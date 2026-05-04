Accord trouvé avec DAZN ! Le football belge enfin de retour à la télévision !

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Photo: © photonews

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Bonne nouvelle pour les fans de football en Belgique : DAZN et Telenet ont trouvé un accord, ce qui permettra aux clients de Telenet d'avoir à nouveau accès au football belge en télévision.

L'accord entrera en vigueur à partir de la saison 2026-2027 et met fin à une période durant laquelle de nombreux supporters ont dû se tourner vers d'autres plateformes.

Concrètement, les clients de Telenet pourront à nouveau suivre des matches de la Jupiler Pro League, de la Challenger Pro League et de la Lotto Super League. Le football professionnel belge dans son intégralité redevient ainsi facilement accessible à un large public. Un point qui a causé beaucoup de frustration cette saison.

DAZN va à nouveau diffuser le football belge sur Telenet

La collaboration va toutefois plus loin que les seules chaînes TV linéaires. DAZN intégrera également son app dans les décodeurs Telenet, ce qui permettra aux utilisateurs de choisir eux-mêmes comment ils regardent leurs matches. Cette flexibilité doit offrir une expérience de visionnage plus moderne et plus personnalisée.

Et ce n'est pas tout, puisque l'offre internationale de DAZN sera également accessible aux clients Telenet. Des compétitions comme LaLiga, la Serie A et la Ligue 1 pourront à nouveau être suivies via la plateforme. Des épreuves de coupe telles que la FA Cup, la DFB-Pokal et la Coppa Italia seront également au programme.

Les amateurs d'autres sports y trouveront aussi leur compte. Via l'offre DAZN Total, les clients Telenet auront en effet accès notamment à la NFL, à la NBA et au LIV Golf.

Lire aussi… Le Club de Bruges vers le titre avec son troisième gardien ? La visite au Lotto Park a fait des dégâts

Chez DAZN, on se réjouit de ce nouvel accord. Le Managing Director Massimo D’Amario souligne que l'entreprise souhaite diffuser son offre sportive le plus largement possible. Selon lui, cette collaboration s'inscrit parfaitement dans cette stratégie.

Les fans de football n'auront plus besoin de passer par une application

Pour Telenet, cet accord constitue une étape importante pour redevenir attractif auprès des amateurs de sport. Après les débats autour des droits de diffusion et de la disponibilité du football, une grande partie de l'offre sportive est à nouveau centralisée sur une seule plateforme.

Dès le début de la saison 2026-2027, le fan de football belge devrait donc retrouver plus facilement le chemin de ses compétitions préférées. La collaboration entre DAZN et Telenet rend en tout cas l'offre à nouveau beaucoup plus accessible.

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