Parti en train depuis la Gare du Midi : Nathan De Cat a visité les installations d'un club français

Scott Crabbé, journaliste football
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Parti en train depuis la Gare du Midi : Nathan De Cat a visité les installations d'un club français
Photo: © photonews
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Du haut de ses 17 ans, Nathan De Cat fait déjà face à l'été de tous les possibles après sa première saison en équipe première d'Anderlecht. Le grand blondinet parle avec plusieurs clubs et s'est rendu en France en ce début de semaine.

Les larmes de Nathan De Cat à l'issue du dernier match de la saison au Lotto Park contre Saint-Trond ne mentent pas : le jeune milieu de terrain semble déjà bel et bien avoir disputé son dernier match avec Anderlecht. Mardi, il a été aperçu avec ses proches dans le hall international de la gare du midi, s'apprêtant à prendre le train pour aller discuter avec l'un des clubs disposés à l'accueillir.

Mais vu le nombre de prétendants rien qu'en Angleterre et en Allemagne, des destinations directement accessibles depuis notre capitale, le voir ainsi dans la plus grande gare du pays n'offrait finalement que peu d'indices.

Nathan De Cat finalement en route vers la Ligue 1 ?

Het Laatste Nieuws y va de son éclairage : De Cat n'a pas embarqué dans un Eurostar vers Londres ou un ICE vers l'Allemagne, il a bien pris un Thalys vers Paris. Nos confrères néerlandophones rapportent en effet que le wonderkid mauve et blanc a été accueilli par le Paris FC pour en visiter les installations.

Promu en Ligue 1 il y a un an, le club de la capitale n'a pas encore le prestige des voisins du PSG, mais s'impose à son tour petit à petit comme l'un des nouveaux riches du football tricolore. Le club détenu par la famille du milliardaire français Bernard Arnault avait d'ailleurs dépensé pas moins de 57 millions d'euros l'été dernier pour le premier mercato de son retour en Ligue 1, draguant (sans succès) Promise David au passage.


Les Parisiens, onzièmes du dernier championnat et actuellement dirigés par Antoine Kombouaré, auront-ils plus de chance dans leurs négociations avec Nathan De Cat ? Réponse dans les prochaines jours : notre compatriote serait décidé à trouver rapidement son nouveau club, pour y effectuer une préparation complète.

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