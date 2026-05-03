Prêt à renoncer à son poste de numéro un à Saint-Trond ? Wouter Vrancken lâche une bombe sur son avenir

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat et Bjorn Vandenabeele
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Prêt à renoncer à son poste de numéro un à Saint-Trond ? Wouter Vrancken lâche une bombe sur son avenir
Photo: © photonews

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Wouter Vrancken réalise une très belle saison avec Saint-Trond, actuellement troisième de Jupiler Pro League. Mais malgré ces bons résultats, on ne sait pas s'il va rester au STVV la saison prochaine.

On a beaucoup parlé cette année d'une possible prolongation de contrat de Wouter Vrancken à Saint-Trond. Mais pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties.

De son côté, le STVV ne compte pas attendre indéfiniment. Si Vrancken ne prolonge pas, le club est convaincu qu'il trouvera un remplaçant capable d'obtenir des résultats similaires en Jupiler Pro League.

En parallèle, il faudra surveiller le mercato : après une telle saison, plusieurs joueurs risquent de partir, souvent en plus grand nombre que ce que le club avait prévu.

Adjoint de Vincent Kompany ?

Vrancken pense aussi à son avenir. Il veut faire un choix qui lui correspond. Il avait récemment rendu visite à Vincent Kompany au Bayern Munich, ce qui l'a fait réfléchir.

Il aimerait travailler à ce niveau. "Pour moi, ce n'est pas une obligation d'être entraîneur principal", a-t-il expliqué dans Het Laatste Nieuws. "Je me concentre aujourd'hui sur mon rôle de T1, mais je me vois aussi, plus tard, comme adjoint sous un grand coach, comme Vincent."

Lire aussi… "Anti-football" ? L'Union Saint-Gilloise répond

Un club spécial

Mais il se voit aussi rester au STVV sur le long terme. "Peut-être que, si je me lasse un jour d'être entraîneur principal, je deviendrai adjoint à Saint-Trond ? Être tous les jours sur le terrain, proche de mes amis et de ma famille... Ce club restera toujours spécial pour moi."

Vrancken sait qu'il a marqué le club. "Quand on me dit que les gens parlent de notre façon de jouer dans les cafés et les restaurants, c’est l'un des plus beaux compliments que je peux recevoir", conclut-il.

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