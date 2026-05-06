Pas de triplé pour Vincent Kompany : le Bayern éliminé par le PSG en demi finale de Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain a éliminé le Bayern Munich de Vincent Kompany et disputera une nouvelle finale de Ligue des champions, cette fois contre Arsenal.

Le parcours européen du Bayern Munich s'arrête aux portes de la finale. L'équipe de Vincent Kompany a partagé 1-1 à l'Allianz Arena contre le Paris Saint-Germain. Avec un score cumulé de 5-6, les Bavarois quittent la Ligue des champions malgré une saison très réussie sur le plan national.

Le Bayern a très vite été surpris dans cette rencontre. Dès la troisième minute, Khvicha Kvaratskhelia a pris la profondeur avant de servir parfaitement Ousmane Dembélé au point de penalty. Seul face au but, le Français n'a laissé aucune chance à Manuel Neuer. Un début de match idéal pour le PSG, qui a contrôlé son avantage avec beaucoup de sérénité.

Pas de finale pour Vincent Kompany

Le Bayern a poussé pour revenir dans le match. Les supporters bavarois avaient répondu présent après l'appel lancé par Kompany avant la rencontre. L'ambiance était impressionnante dans le stade, mais les Allemands ont manqué d'efficacité dans les derniers mètres. Le PSG a eu très chaud sur une action litigieuse impliquant Nuno Mendes, averti, pour une main. Finalement, l'arbitre a sanctionné une main de Konrad Laimer. Harry Kane a égalisé à une minute de la fin, mais c'était trop tard.

Le PSG vers sa deuxième finale de suite

Le PSG continue d'écrire son histoire européenne. Le club parisien disputera sa deuxième finale de Ligue des champions de suite après son sacre contre l'Inter Milan la saison passée. Une finale maîtrisée remportée 5-0 par les Parisiens, qui rêvent d'un nouveau trophée européen.

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Malgré cette élimination, la saison de Kompany est très positive. Le Bayern a déjà remporté le championnat et jouera la finale de Coupe d'Allemagne. La direction bavaroise garde confiance en son entraîneur belge, sous contrat jusqu'en juin 2029. Même sans finale européenne, Kompany a réussi à redonner une identité à cette équipe bavaroise. Leandro Trossard sera le seul Belge à disputer la finale de cette édition avec Arsenal. L'équipe anglaise connaît désormais son adversaire.