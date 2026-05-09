Harry Kane se vautre, Michael Olise se rachète : drôle de match pour le Bayern de Vincent Kompany

Le Bayern Munich a renoué avec la victoire en s'imposant 0-1 à Wolfsburg. C'est Michael Olise qui a fait la différence de bien belle manière.

Encore sonné par l'élimination en Ligue des Champions contre le PSG, le Bayern Munich retrouvait le chemin de la compétition domestique, avec un déplacement à Wolfsburg, seizième au classement.

Malgré l'enjeu inexistant pour le Rekordmeister, Vincent Kompany a aligné une équipe assez compétitive, riche de plusieurs cadres mobilisés en semaine. C'est qu'il s'agit de garder tout le monde concerné par cette fin de saison en vue de la finale de la Coupe prévue dans deux semaines. Parmi ces cadres, Harry Kane a eu le premier l'occasion de s'illustrer.

Kane dévisse, Olise enroule

L'Anglais pensait pouvoir ouvrir le score sur un penalty obtenu par Michael Olise peu après la demi-heure. Mais il s'est complètement manqué, envoyant le ballon en tribune. En face, Wolfsburg s'est également ménagé quelques très grosses occasions, avec les mêmes problèmes à la conclusion : 0-0 au repos.

THIS HAPPENED???? HARRY KANE MISS????? pic.twitter.com/MUEwFD6ro0 — Bavarian Football Works (@BavarianFBWorks) May 9, 2026

Pas dans un grand jour, le Bayern a pu compter sur un Michael Olise de retour en forme. Assez éteint contre le PSG, le Français a fait pencher la balance en faveur de son équipe dès la reprise, d'une frappe enroulée en pleine lucarne dont il a le secret. Un petit bijou qui a fait le bonheur du Bayern, victorieux 0-1 après une deuxième mi-temps au petit trot



