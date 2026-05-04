OFFICIEL : Anderlecht offre un premier contrat professionnel à un jeune joueur né en 2011

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : Anderlecht offre un premier contrat professionnel à un jeune joueur né en 2011
Photo: RSCA

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Daevon Bulembi a signé son premier contrat professionnel avec le Sporting d'Anderlecht. Le club a annoncé la nouvelle dans un communiqué publié sur son site internet ce lundi après-midi.

Daevon Bulembi a signé un contrat jusqu’en 2029 avec Anderlecht. Le jeune joueur né en 2011 franchit ainsi un cap important dans sa toute jeune carrière.

"L’ailier de 15 ans, né en 2011, évoluait la saison dernière au Club de Bruges, où il était surclassé. Daevon signe désormais un contrat de trois ans avec le RSC Anderlecht. À partir de la saison prochaine, il rejoindra notre équipe U16", écrit le club bruxellois dans un communiqué.

Ce transfert confirme la volonté d’Anderlecht de continuer à attirer de jeunes profils prometteurs en terre bruxelloise. Le Sporting d'Anderlecht mise depuis longtemps sur la formation et reste attentif aux jeunes talents capables de s’intégrer rapidement dans le projet sportif du club. La confiance est évidemment placée en Daevon Bulembi, mais il est clair qu'à son jeune âge, il a encore besoin de se développer et de ne peut-être pas ressentir trop de pression.

Daevon Bulembi, un joueur polyvalent

Anderlecht a également vanté les qualités de l’attaquant : "L’académie des jeunes de Neerpede accueille un nouvel ailier. À l’aise des deux pieds, Daevon Bulembi est un joueur de couloir capable d’évoluer avec la même réussite à gauche et à droite. Il allie technique et grandes qualités athlétiques."

"Ses dribbles et sa capacité à éliminer ses adversaires constituent ses principales armes. Il est également rapide, surtout sur les longues distances. Bienvenue au RSC Anderlecht, Daevon", a conclu Anderlecht.

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Avec ce recrutement, les Mauves ajoutent donc un nouveau talent offensif à leur académie. Reste désormais à voir comment Daevon Bulembi s’adaptera à son nouvel environnement, au niveau d’exigence de Neerpede et à ses nouveaux coéquipiers. Son évolution sera forcément suivie avec attention. Une chose est sûr : Bulembi tentera de confirmer les promesses placées en lui sous les couleurs anderlechtoises.

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