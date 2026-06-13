L'Union Rochefort continue son marché ambitieux en dépouillant Tubize-Braine

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L'Union Rochefort continue son marché ambitieux en dépouillant Tubize-Braine
Photo: Nicolas Darimont
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L'Union Rochefort est ambitieuse. Nouveau CEO, projet de nouveau stade moderne et recrutement ambitieux pour jouer les premiers rôles et viser la montée. Et pour ce dernier, c'est surtout du côté de Tubize-Braine qu'on effectue ses emplettes.

L'un des matchs de la dernière journée des Play-offs pour la montée en D1 FFA avait opposé Tubize-Braine à l'Union Rochefort. Les Brabançons qui s'étaient imposés 3-2 avaient fait tourner l'effectif et trois titulaires habituels ne figuraient même pas sur le banc : Axel Lauwrensens, Luka Hoedaert et Serhat Tepe.

Et pour cause, même si le dernier cité était surtout blessé depuis plusieurs semaines, leurs noms étaient déjà annoncés du côté du Parc des Roches.

Quatre joueurs passés par Tubize-Braine

Le 22 mai, Axel Lauwrensens était le premier à annoncer son passage à Rochefort. L'élégant gaucher, auteur de 11 buts en 28 apparitions était un des créateurs de Tubize-Braine depuis son arrivée à l'été 2023 en provenance des Francs-Borains.

Quatre jours plus tard, c'est le défenseur Luka Hoedaert qui posait fièrement avec son nouveau maillot. Une différence importante le concernant est qu'il appartenait à la RAAL La Louvière qui l'avait prêté à Tubize-Braine cette saison, où il a disputé 29 matchs.

Il faudra attendre octobre pour voir Tepe à l'œuvre

Ce samedi, c'est Serhat Tepe qui a été annoncé par le club rochefortois. Le piston gauche arpentait le flanc gauche de la RUTB depuis quatre saisons après un détour par le FC Ganshoren.

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Avec 25 matchs, deux buts et quelques passes décisives, Tepe était, jusqu'à sa blessure, l'un des incontournables de Drazen Brncic (lui aussi parti pour s'asseoir sur le banc de l'Excelsior Virton). L'Union Rochefort devra néanmoins attendre la fin de sa rééducation, prévue au mois d'octobre, pour pouvoir profiter de ses incessantes courses sur le côté gauche.

Notons aussi qu'un ancien du stade Leburton peut être ajouté à cette liste : Karim Essikal. Le défenseur central que l'on a connu en Pro League à Mouscron et Zulte Waregem a aussi été l'un des tauliers défensifs de Tubize-Braine pendant deux saisons avant de rejoindre le voisin de Saintes, qui évolue en P1, lors du dernier exercice.

Espérons pour l'Union Rochefort, qui a aussi mis le grapin sur Thomas Van Hecke (RAEC Mons), Luca Ferrera (Knokke), que les automatismes entre ces quatre anciens de Tubize-Braine les aideront à jouer le titre dès cette saison.

Un homme fort de Charleroi comme CEO

L'Union Rochefort nourrit de grandes ambitions pour l'avenir et Nicolas Lhoist, le président, entend renforcer aussi bien l'équipe que la structure dirigeante. Il est parvenu à convaincre Olivier Simons de devenir le CEO de l'Union, alors qu'il était le directeur des opérations du Sporting de Charleroi depuis plus de quatre ans.

En Famenne, le nouveau CEO sera le binôme du président Nicolas Lhoist. Il épaulera également Jeffrey Rentmeister, désormais manager sportif du club. La principale tâche d'Olivier Simons sera de  professionnaliser l'ensemble de la structure.

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