🎥 "Il est belge bordel" : la story énigmatique de Thomas Meunier à propos de Matías Fernández-Pardo
Photo: © photonews
Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!
Thomas Meunier a partagé une story Instagram énigmatique ce mardi. En découvrant la carte FC 26 de Matías Fernández-Pardo, le Diable Rouge a remarqué qu'il avait le drapeau espagnol. Ce qui l'a fait réagir.
Le joueur né à Bruxelles dispose de trois nationalités : belge, italien et espagnole. Au micro de Marca, il avait été clair concernant son choix de pays sportif : "C’est une chance (de pouvoir choisir). J’ai déjà joué avec la Belgique, mais quand j’étais petit, je regardais toujours les matchs de l’Espagne et mon cœur bat toujours pour la Roja."
"C’est avec l’Espagne que j’aimerais jouer. Je sais qu'il y a beaucoup de concurrence, mais j’aime les défis," poursuivait-il. La possibilité qu'il porte un joueur la tunique no-jaune-rouge semblait donc très faible.
La story de Thomas Meunier
Quand Thomas Meunier a remarqué qu'il avait le drapeau espagnol sur FC 26, le Diable Rouge l'a interpellé. "Quelque chose à dire ?", a lancé le joueur belge.
"Ils auraient pu mettre les trois nationalités," a brièvement répondu l'ailier. Le natif de Sainte-Ode n'a pas hésité à en rajouter une couche en écrivant : "Il est belge bordel."
Quoi qu'il en soit, le choix de l'attaquant du LOSC semble se porter sur l'Espagne. À moins que quelque chose ne se prépare en coulisses... Affaire à suivre.
La story un peu énigmatique de Thomas Meunier en parlant de la carte FIFA de Fernandez-Pardo.— Nils (@NilsStrpn) September 30, 2025
Je ne sais pas ce qui se trame en coulisse mais j’aimerais vraiment savoir même si le néo-espagnol a semblé assez clair sur sa position de jouer pour la Roja 🇪🇸👀 pic.twitter.com/exiAZYe9jh
Suis AS Roma - Lille OSC en live sur Walfoot.be à partir de 18:45 (02/10).
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot