saison

Malgré l'exclusion de Kevin Mac Allister et la domination territoriale sans partage du STVV, Kjell Scherpen n'a pas été démesurément mis à l'épreuve. Mais l'Union a tout de même fini par payer ses efforts dans le moneytime, malgré une égalisation de Kevin Rodriguez qui semblait synonyme de point du partage.

Il faut dire qu'il ne restait que peu de temps et que quand l'Union part à la faute, elle ne se fait que rarement surprendre une deuxième fois. Ce n'est même...jamais arrivé cette saison sur la scène belge. Jamais l'Union n'avait encaissé plus d'un but sur la scène domestique. En 35 rencontres de championnat et 5 de Coupe.



La saison dernière, les Saint-Gillois avaient encaissé trois buts...sur l'ensemble des Playoffs. La dernière fois qu'ils avaient encaissé deux buts en Belgique ? Lors de la dernière journée de phase classique 2024/2025 à l'occasion de la défaite 2-1 sur la pelouse de Genk. Il y a maintenant 50 matchs de celà. A l'époque, le Racing était encore leader de la compétition, David Hubert était l'entraîneur d'Anderlecht et Sébastien Pocognoli lançait Henok Teklab pour inverser la tendance.