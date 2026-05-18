🎥 Un supporter blauw en zwart aperçu en train de faire des saluts nazis lors de Bruges-Union

Un supporter du Club de Bruges a été filmé en train de faire des saluts nazis lors du match entre le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise, dimanche soir au Jan Breydel (5-0).

Les Blauw en Zwart se sont imposés largement face à l'Union Saint-Gilloise ce dimanche. Grâce à ce succès, les hommes d'Ivan Leko sont plus que jamais proches d'un titre. Une victoire ce jeudi contre Malines suffirait au Club de Bruges pour être champion.

Un supporter de Bruges aperçu en train de faire des saluts nazis dimanche au Jan Breydel

Mais si les choses ont été parfaites sur le terrain pour le Club de Bruges, cela n'a pas été le cas en tribunes. En effet, un supporter a été filmé en train de faire des saluts nazis.

Une soirée normale au Jan Breydel Stadion. Quel enfer. pic.twitter.com/XwksjL1glK — Les Petits Diables (@DiablesPetits) May 17, 2026

Cela rappelle de précédents débordements survenus en 2024. Une trentaine de supporters blauw en zwart avaient été interdits de stade en août 2024 à Sclessin. Quelques semaines plus tôt, lors de la Supercoupe entre le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise, des fans brugeois avaient également été aperçus en train de réaliser des saluts nazis et des cris de singe. Ces incidents n'avaient évidemment pas fait une bonne publicité aux supporters du Club de Bruges.

Des chants antisémites entendus lors du match Anderlecht - Club de Bruges

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Lors du match entre Anderlecht et Bruges le 3 mai dernier, des chants antisémites ont été entendus dans les tribunes brugeoises. Le parquet de Bruxelles a d'ailleurs ouvert une enquête pour incitation à la haine ou à la violence. Le président du Club de Bruges, Bart Verhaeghe, ne prend pas ce sujet à la légère. "Le président collabore à l’identification des supporters qui auraient scandé ces chants", a précisé le parquet. "Les images enregistrées durant le match sont actuellement analysées afin de permettre l’identification des suspects. Le parquet de Bruxelles a également reçu entre-temps une plainte d’organisations juives pour antisémitisme. L’enquête se poursuit."