La Ligue 2 dans tous ses états : Lucas Stassin en mode Coupe du Monde, fameux désaveu pour Karel Geraerts

La dernière journée de la phase régulière de Ligue 2 s'est conclue hier soir. Avec des fortunes diverses pour Lucas Stassin et Karel Geraerts.

En cette fin de saison, nos deux compatriotes convoitaient toujours la montée en Ligue 1. Lucas Stassin pouvait encore envisager une promotion directe via à la deuxième place, mais il fallait gagner contre Amiens et espérer que Le Mans perde des plumes à Bastia.

Les Verts ont rempli leur part du travail, et de quelle manière : ils ont réalisé un score de forfait. Lucas Stassin a forcément été à la fête, en étant directement impliqué dans trois des cinq buts.

Sur les deux premiers, le Brainois est à l'assist : d'abord d'une jolie talonnade pour Joshua Duffus dans le rectangle pour le but du 2-0, puis d'un autre ballon parfaitement senti dans la surface pour le 3-0 signé Zuriko Davitashvili dans la dernière demi-heure.

Mais un attaquant vit pour marquer, Stassin l'a rappelé en inscrivant lui-même le quatrième but d'un magnifique effort en solitaire démarré sur le flanc gauche, au physique avec son défenseur.

Saint-Etienne s'est donc finalement imposé 5-0, mais la fête n'a pas été totale. Dans le même temps, Le Mans s'est en effet imposé à Bastia, contraignant les Verts à devoir passer par les barrages.

Fin de saison pour Reims et Karel Geraerts

Des barrages que convoitaient également Karel Geraerts et Théo Leoni avec Reims. Mais là aussi, il y avait deux conditions à remplir : gagner contre Pau et espérer que Rodez perde des plumes à Annecy. La première était déjà bien compromise après 20 minutes. Pau a en effet rapidement mené 0-2 en Champagne.

Dos au mur, Reims a trouvé des ressources pour renverser la situation de manière assez spéctaculaire en s'imposant 5-3, notamment porté par un quadruplé de son attaquant japonais Keito Nakamura. Sauf que l'autre match a également rendu ces efforts vains : en s'imposant 1-2 à Annecy, Rodez a confirmé que Reims évoluerait encore en Ligue 2 la saison prochaine. Un sacré désaveu pour Karel Geraerts, qui était venu pour la montée et n'accrochera même pas les barrages. Ces barrages, Saint-Etienne les disputera donc contre Rodez et le Red Star.