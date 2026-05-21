N'Golo Kanté est venu à Virton pour fêter le titre : "C'est un grand sentiment de fierté"

N'Golo Kanté était présent ce mercredi à Virton pour la fête des champions, un événement mettant à l'honneur l'équipe première, championne de D1 FFA, mais aussi les 200 jeunes joueurs de l'académie du club.

Le Français, qui participera à la Coupe du monde cet été, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, a pu rencontrer les joueurs et supporters du club luxembourgeois. Il est arrivé sur le parking du stade Yvan Georges sur le coup de 18h30, alors qu'une rumeur de sa présence commençait à circuler dans l'après-midi.

Il s'agit de la toute première apparition publique du propriétaire de Virton dans son club. Jusqu'alors, il avait simplement fait une visite pour s'adresser aux joueurs lors d'une préparation hivernale.

La surprise du chef du côté de Virton !



Notre propriétaire, N’Golo Kanté, est présent ce mercredi soir afin de féliciter les joueurs ainsi que l’académie 💚#REV #Virton #Kante #Champion #VertEtBlanc pic.twitter.com/qCIHddEZ9N — Royal Excelsior Virton (@excelsiorvirton) May 20, 2026

Un message face aux supporters

Le joueur de Fenerbahçe s’est adressé aux supporters avant de saluer chaque membre du club. Face aux personnes présentes sur place, il a tenu à faire un discours : "Je suis arrivé ici il y a trois ans. On avait un projet, on avait de l'ambition. Y'avait pas encore des jeunes. J'étais admis avec une belle équipe, un beau staff. Il y a eu des moments difficiles."

"Malheureusement, je ne peux pas être là parce que j'ai mon activité mais j'ai toujours suivi le club. Et aujourd'hui être là, avoir autant de jeunes, autant d'accompagnateurs et passer ce moment de joie, c'est un grand plaisir", a-t-il conclu.





Il a également pris part à une séance de selfies et d'autographes et s'est ensuite adressé aux médias, dont TV Lux et L'Avenir. "Ça fait plaisir de voir le club comme ça. La seule fois où j'ai pu passer, c'était sans les supporters. C'était d'ailleurs uniquement avec l'équipe première. Voir le club, le projet dans sa globalité, c'est beau", a débuté N'Golo Kanté face aux médias.

"Voir le changement, ça fait plaisir. Le sentiment de joie, de fierté, d'accomplissement par rapport à la saison qui a été accomplie aussi. Voir la jeunesse qui est aujourd'hui au club, c'est un grand sentiment de fierté de voir ça", a-t-il souligné. "On a commencé le foot avec cette joie, cette passion, et de voir que le club de Virton a aujourd'hui cette structure-là pour encadrer les jeunes, c'est vraiment bien. Et voir comment on évolue, c'est bien, on espère continuer comme ça."

N'Golo Kanté attentif aux résultats du club

N'Golo Kanté joue toujours au football, ce n'est donc pas évident pour lui d'être toujours présent pour le club. Mais une chose est sûre : il suit assidûment ce qu'il s'y passe. "On suit les résultats par internet avec la distance. J'ai des réunions très régulières avec le staff encadrant."

Il a évidemment suivi le dénouement de fin de saison, où le club a finalement été champion de D1FAA grâce à son succès 2-0 contre Habay-la-Neuve : "La dernière journée, c'était stressant et au final, avec le dénouement, on est très heureux et fier du travail accompli. Dans le foot, on sait que rien n'est joué. C'est les lois du jeu, on peut avoir toute la volonté, toute la préparation qu'on veut et parfois le résultat est en notre défaveur."

"De voir que les play-offs ont commencé de manière compliquée et de retourner la situation avec des matchs décisifs, des matchs forts avec du caractère, et aller la chercher jusqu'au bout avec la détermination, c'est vraiment un bel accomplissement."

L'objectif est de s'installer dans le monde pro

Mais alors de quoi rêve-t-il pour la suite du club ? "On espère continuer à grandir, s'installer dans le monde professionnel et voir ce qu'on peut produire et accomplir à ce niveau. On va découvrir et faire bien, c'est rester en deuxième division. Si on peut monter, c'est l'idéal, mais l'objectif est de s'installer dans le monde pro et continuer à grandir avec la région et la jeunesse et faire grandir Virton."

Lors de cet événement, N'Golo Kanté a brillé par sa sympathie et sa simplicité. C'est une journée que n'oublieront certainement pas tous les jeunes de l'académie mais aussi les joueurs de l'équipe première, le staff et les supporters.

Cela fait déjà près de trois ans qu'il a repris le club. C'est fin juin 2023 que le milieu de terrain de l'équipe de France avait signé officiellement.