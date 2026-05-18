Qui est Jordi Makiese, présent pour la première fois dans la sélection du Standard contre Genk ?

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Qui est Jordi Makiese, présent pour la première fois dans la sélection du Standard contre Genk ?
Photo: © photonews

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Vincent Euvrard a présenté Jordi Makiese, présent pour la première fois dans le groupe du Standard contre le Racing Genk. Le jeune milieu de terrain de la génération 2009 représente, avec d'autres, l'avenir du Matricule 16.

Il y avait un petit nouveau dans la sélection du Standard lors de la réception du Racing Genk, samedi soir. Pour la première fois, le tout jeune Jordi Makiese figurait sur la feuille de match d'une rencontre de Jupiler Pro League.

Questionné à son sujet en conférence de presse avant le déplacement à Westerlo de ce mardi, Vincent Euvrard s'est exprimé sur le jeune talent des Rouches, qui a prolongé son contrat au mois de mars dernier, et ce jusqu'en 2029.

"C'est un très jeune milieu central, né en 2009. Il a réalisé de bonnes choses avec les U18, une équipe dans laquelle il y a beaucoup de joueurs intéressants de la génération 2009. Il est l'un d'entre eux", a présenté le T1 liégeois, avant de poursuivre.

Jordi Makiese, l'un des talents de la génération 2009 sur lesquels le Standard compte beaucoup

"Il est à l'aise avec le ballon, cherche à jouer vers l'avant et est déjà grand pour son âge. Il rentre également bien dans les duels. On l'a pris parce qu'on avait une place dans le groupe et parce que c'est une confirmation pour tous nos jeunes qu'on les regarde et qu'on est prêts à les prendre, comme c'est le cas avec Charli (Spoden)."

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Des joueurs qui, comme Noah Sy, présent sur la feuille de match contre l'Antwerp, ont encore "beaucoup de paliers à franchir", dixit Euvrard, mais qui représentent la génération sur laquelle le Standard compte à l'avenir. Une génération qui vient de terminer à la deuxième place du championnat U18, derrière le Racing Genk.

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