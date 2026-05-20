Bravo, Vincent Janssen : l'un des meilleurs attaquants de Pro League s'en va par la grande porte

C'est donc officiel : Vincent Janssen quittera l'Antwerp au terme de cette saison. Il manquera beaucoup à la Pro League.

Vincent Janssen quittera l'Antwerp, et très probablement la Jupiler Pro League, dans quelques jours. L'attaquant néerlandais aurait mérité de plus beaux adieux : Marc Overmars a beau affirmer que Janssen quitte la Pro League par la grande porte, la galère du Great Old cette saison ne lui aura pas permis de briller autant qu'il aurait pu.

"C’était déjà remarquable que nous ayons pu attirer Vincent Janssen à l’époque, après ses passages à Tottenham et Monterrey. Ensuite, il est devenu l’un des meilleurs attaquants de Belgique", déclare Overmars. On l'oublierait presque, en effet, mais à son arrivée, Janssen est vu comme un énorme coup : quel CV ! Tottenham, Fenerbahçe mais aussi un passage surprenant et très réussi au Mexique. Janssen est même international néerlandais à 22 reprises, et a disputé la Coupe du Monde 2022 avec les Oranje.

Vincent Janssen a révolutionné le poste de 9 en Pro League

Un CV dont il se montrera digne : en 172 matchs avec le Great Old, Vincent Janssen inscrira 64 buts et délivrera 27 passes décisives - mais surtout, son style aura révolutionné le poste d'attaquant en Jupiler Pro League. Ces dernières saisons, l'ancien de Tottenham aura en effet joué un peu partout sur le terrain avec un même bonheur.

Attaquant sur le papier, n°10 quand il fallait construire le jeu, n°8 quand il fallait relayer le ballon depuis l'arrière, n°6 quand il fallait défendre et jouer les regista : de mémoire récente, on a rarement vu un joueur non seulement aussi polyvalent mais surtout aussi brillant quoi qu'il fasse sur le terrain.



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Et alors que l'Antwerp a, depuis sa remontée en Jupiler Pro League, acquis la réputation d'une équipe un peu vicieuse et pas toujours des plus esthétiques, Vincent Janssen est resté élégant et n'est jamais tombé dans les travers de certains de ses équipiers au fil des saisons. Cette saison, d'ailleurs, dans un Antwerp en perdition, il sera parvenu à inscrire 13 buts en 39 matchs, le tout brassard de capitaine au bras.

Que l'Antwerp ne puisse pas prolonger son contrat est une chose, mais à 31 ans seulement, Vincent Janssen mériterait l'intérêt de clubs visant bien plus haut au classement que les Europe Playoffs. Rebondira-t-il dans un grand club européen ? On peut malheureusement en douter, son âge et les récentes performances de l'Antwerp étant un peu rédhibitoires. Mais s'ils ont un peu de bon sens, tous les clubs du top aux Pays-Bas doivent déjà faire chauffer le téléphone de l'agent de Janssen (il a, par exemple, inscrit 31 buts en 49 matchs pour l'AZ Alkmaar à l'époque).

Cependant, si un club belge ayant les moyens (au hasard : Anderlecht, l'Union ou le Club de Bruges...) se cherchait un neuf cet été, il serait également bien inspiré de tenter un tel coup. Car Vincent Janssen n'a pas seulement marqué le Bosuil : il a marqué la Jupiler Pro League. Et s'il la quitte, il nous manquera profondément.