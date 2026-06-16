Un club allemand prêt à battre des records pour Nathan De Cat

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Un club allemand prêt à battre des records pour Nathan De Cat
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Nathan De Cat sera-t-il encore anderlechtois la saison prochaine ? En tout cas, il a la cote en Allemagne où Hoffenheim est prêt à casser sa tirelire pour l'arracher au nez et à la barbe d'autres clubs plus huppés.

Après un premier exercice abouti du côté de Saint-Guidon, Nathan De Cat devrait pourtant troquer la liquette mauve et blanche pour une autre la saison prochaine. Si l'on a évoqué, dès novembre, des noms prestigieux comme le Bayern Munich, les clubs désormais intéressés jouissent d'un pedigree bien plus modeste, même s'ils ne manquent pas d'ambitions.

Nathan in Paris

Il y a quelques jours, Het Laatste Nieuws racontait que le jeune milieu de terrain s'était rendu à Paris, non pas pour y visiter le Parc des Princes du PSG, dernier lauréat de la Ligue des Champions, mais le stade de l'autre côté de la rue, le Jean Bouin, qui héberge le Paris FC. Un club au palmarès bien moins riche mais dont le propriétaire majoritaire est la famille Arnault (LVMH), en partenariat stratégique avec Red Bull. 

Aujourd'hui, c'est le quotidien allemand Bild qui annonce qu'Hoffenheim serait prêt à casser sa tirelire pour s'attacher les services du wonderkid anderlechtois. Bien que le club teuton soit la propriété de Dietmar Hopp, l'un des cofondateurs de la société informatique SAP, il n'est pas prêt à proposer plus de 20 millions d'euros. Ce qui constituerait déjà un record pour les "Hoffe".

Un transfert record à seulement 18 millions

En effet, le plus gros montant de transfert dépensé par Hoffenheim dans son histoire est de 18 millions d'euros. Un chèque signé au Bayer Leverkusen, en août 2024, pour la venue de l'international tchèque Adam Hlozek.

Dans le passé, Hoffenheim avait déjà effectué ses emplettes en Belgique puisque dans le top 10 de ses transferts les plus coûteux, on retrouve Stanley Nsoki, qui était arrivé du Club de Bruges lors de l'été 2022, pour 12 millions d'euros.

Si Nathan De Cat est aujourd'hui valorisé à 27 millions d'euros selon Transfermarkt, on peut trouver des joueurs à la valeur marchande encore plus élevée que la sienne dans le noyau des "Hoffe".

Ainsi, l'attaquant international ivoirien, présent à la Coupe du monde, Bazoumana Touré est estimé à 40 millions d'euros, alors qu'Hoffenheim n'en a dépensé que 10 pour le chiper à Hammarby (mais il n'en valait que 9 à l'époque selon Transfermarkt). Quant au Kosovar Leon Avdullahu, valorisé à 30 millions d'euros, il n'a été acheté que 8 millions au FC Bâle, alors qu'il était estimé à 10 millions à l'époque.

On ne prendra pas en compte le cas de Fisnik Asllani dont la valeur marchande est de 35 millions, mais qui était venu des équipes d'âge de l'Union Berlin.

Hoffenheim jouera l'Europa League

Pas sûr cependant que ce montant de 20 millions ne suffise au bonheur des dirigeants anderlechtois. Un chantier sportif important attend le nouveau directeur sportif  Antoine Sibierski et il est difficile de l'imaginer céder un élément aussi important de son effectif contre une somme qui ne lui permettra pas de renforcer l'équipe.

Sportivement parlant, Hoffenheim serait un choix beaucoup plus intéressant pour Nathan De Cat. Le club s'est qualifié pour l'Europa League, contrairement au Paris FC qui ne jouera que le championnat et la Coupe de France.

Hoffenheim compte dans son effectif des routiniers comme le capitaine et gardien Oliver Baumann, qui aurait pu défendre les filets de l'Allemagne au Mondial sans le retour de Manuel Neuer, ainsi que de l'international croate Andrej Kramaric.

Sans oublier Koki Machida, le défenseur japonais que l'on a bien connu du côté de l'Union, où il avait marqué le but victorieux en finale de la Coupe de Belgique 2024.

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