Analyse Le Club de Bruges peut y croire : l'Inter Milan aurait pris une décision importante pour Aleksandar Stankovic

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Le Club de Bruges peut y croire : l'Inter Milan aurait pris une décision importante pour Aleksandar Stankovic
Photo: © photonews

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Le Club de Bruges veut garder Aleksandar Stankovic après sa belle saison. Et du côté de l'Inter Milan, le retour du milieu serbe n'est pas une priorité.

Ces derniers mois, Aleksandar Stankovic est devenu l'un des piliers du Club de Bruges et l'un des grands de Jupiler Pro League. On partait du principe que le milieu de terrain retournerait à Milan cet été.

L'Inter a jusqu'au 15 juin pour activer la clause de rachat et récupérer Stankovic pour 23 millions d'euros. Pour situer: l'été dernier, le Club avait déboursé un peu moins de dix millions d'euros pour le Serbe de 20 ans. Transfermarkt estime sa valeur marchande à 25 millions d'euros.

L'Inter ne va (pas encore) rapatrier Aleksandar Stankovic

Nous avions annoncé que l'Inter n'activerait pas cette clause. Ces derniers mois, le club italien n'a jamais envisagé un retour de Aleksandar Stanković à Milan. Les dirigeants estiment que le milieu continue de progresser dans les meilleures conditions au Club de Bruges.

Le Club de Bruges joue régulièrement la Ligue des champions et Stankovic est titulaire. Un élément très important pour le développement d'un jeune joueur, surtout à son âge. Ce temps de jeu ne serait pas garanti à l'Inter. Plusieurs clubs suivent son évolution, mais le prix demandé refroidit les intéressés.



Arsenal, Chelsea, Manchester United et le Borussia Dortmund se seraient renseignés, selon les médias anglais et allemands. Le e Club veut plus de 50 millions d'euros si un autre club que l'Inter vient chercher son homme.

L'Inter a droit à 50% de la plus-value à la revente de Stankovic en cas de transfert avant le 1er juillet 2027. Le champion d'Italie s'est très bien protégé. Aucune autre équipe ne peut chiper le Serbe.

Une excellente situation pour l'Inter, le Club de Bruges et Aleksandar Stankovic

Le contrat entre l'Inter et le Club de Bruges est rédigé dans l'intérêt des Italiens. Les Brugeois peuvent profiter de Stankovic au moins une saison de plus et finiront, tôt ou tard, par passer à la caisse. Le joueur souhaite rester plus longtemps en Flandre occidentale.

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