Du changement, mais où ? Voici le onze potentiel des Diables face à l'Iran - et ce que nous aimerions voir

Florent Malice
Florent Malice depuis Los Angeles
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Du changement, mais où ? Voici le onze potentiel des Diables face à l'Iran - et ce que nous aimerions voir
Photo: AI generated

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Ce dimanche, pas le droit à l'erreur pour les Diables Rouges. Tout autre résultat qu'une victoire condamnerait la Belgique à une autre place que la première, ce qui compliquerait la vie de tout le monde.

Thibaut Courtois l'a clairement dit : les Diables Rouges préfèrent rester à Seattle pour la suite du tournoi, afin d'éviter des déplacements à Dallas, Atlanta et Kansas City au lieu de rester sur la côte ouest. Pour ce faire, il faudra gagner dimanche contre l'Iran. 

Et pour gagner dimanche face à l'Iran, il faudra probablement faire des changements. Rudi Garcia a beau avoir laissé le même onze de base au retour des vestiaires contre l'Egypte, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas pris note de ce qui a moyennement été. 

En défense, il n'y a pas vraiment de débat : même Thomas Meunier, en difficulté en première mi-temps, a fini par être décisif et devrait rester dans l'équipe. Tout sera une question de profil : Timothy Castagne doit-il rester dans le onze face à une équipe qui n'a pas de danger offensif à la Salah ou à la Marmoush ? Maxim De Cuyper pourrait en profiter. 

Au milieu, c'est une évidence : Nicolas Raskin intégrera le onze, probablement à la place d'Amadou Onana. La créativité de Hans Vanaken peut amener beaucoup, mais ni Tielemans ni De Bruyne ne sortiront de l'équipe. 

Matias Fernandez-Pardo, cette fois ? 

C'est devant que nous aimerions enfin voir Rudi Garcia changer son fusil d'épaule. L'Iran ouvrira les espaces, car la Team Melli aussi doit gagner ce match pour lancer son tournoi. Dans ce contexte, la vitesse de Matias Fernandez-Pardo peut être la clef. Il est temps que le Lillois obtienne sa première titularisation.

Lire aussi… Le choc pour Rudi Garcia : Jérémy Doku forfait contre l'Iran !

Trossard, inondé de louanges par son coach après le match face à l'Egypte, ne sera pas mis de côté maintenant. On a fini par s'y résigner. Et, bien sûr, Jeremy Doku recevra une nouvelle chance de vraiment commencer sa Coupe du Monde...

Notre onze : 

Courtois / De Cuyper - Mechele - Ngoy - Meunier / Raskin - Tielemans - De Bruyne / Doku - Fernandez Pardo - Trossard 

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