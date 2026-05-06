Pour l'histoire, pour rejoindre Raymond Goethals : Vincent Kompany et le Bayern peuvent-ils le faire ?

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Pour l'histoire, pour rejoindre Raymond Goethals : Vincent Kompany et le Bayern peuvent-ils le faire ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Une affiche pour l'histoire, ce mercredi soir, entre le Bayern et le PSG. Vincent Kompany pourrait rejoindre Leandro Trossard en finale de la Ligue des Champions au terme d'un nouveau match de folie.

La différence de "hype" entre les deux demi-finales retour de la Ligue des Champions est assez marquante, mais loin d'être illogique au vu des deux matchs aller. Par rapport à ce soir, relativement peu de suiveurs du football européen se sont assis devant leur téléviseur pour assister à la qualification d'Arsenal et de Leandro Trossard en finale de la Ligue des Champions, ce mardi soir.

La donne est complètement différente ce mercredi. Après ce qui avait presque été décrit comme le match du siècle, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain s'affrontent ce mercredi soir à l'Allianz Arena pour retrouver les Gunners en finale.

Une double confrontation qui représente, à l'heure actuelle, le plus grand défi de la carrière d'entraîneur de Vincent Kompany, qui a déjà décroché sa deuxième Bundesliga avec les Bavarois mais qui cherche le Graal et espère pouvoir brandir sa première Coupe d'Europe depuis sa reconversion.

Qui du Bayern ou du PSG rejoindra Arsenal en finale de la Ligue des Champions ?

Un match retour qui s'annonce une nouvelle fois particulièrement spectaculaire, comme l'avait déjà laissé entendre Luis Enrique après le match aller, lorsqu'il assurait en conférence de presse, après discussion avec ses adjoints dans le vestiaire du Parc des Princes au coup de sifflet final la semaine dernière, que le PSG devrait au minimum inscrire trois buts pour rêver de se qualifier.

Vincent Kompany peut devenir le premier entraîneur belge à remporter la Ligue des Champions depuis le seul et l'unique Raymond Goethals en 1993, avec l'Olympique de Marseille. Il faudra, pour ce faire, créer ce qui serait malgré tout un petit exploit, à savoir éliminer le champion d'Europe en titre, qui va lui aussi remporter le sacre national et qui se bat pour réaliser un doublé européen historique.

Lire aussi… Une légende du Bayern place Kompany au-dessus de Tuchel et de Nagelsmann: "Il est presque parfait"

Impossible de savoir, dès ce matin, si ce match retour sera aussi spectaculaire que le match aller et les neuf buts qu'il a fournis, mais une chose est sûre : personne ne veut manquer cette rencontre entre le Bayern et le PSG, ce mercredi soir.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Bayern Munich - PSG en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
PSG
Bayern Munich
Vincent Kompany

Plus de news

Une légende du Bayern place Kompany au-dessus de Tuchel et de Nagelsmann: "Il est presque parfait"

Une légende du Bayern place Kompany au-dessus de Tuchel et de Nagelsmann: "Il est presque parfait"

22:40
Perdre à Charleroi rend furieux Dimitri De Condé : un sérieux nettoyage est attendu au Racing Genk

Perdre à Charleroi rend furieux Dimitri De Condé : un sérieux nettoyage est attendu au Racing Genk

11:57
Impliqué dans le but, serré par Arteta : toute l'importance de Leandro Trossard, malgré un temps de jeu limité

Impliqué dans le but, serré par Arteta : toute l'importance de Leandro Trossard, malgré un temps de jeu limité

11:20
Probable futur troisième, Saint-Trond se prépare déjà pour son premier départ important de l'été

Probable futur troisième, Saint-Trond se prépare déjà pour son premier départ important de l'été

10:50
Leurs décisions seront scrutées de près : les arbitres de la finale de la Coupe de Belgique sont connus

Leurs décisions seront scrutées de près : les arbitres de la finale de la Coupe de Belgique sont connus

10:20
Le futur ovni du Club de Bruges ? À 16 ans, il passe déjà professionnel chez les Blauw & Zwart

Le futur ovni du Club de Bruges ? À 16 ans, il passe déjà professionnel chez les Blauw & Zwart

09:50
🎥 La fête à Marbella, deux matchs encore à jouer : Moussa N'Diaye et Schalke déjà en mode célébrations

🎥 La fête à Marbella, deux matchs encore à jouer : Moussa N'Diaye et Schalke déjà en mode célébrations

09:25
Après Antoine Sibierski, le début du mercato à Anderlecht ? Un jeune ailier testé par le PSG est cité

Après Antoine Sibierski, le début du mercato à Anderlecht ? Un jeune ailier testé par le PSG est cité

08:58
Le choix d'Euvrard est clair : pourquoi Josué Homawoo est l'un des perdants de la fin de saison au Standard ?

Le choix d'Euvrard est clair : pourquoi Josué Homawoo est l'un des perdants de la fin de saison au Standard ?

08:34
La manche retour aussi spectaculaire que l'aller entre le Bayern et le PSG ? Vincent Kompany donne le ton

La manche retour aussi spectaculaire que l'aller entre le Bayern et le PSG ? Vincent Kompany donne le ton

17:00
Patte blanche à montrer, forme à retrouver : Romelu Lukaku est à Naples, mais peut-il encore espérer jouer ?

Patte blanche à montrer, forme à retrouver : Romelu Lukaku est à Naples, mais peut-il encore espérer jouer ?

07:55
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/05: Kiwior

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/05: Kiwior

06:30
Bruges et Anderlecht à la lutte pour de jeunes talents... dont un de 13 ans seulement

Bruges et Anderlecht à la lutte pour de jeunes talents... dont un de 13 ans seulement

07:00
"Il m'a tout pris" : la curieuse anecdote d'un ancien coéquipier de Vincent Kompany

"Il m'a tout pris" : la curieuse anecdote d'un ancien coéquipier de Vincent Kompany

12:30
Formé à Anderlecht, champion du Portugal, il quitte la Premier League à titre définitif

Formé à Anderlecht, champion du Portugal, il quitte la Premier League à titre définitif

06:30
Trossard décisif, Arsenal en finale de la Ligue des Champions !

Trossard décisif, Arsenal en finale de la Ligue des Champions !

22:56
Beveren enchaîne les prolongations de contrat pour préparer la remontée en D1A

Beveren enchaîne les prolongations de contrat pour préparer la remontée en D1A

22:20
"Il voulait que ce soit rendu public" : ça se confirme pour Jorthy Mokio, qui a bien choisi le Congo

"Il voulait que ce soit rendu public" : ça se confirme pour Jorthy Mokio, qui a bien choisi le Congo

21:50
3
🎥 Grossière erreur de Zeno Debast qui inscrit un auto-but gag, heureusement sans conséquences

🎥 Grossière erreur de Zeno Debast qui inscrit un auto-but gag, heureusement sans conséquences

21:20
Neymar fait encore polémique : il se serait bagarré avec le fils d'une ancienne star du Real Madrid

Neymar fait encore polémique : il se serait bagarré avec le fils d'une ancienne star du Real Madrid

20:40
2
L'un des architectes du Club de Bruges vers un départ ?

L'un des architectes du Club de Bruges vers un départ ?

20:15
Surprise : retraité à 27 ans, l'ex-Carolo Jules Van Cleemput signe en amateurs

Surprise : retraité à 27 ans, l'ex-Carolo Jules Van Cleemput signe en amateurs

19:45
Bientôt le verdict pour l'Iran : la FIFA invite la fédération iranienne en Suisse pour discuter

Bientôt le verdict pour l'Iran : la FIFA invite la fédération iranienne en Suisse pour discuter

19:20
"J'étais prêt" : comment Anderlecht a jeté des millions par la fenêtre avec la trouvaille de Kompany

"J'étais prêt" : comment Anderlecht a jeté des millions par la fenêtre avec la trouvaille de Kompany

19:00
D'ores et déjà forfait contre La Gantoise : un absent de poids pour Anderlecht pour la finale de Coupe ?

D'ores et déjà forfait contre La Gantoise : un absent de poids pour Anderlecht pour la finale de Coupe ?

18:30
1
Officiel : trois ans après son départ d'Anderlecht pour l'Ajax, un nouveau chapitre pour Ethan Butera

Officiel : trois ans après son départ d'Anderlecht pour l'Ajax, un nouveau chapitre pour Ethan Butera

18:00
🎥 Les croisés au pire moment : un ancien de Charleroi n'affrontera pas les Diables à la Coupe du Monde

🎥 Les croisés au pire moment : un ancien de Charleroi n'affrontera pas les Diables à la Coupe du Monde

17:30
Les supporters d'Anderlecht mécontents du prix des abonnements

Les supporters d'Anderlecht mécontents du prix des abonnements

16:30
1
Pris à partie par ses propres supporters : un ancien entraîneur du Standard dans de très sales draps

Pris à partie par ses propres supporters : un ancien entraîneur du Standard dans de très sales draps

16:00
Les 12 travaux d'Antoine Sibierski : le directeur sportif du RSC Anderlecht a une boulangerie sur la planche

Les 12 travaux d'Antoine Sibierski : le directeur sportif du RSC Anderlecht a une boulangerie sur la planche

15:30
1
15 millions pour un joueur pas encore titulaire en Ligue 1 ? Le dilemme du Club de Bruges

15 millions pour un joueur pas encore titulaire en Ligue 1 ? Le dilemme du Club de Bruges

15:00
Info ou intox ? Mémé Tchité annoncé de retour en P3 luxembourgeoise à 42 ans

Info ou intox ? Mémé Tchité annoncé de retour en P3 luxembourgeoise à 42 ans

14:30
6
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/05: Kipre

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/05: Kipre

13:20
Comment Anderlecht doit à nouveau changer de cap dans sa politique de transferts (y compris chez les jeunes) Analyse

Comment Anderlecht doit à nouveau changer de cap dans sa politique de transferts (y compris chez les jeunes)

14:00
6
Officiel : un ancien éphémère défenseur de Charleroi va découvrir la Premier League

Officiel : un ancien éphémère défenseur de Charleroi va découvrir la Premier League

13:20
"Ses jérémiades étaient de trop" : Hein Vanhaezebrouck recadre un coach de Pro League

"Ses jérémiades étaient de trop" : Hein Vanhaezebrouck recadre un coach de Pro League

05/05
3

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Demi-finales (R)
Arsenal Arsenal 1-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
Bayern Munich Bayern Munich 21:00 PSG PSG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved