Pour l'histoire, pour rejoindre Raymond Goethals : Vincent Kompany et le Bayern peuvent-ils le faire ?

Une affiche pour l'histoire, ce mercredi soir, entre le Bayern et le PSG. Vincent Kompany pourrait rejoindre Leandro Trossard en finale de la Ligue des Champions au terme d'un nouveau match de folie.

La différence de "hype" entre les deux demi-finales retour de la Ligue des Champions est assez marquante, mais loin d'être illogique au vu des deux matchs aller. Par rapport à ce soir, relativement peu de suiveurs du football européen se sont assis devant leur téléviseur pour assister à la qualification d'Arsenal et de Leandro Trossard en finale de la Ligue des Champions, ce mardi soir.

La donne est complètement différente ce mercredi. Après ce qui avait presque été décrit comme le match du siècle, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain s'affrontent ce mercredi soir à l'Allianz Arena pour retrouver les Gunners en finale.

Une double confrontation qui représente, à l'heure actuelle, le plus grand défi de la carrière d'entraîneur de Vincent Kompany, qui a déjà décroché sa deuxième Bundesliga avec les Bavarois mais qui cherche le Graal et espère pouvoir brandir sa première Coupe d'Europe depuis sa reconversion.

Qui du Bayern ou du PSG rejoindra Arsenal en finale de la Ligue des Champions ?

Un match retour qui s'annonce une nouvelle fois particulièrement spectaculaire, comme l'avait déjà laissé entendre Luis Enrique après le match aller, lorsqu'il assurait en conférence de presse, après discussion avec ses adjoints dans le vestiaire du Parc des Princes au coup de sifflet final la semaine dernière, que le PSG devrait au minimum inscrire trois buts pour rêver de se qualifier.

Vincent Kompany peut devenir le premier entraîneur belge à remporter la Ligue des Champions depuis le seul et l'unique Raymond Goethals en 1993, avec l'Olympique de Marseille. Il faudra, pour ce faire, créer ce qui serait malgré tout un petit exploit, à savoir éliminer le champion d'Europe en titre, qui va lui aussi remporter le sacre national et qui se bat pour réaliser un doublé européen historique.



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Impossible de savoir, dès ce matin, si ce match retour sera aussi spectaculaire que le match aller et les neuf buts qu'il a fournis, mais une chose est sûre : personne ne veut manquer cette rencontre entre le Bayern et le PSG, ce mercredi soir.