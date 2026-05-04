"Le football belge est malade" : les supporters de la RAAL ont quitté les tribunes à cause de...leurs drapeaux

En deuxième mi-temps, les supporters de la RAAL ont quitté le stade de Dender. Un départ précipité qui n'a rien à voir avec les joueurs, mais qui est dû à...leurs drapeaux.

Malgré la fin de saison cauchemardesque de leur équipe, les supporters de La Louvière étaient encore bien en voix hier, offrant un peu d'animation aux tribunes bien calmes de Dender. Mais en deuxième mi-temps, ils ont quitté leur parcage.

La police locale leur a en effet demandé de ne plus agiter leurs drapeaux. "Les drapeaux font partie de notre culture, de notre manière de vivre le football. Jamais ils n'ont posé le moindre problème. Jamais ils n'ont mis qui que ce soit en danger", déplorent les Green Boys sur leur page officielle.

Le problème était en réalité d'ordre pratique : les drapeaux empêchaient la caméra du VAR de voir le terrain. Mais aucun terrain d'entente, aucun aménagement n'a pu être trouvé. Une triste issue pour le dernier déplacement de la saison.

Les supporters de la RAAL s'en vont, leurs drapeaux aussi

"Face à cette décision incompréhensible, nous avons refusé. La situation a rapidement dégénéré et une intervention a été envisagée. Par responsabilité, pour protéger notre groupe face aux interdictions et éviter tout débordement, nous avons fait le choix de partir. Ce départ n'est en aucun cas contre les joueurs. Il est la conséquence directe d'une décision injuste et disproportionnée", poursuit le collectif louviérois.

Les Verts en ont gros sur la patate : "Aujourd'hui, en Belgique, dans un match de Division 1 avec à peine 900 spectateurs, ce sont des drapeaux qui posent problème. Des drapeaux. Le football belge est malade. Entre règlements absurdes, restrictions constantes et incompréhension totale de la culture supporter, il est temps que les choses changent. LIBERTÉ POUR LES ULTRAS".



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Un épisode qui illustre toute la défiance qui existe aujourd'hui en Pro League entre les supporters et les autorités, que les demandes des uns et des autres soient justifiées ou non.