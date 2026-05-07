Kompany éliminé par le futur Ballon d'Or ? S'il était Brésilien ou Français, il serait déjà le grand favori

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Kompany éliminé par le futur Ballon d'Or ? S'il était Brésilien ou Français, il serait déjà le grand favori
Photo: © photonews

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Ce mercredi, il n'y a peut-être pas eu 9 goals entre le Bayern Munich et le PSG, mais on a assisté à un très grand match de football. L'un des hommes du match a été Khvicha Kvaratskhelia, qui est peut-être bien le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle.

Parfois, il ne faut pas un 5-4 pour qu'on vive un grand match de football. La différence de niveau entre la demi-finale de ce mercredi et celle de la veille entre Arsenal et l'Atlético Madrid était tout aussi énorme que la semaine passée, après que les deux équipes se soient disputées le "match du siècle", comme on le surnomme déjà. 

Les prises de balle, les gestes techniques, les passes tranchantes vers l'avant, le génie tactique de Luis Enrique, un Bayern Munich qui y croit jusqu'au bout, deux buts splendides et même un peu de polémique arbitrale : s'il n'y a pas eu 9 buts, il y a eu tout le reste dans ce Bayern-PSG opposant les deux meilleures équipes du monde à l'heure actuelle. 

Le Ballon d'Or à nouveau parisien après Dembélé ? 

On ne voit pas comment cet Arsenal-là peut inquiéter ce Paris-là. Et si le PSG remporte sa deuxième Ligue des Champions d'affilée, devenant le 9e club de l'histoire à y parvenir, le Ballon d'Or pourrait bien une nouvelle fois être attribué à un Parisien, après Ousmane Dembélé en 2025.  

Ce mercredi, Dembélé a peut-être, aux yeux de certains votants, marqué des points en vue de se succéder à lui-même au palmarès du Ballon d'Or. Mais comme souvent cette saison, le Français n'a pourtant pas été le meilleur joueur de son équipe. À l'Allianz Arena, celui qui marchait sur l'eau, et qui a d'ailleurs délivré un caviar à Dembélé sur le but, c'est bien Khvicha Kvaratskhelia

Lire aussi… "Meilleurs que la saison du triplé" : les mots forts d'un joueur du Bayern pour réconforter Vincent Kompany

Le Géorgien a ce "truc en plus" qui le place tout simplement parmi les joueurs de classe mondiale. Chacune de ses prises de balle met l'adversaire en difficulté, chacun de ses gestes techniques est efficace sans pour autant manquer de ce côté esthétique qui fait frissonner les supporters et se perd un peu.

Un "joueur-frisson" comme l'étaient Neymar, Hazard, Ronaldinho, Maradona, Messi - tous des artistes, en opposition à une vision plus "robotique" qui commence à se répandre dans le football moderne. Avec 10 buts et 6 assists en Champions League, mais aussi un travail collectif magistral dans le système Enrique, "Kvara" est le grand homme du PSG dans cette campagne.

La Coupe du Monde élément clef dans la course au Ballon d'Or ?

Sur papier, Kvaratskhelia a tout pour succéder à Ousmane Dembélé au palmarès du Ballon d'Or... tout, sauf la nationalité. On le sait, les votes se font parfois selon des critères bien éloignés du sportif, raison pour laquelle énormément de fans de football n'accordent plus la moindre importance à ce trophée individuel dans un sport collectif. Mais voir le Géorgien soulever le trophée serait, un peu comme quand Luka Modric a surpris le monde en 2018, la victoire du football "romantique". 

Kvaratskhelia risque toutefois de payer un autre fait : une année de Coupe du Monde, il serait logique que le vainqueur du Ballon d'Or ait soulevé le trophée mondial quelques mois plus tôt. Les exemples de Luka Modric (2018), Cristiano Ronaldo (2014) et Lionel Messi (2010), cependant, nuancent ce constat ces dernières années. 

La Géorgie ne sera pas à la Coupe du Monde, au contraire de l'Angleterre de Bukayo Saka (après tout, Arsenal n'a pas encore perdu la finale) et Harry Kane (dont les chiffres fous peuvent compenser l'absence de finale), de la France d'Ousmane Dembélé ou du Portugal de Vitinha. Mais si aucun de ces derniers n'est sacré champion du monde, Khvicha Kvaratskhelia pourrait bien devenir le premier Ballon d'Or de l'histoire de son pays. 

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