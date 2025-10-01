🎥 "Il est belge bordel" : la story énigmatique de Thomas Meunier à propos de Matías Fernández-Pardo

🎥 "Il est belge bordel" : la story énigmatique de Thomas Meunier à propos de Matías Fernández-Pardo
Photo: © photonews

Thomas Meunier a partagé une story Instagram énigmatique ce mardi. En découvrant la carte FC 26 de Matías Fernández-Pardo, le Diable Rouge a remarqué qu'il avait le drapeau espagnol. Ce qui l'a fait réagir.

Le joueur né à Bruxelles dispose de trois nationalités : belge, italien et espagnole. Au micro de Marca, il avait été clair concernant son choix de pays sportif : "C’est une chance (de pouvoir choisir). J’ai déjà joué avec la Belgique, mais quand j’étais petit, je regardais toujours les matchs de l’Espagne et mon cœur bat toujours pour la Roja."

"C’est avec l’Espagne que j’aimerais jouer. Je sais qu'il y a beaucoup de concurrence, mais j’aime les défis," poursuivait-il. La possibilité qu'il porte un joueur la tunique no-jaune-rouge semblait donc très faible.

La story de Thomas Meunier

Quand Thomas Meunier a remarqué qu'il avait le drapeau espagnol sur FC 26, le Diable Rouge l'a interpellé. "Quelque chose à dire ?", a lancé le joueur belge.

"Ils auraient pu mettre les trois nationalités," a brièvement répondu l'ailier. Le natif de Sainte-Ode n'a pas hésité à en rajouter une couche en écrivant : "Il est belge bordel."

Quoi qu'il en soit, le choix de l'attaquant du LOSC semble se porter sur l'Espagne. À moins que quelque chose ne se prépare en coulisses... Affaire à suivre.

