Il n'a pas traîné : Frédéric Taquin très proche de retrouver un poste après son départ de la RAAL

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Il n'a pas traîné : Frédéric Taquin très proche de retrouver un poste après son départ de la RAAL
Photo: © photonews

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Après neuf saisons et une ascension fulgurante vers la Jupiler Pro League, Frédéric Taquin officiait pour la dernière fois sur le banc de la RAAL, le 9 mai face au Cercle de Bruges. Le Nivellois pourrait cependant ne pas rester sans club bien longtemps.

C'est une énorme page d'histoire qui s'est tournée du côté de la RAAL La Louvière, le 9 mai dernier contre le Cercle de Bruges. Après neuf saisons et bons et loyaux services et une ascension fulgurante vers la Jupiler Pro League, où il s'est maintenu, Frédéric Taquin faisait ses adieux aux Louviérois sur une belle victoire, la seule en play-downs et la plus large de la saison : 4-1.

Un moment rempli d'émotion pour le Nivellois, raisonnablement fier du chemin parcouru et de son travail réalisé au Tivoli, puis à l'Easi Arena, et conscient qu'il quitte le club dans une bien meilleure position que celle où il est arrivé.

La RAAL n'a pas tardé à trouver le remplaçant de Frédéric Taquin

Cependant, si "Fred Taquin" et "RAAL" rimaient ensemble ces neuf dernières années, les deux vont devoir montrer qu'ils ne sont pas co-dépendants, et devront rapidement tourner la page.

Les Loups l'ont fait les premiers, en annonçant le nom de leur nouvel entraîneur principal : Edward Still, qui arrive après son échec à Watford dans une mission qui ressemble de près ou de loin à sa dernière chance en D1A.

De son côté, Frédéric Taquin pourrait ne pas non plus tarder très longtemps avant de retrouver un nouvel employeur. L'ancien T1 de la RAAL est en effet cité avec une certaine insistance du côté du FC Metz, et notamment par nos confrères de Moselle TV.

Taquin, lui aussi, retrouve rapidement chaussure à son pied

Relégué après avoir terminé à la dernière place de la Ligue 1, les Messins cherchaient depuis plusieurs semaines le remplaçant de Benoît Tavenot, encore lié au club jusqu'au 30 juin.

Toujours d'après Moselle TV, les noms d'Olivier Pantaloni, Grégory Proment ou encore Stéphane Gilli faisaient partie de la liste réduite des dirigeants du FC Metz.

Ceux-ci auraient néanmoins décidé de porter leur choix sur Frédéric Taquin, qui pourrait donc être nommé dans les prochains jours. L'entraîneur de 50 ans évoquait de son côté, lors de sa dernière conférence de presse à la RAAL, une envie de "jouer le haut de tableau". Il pourra le faire à Metz, où le propriétaire Bernard Serin a évoqué l'objectif de remonter en Ligue 1 dès la relégation actée contre Monaco en avril dernier.

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