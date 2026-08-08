Un ancien joueur de Pro League se rapproche du PSG

Après William Pacho, le champion d'Europe pourrait compter dans ses rangs un autre ancien joueur passé par la Pro League. En effet, Zion Suzuki, passé par le STVV se rapproche du club de la capitale française.

La saison dernière, le PSG avait fait des pieds et des mains pour recruter Lucas Chevalier, le gardien de Lille. Plus doué au pied que Gianluigi Donnarumma, le jeune portier français débarquait au Parc des Princes en échange d'un chèque de 40 millions d'euros sans les bonus pendant que l'Italien filait du côté de Manchester City.

Mais une saison plus tard, Chevalier ne semble plus dans les bonnes grâces de Luis Enrique. Remplacé par Matveï Safonov en cours de saison, Chevalier n'a, pour couronner le tout, même pas été repris dans le groupe des 26 "Bleus" pour le Mondial.

Le même prix que Chevalier

Sa situation en club devrait encore se dégrader puisque le PSG fait le forcing pour recruter le numéro 1 japonais Zion Suzuki, qui évolue du côté de Parme. Après avoir adressé une première offre, refusée, de 28 millions + 5 de bonus, les champions d'Europe ont augmenté la mise à 35 millions. Selon divers sources en Italie, cette proposition devrait convaincre le club d'Émilie-Romagne de céder son dernier rempart.

Un prêt à la Juventus ?

Cependant, s'il est flatté par cet intérêt, Zion Suzuki n'a pas envie de se retrouver sur le banc et vivre, à seulement 22 ans, un destin à la Lucas Chevalier. C'est pourquoi, une fois le transfert conclu, le PSG pourrait, selon Le Parisien, prêter sa nouvelle recrue dans la foulée. ZionSuzuki pourrait poursuivre son développement prometteur ailleurs pendant une saison avant de revenir à Paris pour revendiquer une place entre les perches.

La Juventus figurerait parmi les clubs qui étudient un prêt pour le gardien. Le club italien envisageait dans un premier temps le transfert direct du gardien japonais mais s'est retiré de la bataille, étant la force financière du PSG. Après l'échec du recrutement d'Emiliano Martinez, le gardien d'Aston Villa, les "Bianconeri" pourraient trouver une solution qui les arrange grâce à une éventuelle location.





Avec William Pacho

Si ce n'est pas directement, Zion Suzuki, que l'on a bien connu en Pro League du côté du STVV où il a joué 32 matchs lors de l'exercice 2023-24, pourrait retrouver au PSG un autre joueur passé par notre compétition : William Pacho. L'Équatorien n'a jamais croisé Suzuki en Pro League puisqu'il y a aussi évolué qu'une saison, en 2022-23. Il y a surtout été champion de Belgique et vainqueur de la Coupe avec l'Antwerp, au sein d'une charnière centrale qu'il composait avec Toby Alderweireld.

Une fois arrivée à Paris en provenance de l'Eintracht Francfort où il a évolué une saison après son passage à l'Antwerp, William Pacho s'est imposé comme une valeur sûre de l'axe défensif parisien et s'est offert les deux premières ligues des champions consécutives du club de la capitale française. Un véritable porte-bonheur.

On imagine que Luis Campos et Luis Enrique espèrent que le passé "belge" de Suzuki puisse connaître une aussi histoire que celle de William Pacho.