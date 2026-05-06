Une option de moins pour Anderlecht ? Voici où Wouter Vrancken pourrait bien signer en fin de saison

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Une option de moins pour Anderlecht ? Voici où Wouter Vrancken pourrait bien signer en fin de saison
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Wouter Vrancken est l'un des coachs du moment en Jupiler Pro League. L'entraîneur de STVV, cependant, pourrait bien ne pas accompagner les Canaris en Europe...

Wouter Vrancken a retrouvé toute sa verve cette saison sur le banc de Saint-Trond : après un passage mitigé à La Gantoise, et après une fin de saison 2024-2025 passée à assurer le maintien des Canaris en D1A, c'est une toute autre équipe que l'entraîneur de 47 ans dirige désormais. Le STVV est quasi-assuré d'une troisième place, synonyme de ticket européen, et propose l'un des footballs les plus attractifs de Jupiler Pro League.

Mais un peu comme quand il obtenait des résultats épatants avec le KV Malines à l'époque, Vrancken est désormais très courtisé. On a déjà cité le RSC Anderlecht, qui se cherche un coach pour la saison prochaine, comme option potentielle. 

Vrancken lui-même a jusqu'ici écarté ces rumeurs, préférant se concentrer sur la saison en cours. Mais le coach des Canaris arrive en fin de contrat et va devoir prendre une décision : prolonger pour aller en Europe avec son équipe, ou tenter une nouvelle aventure... peut-être même à l'étranger ? 

Wouter Vrancken coach de Lorient la saison prochaine ? 

Car un club est également cité avec insistance : le FC Lorient, qui perdra son entraîneur Olivier Pantaloni en fin de saison. Les Bretons ont plusieurs noms sur leur shortlist, et celui de Will Still, ex-coach de Reims et Lens, a aussi été évoqué. Mais selon les informations de Mediafoot, c'est bien Vrancken qui devrait prendre place sur le banc des Merlus.

Ce site d'information dont la fiabilité est difficile à évaluer affirme en effet que sauf gros retournement de situation, Wouter Vrancken tiendrait la corde et serait très proche de devenir l'entraîneur de Lorient. Il ne resterait, précise Mediafoot, qu'à "finaliser les discussions". 

Ce serait une première expérience à l'étranger pour Vrancken, passé par Thes Sports, Lommel, Malines puis le KRC Genk et La Gantoise avant d'atterrir au Stayen en avril 2025. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
STVV

Plus de news

"Je regardais Anderlecht jouer l'Europe chaque saison" : Antoine Sibierski sait où il débarque

"Je regardais Anderlecht jouer l'Europe chaque saison" : Antoine Sibierski sait où il débarque

16:20
Antoine Sibierski se présente : "Mes valeurs collent avec celles d'Anderlecht et c'était primordial"

Antoine Sibierski se présente : "Mes valeurs collent avec celles d'Anderlecht et c'était primordial"

15:15
Diable Rouge à quatre reprises, il pourrait passer un nouveau palier cet été

Diable Rouge à quatre reprises, il pourrait passer un nouveau palier cet été

17:30
"On sent de l'espoir chez les supporters" : entre Standard et RDC, Matthieu Epolo est parti pour un été chargé Interview

"On sent de l'espoir chez les supporters" : entre Standard et RDC, Matthieu Epolo est parti pour un été chargé

16:50
1
Voilà qui succédera à Antoine Sibierski, nouveau directeur sportif d'Anderlecht, à l'ESTAC Troyes

Voilà qui succédera à Antoine Sibierski, nouveau directeur sportif d'Anderlecht, à l'ESTAC Troyes

13:30
Probable futur troisième, Saint-Trond se prépare déjà pour son premier départ important de l'été

Probable futur troisième, Saint-Trond se prépare déjà pour son premier départ important de l'été

10:50
Voici qui remplacera Philippe Albert au micro lors de la Coupe du Monde 2026

Voici qui remplacera Philippe Albert au micro lors de la Coupe du Monde 2026

15:45
Brillant à Arsenal, mais pas chez les Diables : Leandro Trossard peut-il enfin convaincre en sélection ?

Brillant à Arsenal, mais pas chez les Diables : Leandro Trossard peut-il enfin convaincre en sélection ?

15:00
Le retour de Teuma, nouveau doute pour Fossey : le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie du Standard

Le retour de Teuma, nouveau doute pour Fossey : le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie du Standard

14:30
Un coach de Super League féminine va recevoir sa chance en Challenger Pro League

Un coach de Super League féminine va recevoir sa chance en Challenger Pro League

14:20
Après Antoine Sibierski, le début du mercato à Anderlecht ? Un jeune ailier testé par le PSG est cité

Après Antoine Sibierski, le début du mercato à Anderlecht ? Un jeune ailier testé par le PSG est cité

08:58
Leurs décisions seront scrutées de près : les arbitres de la finale de la Coupe de Belgique sont connus

Leurs décisions seront scrutées de près : les arbitres de la finale de la Coupe de Belgique sont connus

10:20
1
L'Antwerp en deuil : une légende du Bosuil, récemment mise à l'honneur, est décédée

L'Antwerp en deuil : une légende du Bosuil, récemment mise à l'honneur, est décédée

12:56
1
Le Standard chipe un jeune talent à l'Antwerp pour son équipe U23

Le Standard chipe un jeune talent à l'Antwerp pour son équipe U23

12:30
Perdre à Charleroi rend furieux Dimitri De Condé : un sérieux nettoyage est attendu au Racing Genk

Perdre à Charleroi rend furieux Dimitri De Condé : un sérieux nettoyage est attendu au Racing Genk

11:57
🎥 La fête à Marbella, deux matchs encore à jouer : Moussa N'Diaye et Schalke déjà en mode célébrations

🎥 La fête à Marbella, deux matchs encore à jouer : Moussa N'Diaye et Schalke déjà en mode célébrations

09:25
Impliqué dans le but, serré par Arteta : toute l'importance de Leandro Trossard, malgré un temps de jeu limité

Impliqué dans le but, serré par Arteta : toute l'importance de Leandro Trossard, malgré un temps de jeu limité

11:20
Le futur ovni du Club de Bruges ? À 16 ans, il passe déjà professionnel chez les Blauw & Zwart

Le futur ovni du Club de Bruges ? À 16 ans, il passe déjà professionnel chez les Blauw & Zwart

09:50
Le choix d'Euvrard est clair : pourquoi Josué Homawoo est l'un des perdants de la fin de saison au Standard ?

Le choix d'Euvrard est clair : pourquoi Josué Homawoo est l'un des perdants de la fin de saison au Standard ?

08:34
Bruges et Anderlecht à la lutte pour de jeunes talents... dont un de 13 ans seulement

Bruges et Anderlecht à la lutte pour de jeunes talents... dont un de 13 ans seulement

07:00
Patte blanche à montrer, forme à retrouver : Romelu Lukaku est à Naples, mais peut-il encore espérer jouer ?

Patte blanche à montrer, forme à retrouver : Romelu Lukaku est à Naples, mais peut-il encore espérer jouer ?

07:55
Pour l'histoire, pour rejoindre Raymond Goethals : Vincent Kompany et le Bayern peuvent-ils le faire ?

Pour l'histoire, pour rejoindre Raymond Goethals : Vincent Kompany et le Bayern peuvent-ils le faire ?

07:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/05: Kiwior

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/05: Kiwior

06:30
Formé à Anderlecht, champion du Portugal, il quitte la Premier League à titre définitif

Formé à Anderlecht, champion du Portugal, il quitte la Premier League à titre définitif

06:30
Une légende du Bayern place Kompany au-dessus de Tuchel et de Nagelsmann: "Il est presque parfait"

Une légende du Bayern place Kompany au-dessus de Tuchel et de Nagelsmann: "Il est presque parfait"

22:40
"J'étais prêt" : comment Anderlecht a jeté des millions par la fenêtre avec la trouvaille de Kompany

"J'étais prêt" : comment Anderlecht a jeté des millions par la fenêtre avec la trouvaille de Kompany

19:00
🎥 Grossière erreur de Zeno Debast qui inscrit un auto-but gag, heureusement sans conséquences

🎥 Grossière erreur de Zeno Debast qui inscrit un auto-but gag, heureusement sans conséquences

21:20
Trossard décisif, Arsenal en finale de la Ligue des Champions !

Trossard décisif, Arsenal en finale de la Ligue des Champions !

22:56
Beveren enchaîne les prolongations de contrat pour préparer la remontée en D1A

Beveren enchaîne les prolongations de contrat pour préparer la remontée en D1A

22:20
Les supporters d'Anderlecht mécontents du prix des abonnements

Les supporters d'Anderlecht mécontents du prix des abonnements

05/05
1
"Il voulait que ce soit rendu public" : ça se confirme pour Jorthy Mokio, qui a bien choisi le Congo

"Il voulait que ce soit rendu public" : ça se confirme pour Jorthy Mokio, qui a bien choisi le Congo

21:50
3
L'un des architectes du Club de Bruges vers un départ ?

L'un des architectes du Club de Bruges vers un départ ?

20:15
Les 12 travaux d'Antoine Sibierski : le directeur sportif du RSC Anderlecht a une boulangerie sur la planche

Les 12 travaux d'Antoine Sibierski : le directeur sportif du RSC Anderlecht a une boulangerie sur la planche

05/05
1
Neymar fait encore polémique : il se serait bagarré avec le fils d'une ancienne star du Real Madrid

Neymar fait encore polémique : il se serait bagarré avec le fils d'une ancienne star du Real Madrid

20:40
2
D'ores et déjà forfait contre La Gantoise : un absent de poids pour Anderlecht pour la finale de Coupe ?

D'ores et déjà forfait contre La Gantoise : un absent de poids pour Anderlecht pour la finale de Coupe ?

18:30
1
Surprise : retraité à 27 ans, l'ex-Carolo Jules Van Cleemput signe en amateurs

Surprise : retraité à 27 ans, l'ex-Carolo Jules Van Cleemput signe en amateurs

19:45

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 32
Nantes Nantes 3-0 Marseille Marseille
PSG PSG 2-2 Lorient Lorient
Metz Metz 1-2 Monaco Monaco
Nice Nice 1-1 Lens Lens
Lille OSC Lille OSC 1-1 Le Havre Le Havre
Strasbourg Strasbourg 1-2 Toulouse Toulouse
Paris FC Paris FC 4-0 Brest Brest
Auxerre Auxerre 3-1 Angers Angers
Lyon Lyon 4-2 Rennes Rennes
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved