Le KRC Genk trop gourmand ? Un club veut Karetsas, mais le prix poserait problème

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Konstantinos Karetsas continue d'impressionner au KRC Genk et suscite un intérêt de plus en plus marqué à l'étranger. Pour la première fois, cet intérêt semble désormais se concrétiser, avec le Borussia Dortmund clairement en pole position.

Konstantinos Karetsas est, selon beaucoup, le plus grand talent à évoluer sur les pelouses de la Jupiler Pro League. Le Grec, âgé de seulement 18 ans, est quasiment toujours titulaire au Racing Genk et enchaîne les prestations de haut vol, ce qui n'a pas échappé aux clubs étrangers.

Sacha Tavolieri écrit en effet sur X que le grand talent de Genk a rencontré les dirigeants du Borussia Dortmund la semaine dernière. Des scouts du club allemand sont également régulièrement aperçus à la Cegeka Arena, ce qui n'a donc rien d'un hasard.

Cependant, les négociations ont à un moment donné achoppé sur un obstacle délicat mais crucial : le rpxi demandé par le club de Karetsas. Le KRC Genk réclamerait en effet pas moins de 35 millions d'euros pour sa pépite. Un prix qui se veut justifié, puisque Transfermarkt évalue aussi sa valeur marchande à ce montant.

Le Borussia Dortmund ne veut pas payer ce que demande Genk

Dortmund ne voit pas les choses ainsi. Le club allemand ne serait pas encore prêt à mettre une telle somme sur la table pour Karetsas. Genk sait qu'il a de l'or entre les mains et ne se laissera certainement pas convaincre facilement de baisser ses exigences. 

Pour Karetsas lui-même, un transfert au Borussia Dortmund paraît une étape intéressante, accompagnée de moins de pression que le Bayern Munich ou un club d'un calibre comparable. 

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