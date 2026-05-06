Une option de moins pour Anderlecht ? Voici où Wouter Vrancken pourrait bien signer en fin de saison

Wouter Vrancken est l'un des coachs du moment en Jupiler Pro League. L'entraîneur de STVV, cependant, pourrait bien ne pas accompagner les Canaris en Europe...

Wouter Vrancken a retrouvé toute sa verve cette saison sur le banc de Saint-Trond : après un passage mitigé à La Gantoise, et après une fin de saison 2024-2025 passée à assurer le maintien des Canaris en D1A, c'est une toute autre équipe que l'entraîneur de 47 ans dirige désormais. Le STVV est quasi-assuré d'une troisième place, synonyme de ticket européen, et propose l'un des footballs les plus attractifs de Jupiler Pro League.

Mais un peu comme quand il obtenait des résultats épatants avec le KV Malines à l'époque, Vrancken est désormais très courtisé. On a déjà cité le RSC Anderlecht, qui se cherche un coach pour la saison prochaine, comme option potentielle.

Vrancken lui-même a jusqu'ici écarté ces rumeurs, préférant se concentrer sur la saison en cours. Mais le coach des Canaris arrive en fin de contrat et va devoir prendre une décision : prolonger pour aller en Europe avec son équipe, ou tenter une nouvelle aventure... peut-être même à l'étranger ?

Wouter Vrancken coach de Lorient la saison prochaine ?

Car un club est également cité avec insistance : le FC Lorient, qui perdra son entraîneur Olivier Pantaloni en fin de saison. Les Bretons ont plusieurs noms sur leur shortlist, et celui de Will Still, ex-coach de Reims et Lens, a aussi été évoqué. Mais selon les informations de Mediafoot, c'est bien Vrancken qui devrait prendre place sur le banc des Merlus.

Ce site d'information dont la fiabilité est difficile à évaluer affirme en effet que sauf gros retournement de situation, Wouter Vrancken tiendrait la corde et serait très proche de devenir l'entraîneur de Lorient. Il ne resterait, précise Mediafoot, qu'à "finaliser les discussions".





Ce serait une première expérience à l'étranger pour Vrancken, passé par Thes Sports, Lommel, Malines puis le KRC Genk et La Gantoise avant d'atterrir au Stayen en avril 2025.