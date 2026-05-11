Zulte Waregem voit grand : un coach d'Anderlecht ou de Bruges à la tête de l'Essevee la saison prochaine ?

Zulte Waregem voit grand : un coach d'Anderlecht ou de Bruges à la tête de l'Essevee la saison prochaine ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Assistera-t-on bientôt au grand retour de Jonas De Roeck en D1A ? Son nom circule en tout cas du côté de Zulte Waregem, même s'il est loin d'être le seul entraîneur potentiel au Gaverbeek.

Sous la direction de l'entraîneur intérimaire Steve Colpaert, l'Essevee est resté invaincu lors des Relegation Playoffs. Pourtant, il semble que Colpaert n'ait pas d'avenir à Zulte Waregem en tant qu'entraîneur principal. 

Zulte Waregem semble en effet tout mettre en œuvre pour la signature d'un nouveau T1. Et le club continue de ratisser le marché. Selon Het Laatste Nieuws , Jonas De Roeck figurerait désormais en bonne place sur la liste des souhaits.

De Roeck ou Coen à Zulte Waregem ? 

L'ancien coach notamment de l'Antwer, du RSC Anderlecht et du KVC Westerlo pourrait finalement être relégué avec le Club NXT en Challenger Pro League au terme d'une saison calamiteuse. Et cela pourrait avoir des conséquences sur son avenir. En effet, De Roeck souhaiterait rester à l'échelon professionnel et pourrait, de ce fait, prendre la direction de Zulte Waregem.

D'autres noms figurent sur la liste de Zulte Waregem. Jelle Coen, coach du RSCA Futures - qui a également acquis de l'expérience chez les jeunes du KV Malines et du KRC Genk - pourrait ainsi prétendre à sa première aventure en Jupiler Pro League.

Lire aussi… Un Jonathan Lardot très content du VAR : "Une excellente intervention"
Selon nos informations, Soren Krogh, un ex-coach notamment du FC Nordsjaelland, d'Aalborg et d'Odense, sans club depuis plusieurs mois, est ou a été également candidat. Il avait déjà été évoqué mi-mars mais figurerait donc toujours sur la liste.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp
Jonas De Roeck

Plus de news

Un Jonathan Lardot très content du VAR : "Une excellente intervention"

Un Jonathan Lardot très content du VAR : "Une excellente intervention"

21:20
Le joueur de la saison encore au top, Charleroi et le Standard aussi représentés dans notre onze du week-end

Le joueur de la saison encore au top, Charleroi et le Standard aussi représentés dans notre onze du week-end

18:30
Noah Sadiki fêtera-t-il...un deuxième titre avec l'Union ? "Je vais vérifier ce que dit mon contrat" Réaction

Noah Sadiki fêtera-t-il...un deuxième titre avec l'Union ? "Je vais vérifier ce que dit mon contrat"

22:00
Encore une inquiétude ? Kevin De Bruyne absent ce lundi avec le Napoli

Encore une inquiétude ? Kevin De Bruyne absent ce lundi avec le Napoli

22:40
Eden Hazard analyse la saison du Real Madrid et donne son avis sur un retour de José Mourinho

Eden Hazard analyse la saison du Real Madrid et donne son avis sur un retour de José Mourinho

22:30
Du changement à Bruges : le directeur sportif Dévy Rigaux sur le départ, un remplaçant déjà ciblé

Du changement à Bruges : le directeur sportif Dévy Rigaux sur le départ, un remplaçant déjà ciblé

17:30
Grand ménage à Mons : 13 (!) joueurs s'en vont après la montée manquée

Grand ménage à Mons : 13 (!) joueurs s'en vont après la montée manquée

21:40
La liste de Rudi Garcia, c'est pour vendredi : y a-t-il la place pour des surprises de dernière minute ?

La liste de Rudi Garcia, c'est pour vendredi : y a-t-il la place pour des surprises de dernière minute ?

21:00
Coup de théâtre : Dick Advocaat ira bel et bien à la Coupe du Monde 2026 avec Curaçao !

Coup de théâtre : Dick Advocaat ira bel et bien à la Coupe du Monde 2026 avec Curaçao !

20:12
"La place du Standard est en tête" : voilà ce qu'il manque encore aux Rouches pour gagner les Europe Play-offs

"La place du Standard est en tête" : voilà ce qu'il manque encore aux Rouches pour gagner les Europe Play-offs

19:00
Ce serait déjà un gros coup dur : un titulaire de Rudi Garcia blessé, son Mondial en danger !

Ce serait déjà un gros coup dur : un titulaire de Rudi Garcia blessé, son Mondial en danger !

19:27
1
Fin de saison prématurée pour Mihajlo Cvetkovic ? La proposition de la Commission de discipline est tombée

Fin de saison prématurée pour Mihajlo Cvetkovic ? La proposition de la Commission de discipline est tombée

16:29
1
Volte-face du FC Bruges, les grands clubs emboîtent le pas : du mouvement concernant la réforme du championnat

Volte-face du FC Bruges, les grands clubs emboîtent le pas : du mouvement concernant la réforme du championnat

13:15
4
Accord entre DAZN et la RTBF : la finale de la Croky Cup sera aussi visible en clair à la télévision

Accord entre DAZN et la RTBF : la finale de la Croky Cup sera aussi visible en clair à la télévision

15:40
Human Rights Watch tire la sonnette d'alarme avant la Coupe du monde 2026 : "On risque la catastrophe"

Human Rights Watch tire la sonnette d'alarme avant la Coupe du monde 2026 : "On risque la catastrophe"

18:00
Un Mondial avec Messi ? Un joueur de Pro League et un flop brugeois dans la présélection de l'Argentine

Un Mondial avec Messi ? Un joueur de Pro League et un flop brugeois dans la présélection de l'Argentine

17:00
Virton promu en Challenger Pro League, une consécration en Gaume : "Celui-ci a une saveur différente" Interview

Virton promu en Challenger Pro League, une consécration en Gaume : "Celui-ci a une saveur différente"

16:20
Un défenseur belge, coaché par une icône britannique, inscrit le seul but de la finale de la Coupe de Hongrie

Un défenseur belge, coaché par une icône britannique, inscrit le seul but de la finale de la Coupe de Hongrie

15:15
Oublié par Rudi Garcia, Olivier Deman n'abandonne pas : "Je pense que j'ai les qualités pour les Diables" Interview

Oublié par Rudi Garcia, Olivier Deman n'abandonne pas : "Je pense que j'ai les qualités pour les Diables"

14:40
Une attitude indigne du capitaine d'Anderlecht... ou exactement ce dont Anderlecht a besoin ?

Une attitude indigne du capitaine d'Anderlecht... ou exactement ce dont Anderlecht a besoin ?

11:40
3
"On savait qu'on allait souffrir" : pas de but pour Aurélien Scheidler avec Charleroi, mais de la satisfaction

"On savait qu'on allait souffrir" : pas de but pour Aurélien Scheidler avec Charleroi, mais de la satisfaction

11:00
Belgique ou Espagne, Lille ou géant européen ? Matias Fernandez-Pardo va vivre un été mouvementé

Belgique ou Espagne, Lille ou géant européen ? Matias Fernandez-Pardo va vivre un été mouvementé

13:45
"C'est typiquement le joueur qu'il manque à Anderlecht"

"C'est typiquement le joueur qu'il manque à Anderlecht"

12:30
Voici comment se passera la préparation du RFC Liège pour la saison prochaine

Voici comment se passera la préparation du RFC Liège pour la saison prochaine

12:00
"On a vécu tellement de choses avec ma mère" : Mandela Keita très ému après son premier but en Serie A

"On a vécu tellement de choses avec ma mère" : Mandela Keita très ému après son premier but en Serie A

11:20
Leandro Trossard plus heureux que jamais de mettre fin à sa disette : "J'ai bien choisi mon moment"

Leandro Trossard plus heureux que jamais de mettre fin à sa disette : "J'ai bien choisi mon moment"

10:30
Vincent Kompany accorde une courte pause à ses joueurs au Bayern

Vincent Kompany accorde une courte pause à ses joueurs au Bayern

10:00
Un cadre de l'Union incertain contre Anderlecht ? "Ce n'était pas de la gestion" Réaction

Un cadre de l'Union incertain contre Anderlecht ? "Ce n'était pas de la gestion"

07:30
"La saison n'a pas été celle que nous voulions" : Thibaut Courtois réagit après la défaite du Real Madrid

"La saison n'a pas été celle que nous voulions" : Thibaut Courtois réagit après la défaite du Real Madrid

09:30
"Je touche un truc et ça rentre" : Thomas Meunier revient sur le but contre son camp qu'il a provoqué

"Je touche un truc et ça rentre" : Thomas Meunier revient sur le but contre son camp qu'il a provoqué

09:00
Un cadre de l'Union Saint-Gilloise intéresserait un grand club italien

Un cadre de l'Union Saint-Gilloise intéresserait un grand club italien

08:00
🎥 Thomas Meunier provoque un but contre son camp ultra-important pour le LOSC en cette fin de saison

🎥 Thomas Meunier provoque un but contre son camp ultra-important pour le LOSC en cette fin de saison

08:30
Un adversaire de gala pour le RFC Seraing en match amical au Pairay cette semaine

Un adversaire de gala pour le RFC Seraing en match amical au Pairay cette semaine

07:00
Le "beau geste" de Janssen a coûté cher : "Je ne comprends pas pourquoi Hairemans a tiré"

Le "beau geste" de Janssen a coûté cher : "Je ne comprends pas pourquoi Hairemans a tiré"

10/05
🎥 Auteur du geste du week-end, Anouar Ait El Hadj prévient Anderlecht : "Je vais me tuer sur le terrain"

🎥 Auteur du geste du week-end, Anouar Ait El Hadj prévient Anderlecht : "Je vais me tuer sur le terrain"

10/05
"Je ne les trouvais pas si bons" : un Malinois pas impressionné par l'Union malgré la lourde défaite

"Je ne les trouvais pas si bons" : un Malinois pas impressionné par l'Union malgré la lourde défaite

10/05

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Play-offs - Finale (R)
Beerschot Beerschot 1-3 Lommel SK Lommel SK
Beerschot Beerschot - Lommel SK Lommel SK
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved