Pas de calcul pour le Standard à Westerlo : "Tout en sachant que perdre pourrait nous éliminer"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Pas de calcul pour le Standard à Westerlo : "Tout en sachant que perdre pourrait nous éliminer"
Photo: © photonews

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Vincent Euvrard pourrait être tenté de suivre d'un œil la rencontre entre Genk et l'Antwerp pendant le déplacement de son Standard à Westerlo. Le T1 des Rouches ne le fera cependant pas, conscient que toute son attention doit être portée sur son groupe et sur le succès à glaner au Kuipje.

Cap sur le sprint final dans la course au barrage européen. La neuvième journée des Europe Play-Offs sera jouée ce mardi soir (coup d'envoi des trois rencontres à 20h30), avant la dixième qui aura lieu samedi soir (20h45).

Les six équipes joueront donc en même temps, ce qui signifie que personne ne pourra connaître le résultat de l'autre avant d'avoir joué. Bien qu'il serait tentant, du côté de Westerlo - Standard, par exemple, de regarder comment s'en sort le Racing Genk face à l'Antwerp.

"On ne le fera pas ce mardi", a clairement répondu Vincent Euvrard en conférence de presse. "La situation est claire, on doit jouer pour gagner le match. Si Genk perd, on a tout intérêt à gagner, car cela signifierait qu'un point contre Charleroi serait suffisant. D'un autre côté, on sait qu'un partage à Westerlo pourrait nous maintenir dans la course en cas de contre-performance de Genk", a lancé Vincent Euvrard, avant de s'expliquer.

Le Standard doit faire le travail et espérer un sursaut de l'Antwerp

"Quand tu ne sais pas gagner, il est toujours important de ne pas perdre le match, comme on a su le faire contre Genk. Mais demain, il n'y aura pas de calcul. On devra par contre évaluer les risques et pousser jusqu'à la fin si cela est nécessaire, comme à Zulte où on a inscrit le but de la victoire à deux minutes de la fin. Tout en sachant aussi que perdre pourrait nous éliminer", exposait Vincent Euvrard.

Lire aussi… Casper Nielsen pourra jouer à Westerlo, Teuma et Fossey aussi : les nouvelles de l'infirmerie du Standard
Un T1 des Rouches qui ne le dira logiquement pas pour concentrer toute son attention sur son équipe, mais qui espère secrètement que le licenciement de Joseph Oosting pourra jouer dans les têtes des joueurs de l'Antwerp. "Cela peut donner une autre dynamique sur le court terme, avec des joueurs qui veulent relancer la machine. Ensuite, Genk ira à Louvain, qui a gagné 0-3 au Bosuil et qui menait 0-3 à Westerlo. Ce n'est donc pas encore terminé", a-t-il conclu.

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