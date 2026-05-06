La fin des tensions ? Romelu Lukaku a crevé l'abcès avec Antonio Conte à Naples

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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La fin des tensions ? Romelu Lukaku a crevé l'abcès avec Antonio Conte à Naples
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Romelu Lukaku a passé quasiment toute la saison blessé. L'attaquant belge connaît l'une des périodes les plus compliquées de sa carrière en club.

La saison actuelle de Romelu Lukaku est l'une des plus compliquées de sa carrière (en club bien-sûr). Une blessure en pré-saison a éloigné Lukaku des terrains pendant plusieurs mois. Une absence compliquée pour l'attaquant belge, habitué à jouer régulièrement et à être important pour son équipe.

Pas en forme à son retour

Il a retrouvé les terrains à la fin du mois de janvier avec SSC Napoli. Mais son entraîneur ne voulait prendre aucun risque avec lui. Lukaku jouait quelques minutes en fin de rencontre. Il essayait de retrouver du rythme match après match, mais son corps ne suivait pas.

Une mauvaise décision selon son club

Les choses se sont encore compliquées au mois de mars. Rudi Garcia l'avait sélectionné avec les Diables Rouges pour les matchs amicaux aux États-Unis. Mais avant le départ, Lukaku avait déclaré forfait. Naples voulait qu'il rentre en Italie pour poursuivre ses soins, mais l'attaquant est resté en Belgique sans prévenir son club. Il continuait sa remise en forme avec son kiné à Anvers.

Le club était évidemment furieux. Les dirigeants lui ont lancé un ultimatum : revenir immédiatement ou ne plus jouer jusqu'à la fin de la saison. Lukaku n'est pas revenu tout de suite et le club lui a donné une amende de 150 000 euros. Quelques jours plus tard, il est rentré pour discuter avec ses dirigeants, mais il n'a pas parlé avec Antonio Conte.

La fin des tensions ?

Lire aussi… Patte blanche à montrer, forme à retrouver : Romelu Lukaku est à Naples, mais peut-il encore espérer jouer ?
La situation évolue dans le bon sens depuis lundi. Selon le quotidien italien Il Mattino, Lukaku s'est entretenu avec son coach après plusieurs semaines de tensions. "C’est un pas en avant, ils ont tous deux pu s'exprimer. Il a évoqué les difficultés qu'il rencontre cette saison. Il craint de manquer sa dernière Coupe du monde", a écrit le journal italien. Une bonne nouvelle pour Rudi Garcia, son attaquant aura du temps de jeu avant le Mondial.

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