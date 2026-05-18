République démocratique du Congo, Autriche, Cap-Vert... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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République démocratique du Congo, Autriche, Cap-Vert... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées
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Les listes pour la Coupe du monde tombent les unes après les autres. Retrouvez ci-dessous les listes dévoilées récemment.

Nicolas Baccus

L'Autriche dévoile sa sélection

L'Autriche a également dévoilé sa sélection pour la Coupe du monde 2026. Aucun joueur passé par la Belgique ne figure dans la sélection. Parmi les joueurs les plus connus, on retrouve notamment David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Marko Arnautović ou encore Carney Chukwuemeka.

L'Autriche figure dans le groupe J du tournoi. Les hommes de Ralf Rangnick affronteront la Jordanie (le 17 juin), l'Argentine (le 22 juin) et l'Algérie (28 juin) en phase de groupe du Mondial. Les Autrichiens sont qualifiés pour la compétition en terminant premiers de leur groupe, devant la Bosnie-Herzégovine, qui s'est également qualifiée via les barrages européens.

Nicolas Baccus

10 joueurs liés au championnat belge

La République démocratique du Congo a annoncé les 26 Léopards qui disputeront la Coupe du monde après 52 ans d'absence. De nombreux joueurs passés par la Belgique ou actuellement dans le championnat figurent dans la liste. Le gardien du Standard de Liège, Matthieu Epolo, et le latéral gauche du KRC Genk, Joris Kayembe, sont les deux joueurs évoluant actuellement dans le championnat belge à être repris. 

En plus, figurent d'autres joueurs passés par le championnat belge : Steve Kapuadi, ancien joueur du Jong Gent, Rocky Bushiri, passé par Ostende, Eupen, Saint-Trond et Malines, l'ancien Anderlechtois Chancel Mbemba, l'ex-Anversois Dylan Batubinsika, le joueur formé à Anderlecht qui s'est surtout révélé à l'Union SG, Noah Sadiki, Edo Kayembe, qui a évolué sous les couleurs d'Anderlecht et d'Eupen, l'ex-Malinois Ngal'ayel Mukau et enfin Theo Bongonda, passé par Zulte Waregem et le KRC Genk.

Nicolas Baccus

Un ancien joueur du Sporting de Charleroi disputera le Mondial avec le Cap-Vert

Le Cap-Vert a dévoilé sa sélection pour la Coupe du monde 2026. Trois joueurs passés par la Belgique figurent dans la liste.

On retrouve d’abord Hélio Varela, qui évoluait sous les couleurs de La Gantoise la saison dernière. Ensuite Nuno Da Costa, qui est passé par Mouscron lors de la saison 2020-2021, a également été appelé.

Willy Semedo, ancien joueur du Sporting de Charleroi, disputera lui aussi le Mondial. Il était passé par les Zèbres lors de la saison 2019-2020, où il avait été prêté au KSV Roulers durant l’hiver.

Nicolas Baccus

Luka Vušković dans la sélection de la Croatie

La Croatie a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde 2026. La sélection a également dévoilé les sept joueurs réservistes prêts à remplacer un éventuel malade ou blessé. Dans la liste des 26 figurent trois joueurs sont passés par la Belgique. Il y a évidemment Ivan Perišić, qui a évolué au KSV Roulers en 2009 et au Club de Bruges entre 2009 et 2011. Prêté par le Hajduk Split à Westerlo la saison dernière, Luka Vušković figure également dans la sélection. Toni Fruk présent dans la liste est lui aussi passé par le plat pays entre 2018 et 2019, où il a évolué à Mouscron.

Franjo Ivanović, joueur de l'Union Saint-Gilloise la saison dernière, et Karlo Letica, gardien du Club de Bruges entre 2018 et 2021, figurent dans les réservistes.

À noter que Luka Modrić a été repris pour disputer sa dernière Coupe du monde.

Nicolas Baccus

Koné, Guiagon ou encore Adingra avec la Côte d'Ivoire

La Côte d’Ivoire a également annoncé sa sélection pour la Coupe du monde 2026, ce vendredi. Le Sporting Charleroi place deux joueurs avec le gardien Mohamed Koné et l’ailier Parfait Guiagon, tandis que l’attaquant du Cercle de Bruges Oumar Diakité est également du voyage.

La sélection des Éléphants comprend aussi plusieurs anciens de la Jupiler Pro League, comme l’ex-ailier de l’Union Simon Adingra (AS Monaco), ainsi que les défenseurs Odilon Kossounou (Atalanta) et Emmanuel Agbadou (Besiktas), passés respectivement par le Club de Bruges et Eupen. Les Ivoiriens défieront dans le groupe E l’Équateur (14 juin à Philadelphie), l’Allemagne (20 juin à Toronto) et le débutant Curaçao (25 juin à Philadelphie).

Nicolas Baccus

La Tunisie avec Dylan Bronn et le frère de Sami Khedira

Le sélectionneur français de la Tunisie, Sabri Lamouchi, a dévoilé vendredi ses 26 joueurs retenus en vue de la Coupe du monde 2026 lors de laquelle les Aigles de Carthage affronteront la Suède (14 juin à Guadalupe), le Japon (20 juin à Guadalupe) et les Pays-Bas (25 juin à Kansas City).

Une sélection dans laquelle on retrouve notamment l’ancien défenseur de La Gantoise Dylan Bronn (Servette FC), le milieu de Burnley Hannibal et Rani Khedira (Union Berlin), le frère de l’ancien international allemand Sami Khedira, qui a changé de nationalité sportive plus tôt cette année et qui va disputer sa première phase finale de Coupe du monde.

Nicolas Baccus

Des visages bien connus en Belgique dans la sélection de Haïti

Les différentes sélections pour la Coupe du monde 2026 continuent de tomber. Place à Haïti, où le défenseur central Jean-Kévin Duverne, actuellement prêté à La Gantoise, et le latéral droit Wilguens Paugain (Zulte Waregem) figurent dans la liste du sélectionneur français Sébastien Migné.

L’ancien d’Anderlecht Hannes Delcroix, qui avait honoré une sélection avec les Diables Rouges en 2020 avant de changer de nationalité sportive, est également du voyage. Une sélection dans laquelle on retrouve également les attaquants Ruben Providence (ex-Club de Bruges), Frantzdy Pierrot (ex-Mouscron) et Duckens Nazon (ex-STVV). Haïti affrontera l’Écosse, le Brésil et le Maroc lors de la phase de poules.

Nicolas Baccus

Le Japon avec Keisuke Goto

Autre sélection suivie de près en Pro League, le Japon a rendu sa liste définitive pour la Coupe du Monde. On y trouve pas moins de dix joueurs passés par la Belgique, dont sept qui ont évolué (ou évoluent toujours) à Saint-Trond. Keisuke Goto en fait partie, il pourra ainsi continuer à faire monter sa valeur marchande, pour le plus grand plaisir d'Anderlecht. Il sera accompagné par son coéquipier Shogo Taniguchi. Junya Ito (Genk) sera aussi de la partie. Si le STVV n'envoie finalement que deux joueurs nippons au Mondial, plusieurs de ses anciens éléments seront donc bien au rendez-vous. On peut citer Zion Suzuki (Parme), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Wataru Endo (Liverpool) ou encore Daichi Kamada (Francfort). Ayase Ueda (ex-Cercle) et Tsuyoshi Watanabe (ex-Cercle et Gand) sont eux aussi repris.

Grosse surprise dans la sélection de Graham Potter pour la Coupe du Monde 2026 : parmi les attaquants, on retrouve un certain Gustaf Nilsson (28 ans) aux côtés de certitudes comme Alexander Isak et Viktor Gyökeres. L'attaquant du Club de Bruges avait, il faut dire, déjà été repris en mars dernier pour les barrages de la Coupe du Monde. 

Mais Nilsson réalise une saison loin de ce qui, habituellement, devrait permettre à un joueur de disputer une Coupe du Monde. Le Brugeois n'a en effet disputé que 11 bouts de matchs (108 minutes) avec les Blauw & Zwart, sans être titularisé une seule fois par Ivan Leko et sans marquer ni délivrer de passe décisive.

Durant la trêve de mars, lors de laquelle la Suède a éliminé l'Ukraine puis la Pologne en barrages, Nilsson n'est même pas monté au jeu. Mais visiblement, ce que Graham Potter (devenu sélectionneur en octobre dernier) a vu à l'entraînement lui a suffi.

Une aubaine pour le Club de Bruges ?

Cette sélection miracle est une aubaine pour le Club de Bruges, qui veut se débarrasser du Suédois auquel il reste encore deux ans de contrat. Gustaf Nilsson aura désormais un statut de Mondialiste, lui qui n'est plus estimé qu'à 2 millions d'euros sur Transfermarkt. En 2024, le FC Bruges avait dépensé 6,9 millions pour attirer l'attaquant de l'Union Saint-Gilloise. 

Nilsson compte 8 caps et trois buts pour la Suède. Ses dernières minutes datent du 22 mars 2025 face au Luxembourg ; il n'a ensuite plus été repris pendant un an. Reste à voir s'il obtiendra du temps de jeu à la Coupe du Monde 2026 : la Suède y affrontera la Tunisie (15/06), les Pays-Bas (20/06) et le Japon (26/06) dans un groupe F particulièrement ouvert. 

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