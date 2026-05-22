Gros coup dur pour Vincent Kompany avant la finale de la Coupe d'Allemagne

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Gros coup dur pour Vincent Kompany avant la finale de la Coupe d'Allemagne
Photo: © photonews

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Vincent Kompany ne pourra pas compter sur Manuel Neuer pour la finale de la Coupe d'Allemagne avec le Bayern Munich. Le gardien est blessé au mollet gauche.

Ce samedi, le Bayern disputera la finale de la Coupe d'Allemagne contre Stuttgart. Après leur titre de champions, les hommes de Vincent Kompany pourraient réaliser le doublé. Mais cela se fera sans Manuel Neuer, comme le rapporte Sky Sport. Blessé, le gardien sera remplacé par Jonas Urbig.

Manuel Neuer s'est blessé au mollet samedi lors de la large victoire des Bavarois contre Cologne sur le score de 5-1. Il a été contraint de céder sa place à Jonas Urbig à l'heure de jeu. Beaucoup craignaient alors qu'il ne dispute pas la finale et qu'il manque aussi la Coupe du monde avec l'Allemagne.

La finale de Coupe, il la manquera donc bien, mais il sera prêt pour la Coupe du monde. Le processus de récupération se déroule très bien, mais il y a toujours un risque. Le gardien préfère ne pas prendre de risque en vue de la Coupe du monde 2026 qui se déroulera cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Manuel Neuer est sorti de sa retraite internationale

Le portier allemand est sorti de sa retraite internationale afin de figurer dans le groupe de l'Allemagne pour le Mondial. Il avait annoncé mettre un terme à sa carrière internationale après l'Euro 2024. Sa présence dans la sélection de l'Allemagne a été confirmée ce jeudi par l'entraîneur Julian Nagelsmann, qui a dévoilé sa liste.

Le portier compte pas moins de 124 caps avec l'Allemagne. Sa première sélection remonte à juin 2009, où il avait fait ses débuts contre les Émirats arabes unis dans un match amical.


L'Allemagne affrontera Curaçao, la Côte d'Ivoire et l'Équateur dans le groupe E de la Coupe du monde 2026. Le premier match des Allemands sera face aux Curaçaciens le 14 juin prochain à 19h00 au NRG Stadium, au Texas.

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