Thomas Meunier sur le départ de Lille : vers un retour en Belgique, ou une nouvelle pige à l'étranger ?

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Thomas Meunier sur le départ de Lille : vers un retour en Belgique, ou une nouvelle pige à l'étranger ?
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Cela se confirme, Thomas Meunier ne prolongera pas à Lille, où il n'a pas pris part au dernier match de championnat contre Auxerre il y a dix jours. Le Diable Rouge négociera seul avec ses prétendants pour établir sa prochaine destination.

Thomas Meunier prendra part à la Coupe du monde 2026 après une saison pleine disputée sous les couleurs du LOSC. Le latéral droit de 34 ans a pris part à 35 rencontres toutes compétitions confondues et compte plus de 2.500 minutes de jeu.

Une saison après laquelle son contrat, qui court jusqu'au 30 juin 2026, ne sera pas renouvelé chez les Dogues, comme le confirme le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, ce mardi. Arrivé en juillet 2024, il repartira donc deux ans plus tard après avoir disputé 81 rencontres.

Diable Rouge à 78 reprises, Thomas Meunier est prêt pour un nouveau défi. Et, comme depuis le début de sa carrière, Thomas Meunier négociera seul son prochain contrat avec son futur club, puisqu'il n'est représenté par aucune agence.

Un retour en Belgique, ou un nouveau défi à l'étranger pour Thomas Meunier ?

Optera-t-il pour un retour en Jupiler Pro League ? Le Club de Bruges aura peut-être besoin d'un latéral droit supplémentaire en cas de départ de Kyriani Sabbe. Il ne correspond toutefois pas vraiment au profil que recherchent généralement les dirigeants brugeois.

La belle histoire voudrait un retour à Virton, où il a évolué entre 2006 et 2011, pour boucler la boucle. La Challenger Pro League est bien trop faible pour Thomas Meunier, mais le défenseur a récemment déclaré qu'il relèverait le dernier défi de sa carrière en qualité d'attaquant de pointe, poste auquel il avait été formé.

Rappelons qu'avant son arrivée à Virton, Meunier évoluait au sein du centre de formation du Standard de Liège, où il n'a jamais joué chez les professionnels. Il s'agirait, là aussi, d'un beau défi pour Thomas Meunier, avec l'ambition de ramener les Rouches en Europe. Peut-être le natif de Sainte-Ode attendra-t-il la fin de la Coupe du monde pour prendre sa décision ?

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