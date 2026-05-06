Pas de triplé pour Vincent Kompany : le Bayern éliminé par le PSG en demi finale de Ligue des champions

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Pas de triplé pour Vincent Kompany : le Bayern éliminé par le PSG en demi finale de Ligue des champions

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Paris Saint-Germain a éliminé le Bayern Munich de Vincent Kompany et disputera une nouvelle finale de Ligue des champions, cette fois contre Arsenal.

Le parcours européen du Bayern Munich s'arrête aux portes de la finale. L'équipe de Vincent Kompany a partagé 1-1 à l'Allianz Arena contre le Paris Saint-Germain. Avec un score cumulé de 5-6, les Bavarois quittent la Ligue des champions malgré une saison très réussie sur le plan national.

Le Bayern a très vite été surpris dans cette rencontre. Dès la troisième minute, Khvicha Kvaratskhelia a pris la profondeur avant de servir parfaitement Ousmane Dembélé au point de penalty. Seul face au but, le Français n'a laissé aucune chance à Manuel Neuer. Un début de match idéal pour le PSG, qui a contrôlé son avantage avec beaucoup de sérénité.

Pas de finale pour Vincent Kompany

Le Bayern a poussé pour revenir dans le match. Les supporters bavarois avaient répondu présent après l'appel lancé par Kompany avant la rencontre. L'ambiance était impressionnante dans le stade, mais les Allemands ont manqué d'efficacité dans les derniers mètres. Le PSG a eu très chaud sur une action litigieuse impliquant Nuno Mendes, averti, pour une main. Finalement, l'arbitre a sanctionné une main de Konrad Laimer. Harry Kane a égalisé à une minute de la fin, mais c'était trop tard.

Le PSG vers sa deuxième finale de suite

Le PSG continue d'écrire son histoire européenne. Le club parisien disputera sa deuxième finale de Ligue des champions de suite après son sacre contre l'Inter Milan la saison passée. Une finale maîtrisée remportée 5-0 par les Parisiens, qui rêvent d'un nouveau trophée européen.

Lire aussi… 🎥 Penalty oublié pour le Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce que dit le règlement
Malgré cette élimination, la saison de Kompany est très positive. Le Bayern a déjà remporté le championnat et jouera la finale de Coupe d'Allemagne. La direction bavaroise garde confiance en son entraîneur belge, sous contrat jusqu'en juin 2029. Même sans finale européenne, Kompany a réussi à redonner une identité à cette équipe bavaroise. Leandro Trossard sera le seul Belge à disputer la finale de cette édition avec Arsenal. L'équipe anglaise connaît désormais son adversaire.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
PSG
Bayern Munich
Vincent Kompany

Plus de news

🎥 Penalty oublié pour le Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce que dit le règlement

🎥 Penalty oublié pour le Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce que dit le règlement

23:40
1
La tendance se confirme : voici vos grands favoris pour cette fin de saison en Pro League et en Coupe

La tendance se confirme : voici vos grands favoris pour cette fin de saison en Pro League et en Coupe

22:30
Thibaut Courtois avait alerté la direction : grosse altercation au Real Madrid

Thibaut Courtois avait alerté la direction : grosse altercation au Real Madrid

22:06
Matias Fernandez Pardo bientôt Diable Rouge ? Les discussions sont relancées

Matias Fernandez Pardo bientôt Diable Rouge ? Les discussions sont relancées

21:37
2
Pour l'histoire, pour rejoindre Raymond Goethals : Vincent Kompany et le Bayern peuvent-ils le faire ?

Pour l'histoire, pour rejoindre Raymond Goethals : Vincent Kompany et le Bayern peuvent-ils le faire ?

07:20
La fin des tensions ? Romelu Lukaku a crevé l'abcès avec Antonio Conte à Naples

La fin des tensions ? Romelu Lukaku a crevé l'abcès avec Antonio Conte à Naples

20:51
Antoine Sibierski et pas un autre : le CEO d'Anderlecht justifie son choix

Antoine Sibierski et pas un autre : le CEO d'Anderlecht justifie son choix

20:13
Dans la forme de sa vie ? Jérémy Doku a de grandes ambitions avec les Diables Rouges pour le Mondial

Dans la forme de sa vie ? Jérémy Doku a de grandes ambitions avec les Diables Rouges pour le Mondial

19:34
Une légende du Bayern place Kompany au-dessus de Tuchel et de Nagelsmann: "Il est presque parfait"

Une légende du Bayern place Kompany au-dessus de Tuchel et de Nagelsmann: "Il est presque parfait"

05/05
Qu'adviendra-t-il de Jérémy Taravel ? Voici la réponse d'Antoine Sibierski

Qu'adviendra-t-il de Jérémy Taravel ? Voici la réponse d'Antoine Sibierski

18:30
4
(Presque) tout se jouera à Sclessin pour le Standard... où il peine : "Ce n'est pas qu'on n'y a jamais bien joué" Interview

(Presque) tout se jouera à Sclessin pour le Standard... où il peine : "Ce n'est pas qu'on n'y a jamais bien joué"

18:00
Diable Rouge à quatre reprises, il pourrait passer un nouveau palier cet été

Diable Rouge à quatre reprises, il pourrait passer un nouveau palier cet été

17:30
"On sent de l'espoir chez les supporters" : entre Standard et RDC, Matthieu Epolo est parti pour un été chargé Interview

"On sent de l'espoir chez les supporters" : entre Standard et RDC, Matthieu Epolo est parti pour un été chargé

16:50
2
"Je regardais Anderlecht jouer l'Europe chaque saison" : Antoine Sibierski sait où il débarque

"Je regardais Anderlecht jouer l'Europe chaque saison" : Antoine Sibierski sait où il débarque

16:20
Brillant à Arsenal, mais pas chez les Diables : Leandro Trossard peut-il enfin convaincre en sélection ?

Brillant à Arsenal, mais pas chez les Diables : Leandro Trossard peut-il enfin convaincre en sélection ?

15:00
Voici qui remplacera Philippe Albert au micro lors de la Coupe du Monde 2026

Voici qui remplacera Philippe Albert au micro lors de la Coupe du Monde 2026

15:45
1
Antoine Sibierski se présente : "Mes valeurs collent avec celles d'Anderlecht et c'était primordial"

Antoine Sibierski se présente : "Mes valeurs collent avec celles d'Anderlecht et c'était primordial"

15:15
Le retour de Teuma, nouveau doute pour Fossey : le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie du Standard

Le retour de Teuma, nouveau doute pour Fossey : le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie du Standard

14:30
Un coach de Super League féminine va recevoir sa chance en Challenger Pro League

Un coach de Super League féminine va recevoir sa chance en Challenger Pro League

14:20
Une option de moins pour Anderlecht ? Voici où Wouter Vrancken pourrait bien signer en fin de saison

Une option de moins pour Anderlecht ? Voici où Wouter Vrancken pourrait bien signer en fin de saison

14:01
1
Voilà qui succédera à Antoine Sibierski, nouveau directeur sportif d'Anderlecht, à l'ESTAC Troyes

Voilà qui succédera à Antoine Sibierski, nouveau directeur sportif d'Anderlecht, à l'ESTAC Troyes

13:30
L'Antwerp en deuil : une légende du Bosuil, récemment mise à l'honneur, est décédée

L'Antwerp en deuil : une légende du Bosuil, récemment mise à l'honneur, est décédée

12:56
1
Le Standard chipe un jeune talent à l'Antwerp pour son équipe U23

Le Standard chipe un jeune talent à l'Antwerp pour son équipe U23

12:30
Impliqué dans le but, serré par Arteta : toute l'importance de Leandro Trossard, malgré un temps de jeu limité

Impliqué dans le but, serré par Arteta : toute l'importance de Leandro Trossard, malgré un temps de jeu limité

11:20
Perdre à Charleroi rend furieux Dimitri De Condé : un sérieux nettoyage est attendu au Racing Genk

Perdre à Charleroi rend furieux Dimitri De Condé : un sérieux nettoyage est attendu au Racing Genk

11:57
Probable futur troisième, Saint-Trond se prépare déjà pour son premier départ important de l'été

Probable futur troisième, Saint-Trond se prépare déjà pour son premier départ important de l'été

10:50
Leurs décisions seront scrutées de près : les arbitres de la finale de la Coupe de Belgique sont connus

Leurs décisions seront scrutées de près : les arbitres de la finale de la Coupe de Belgique sont connus

10:20
1
Le futur ovni du Club de Bruges ? À 16 ans, il passe déjà professionnel chez les Blauw & Zwart

Le futur ovni du Club de Bruges ? À 16 ans, il passe déjà professionnel chez les Blauw & Zwart

09:50
🎥 La fête à Marbella, deux matchs encore à jouer : Moussa N'Diaye et Schalke déjà en mode célébrations

🎥 La fête à Marbella, deux matchs encore à jouer : Moussa N'Diaye et Schalke déjà en mode célébrations

09:25
Après Antoine Sibierski, le début du mercato à Anderlecht ? Un jeune ailier testé par le PSG est cité

Après Antoine Sibierski, le début du mercato à Anderlecht ? Un jeune ailier testé par le PSG est cité

08:58
Le choix d'Euvrard est clair : pourquoi Josué Homawoo est l'un des perdants de la fin de saison au Standard ?

Le choix d'Euvrard est clair : pourquoi Josué Homawoo est l'un des perdants de la fin de saison au Standard ?

08:34
La manche retour aussi spectaculaire que l'aller entre le Bayern et le PSG ? Vincent Kompany donne le ton

La manche retour aussi spectaculaire que l'aller entre le Bayern et le PSG ? Vincent Kompany donne le ton

05/05
Patte blanche à montrer, forme à retrouver : Romelu Lukaku est à Naples, mais peut-il encore espérer jouer ?

Patte blanche à montrer, forme à retrouver : Romelu Lukaku est à Naples, mais peut-il encore espérer jouer ?

07:55
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/05: Kiwior

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/05: Kiwior

06:30
Bruges et Anderlecht à la lutte pour de jeunes talents... dont un de 13 ans seulement

Bruges et Anderlecht à la lutte pour de jeunes talents... dont un de 13 ans seulement

07:00
"Il m'a tout pris" : la curieuse anecdote d'un ancien coéquipier de Vincent Kompany

"Il m'a tout pris" : la curieuse anecdote d'un ancien coéquipier de Vincent Kompany

05/05

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Demi-finales (R)
Arsenal Arsenal 1-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
Bayern Munich Bayern Munich 1-1 PSG PSG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved