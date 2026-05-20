"Le Standard, n'en parlons même plus" : un ancien Diable Rouge charge les grands clubs belges

Le Club de Bruges touche au titre, pendant que l'Union Saint-Gilloise n'a plus le droit à l'erreur. Marc Degryse regrette le niveau affiché de plusieurs grands clubs belges cette saison.

À deux journées de la fin, le Club de Bruges compte quatre points d'avance sur son poursuivant, l'Union Saint-Gilloise. Les Unionistes ont besoin d'un miracle pour conserver leur titre. Les Brugeois peuvent décrocher leur vingtième titre national jeudi prochain.

Marc Degryse ne doute plus que les Bleu et Noir seront sacrés à Malines. L'ancien Diable Rouge a tenu à saluer la saison réalisée par les Bruxellois. "Le Club de Bruges et l'Union dominent notre championnat de la tête et des épaules depuis deux saisons."

Je trouve terriblement dommage pour le football belge que les soi-disant grands clubs continuent de galérer

"Mais je trouve ça dommage pour le football belge que les autres grands clubs du pays aient autant de difficultés à suivre le rythme", a déclaré Degryse dans Het Laatste Nieuws. "Je n'ai pas d'autres mots. Anderlecht en est l'exemple parfait. Ils ont perdu la finale de la Coupe et ils sont contents d'un point contre Malines."

Mais les autres clubs du top font soupirer l'ancien Diable. "Le KRC Genk se retrouve une fois de plus en play-off 2 et l'Antwerp est en plein décrochage. La Gantoise est à des années-lumière du niveau affiché lors de son titre en 2015. Quant au Standard, n'en parlons même plus."

Le niveau des clubs belges va-t-il faire très à notre coefficient européen ?

Degryse craint pour le coefficient européen des clubs belges. "Le Club de Bruges, l'Union et le STVV sont assurés de l'Europe. Le parcours de Saint-Trond est admirable, mais avec des moyens aussi limités, il sera très difficile pour le club de lutter à ce niveau."



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"Il semble qu'Anderlecht et La Gantoise obtiendront un ticket européen", conclut Degryse. "Mais je me demande sincèrement comment ils vont atteindre la phase de poules. Espérons que nos clubs se relèvent rapidement. L'écart avec le Club de Bruges et l'Union est devenu très grand."