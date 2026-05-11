Zulte Waregem voit grand : un coach d'Anderlecht ou de Bruges à la tête de l'Essevee la saison prochaine ?

Assistera-t-on bientôt au grand retour de Jonas De Roeck en D1A ? Son nom circule en tout cas du côté de Zulte Waregem, même s'il est loin d'être le seul entraîneur potentiel au Gaverbeek.

Sous la direction de l'entraîneur intérimaire Steve Colpaert, l'Essevee est resté invaincu lors des Relegation Playoffs. Pourtant, il semble que Colpaert n'ait pas d'avenir à Zulte Waregem en tant qu'entraîneur principal.

Zulte Waregem semble en effet tout mettre en œuvre pour la signature d'un nouveau T1. Et le club continue de ratisser le marché. Selon Het Laatste Nieuws , Jonas De Roeck figurerait désormais en bonne place sur la liste des souhaits.

De Roeck ou Coen à Zulte Waregem ?

L'ancien coach notamment de l'Antwer, du RSC Anderlecht et du KVC Westerlo pourrait finalement être relégué avec le Club NXT en Challenger Pro League au terme d'une saison calamiteuse. Et cela pourrait avoir des conséquences sur son avenir. En effet, De Roeck souhaiterait rester à l'échelon professionnel et pourrait, de ce fait, prendre la direction de Zulte Waregem.

D'autres noms figurent sur la liste de Zulte Waregem. Jelle Coen, coach du RSCA Futures - qui a également acquis de l'expérience chez les jeunes du KV Malines et du KRC Genk - pourrait ainsi prétendre à sa première aventure en Jupiler Pro League.

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Selon nos informations, Soren Krogh, un ex-coach notamment du FC Nordsjaelland, d'Aalborg et d'Odense, sans club depuis plusieurs mois, est ou a été également candidat. Il avait déjà été évoqué mi-mars mais figurerait donc toujours sur la liste.