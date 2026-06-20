Pour une attaque 100% belge ? Un candidat veut sortir Loïs Openda du cauchemar à la Juventus

Scott Crabbé, journaliste football
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Pour une attaque 100% belge ? Un candidat veut sortir Loïs Openda du cauchemar à la Juventus
Photo: © photonews
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Loïs Openda a vécu une saison blanche à la Juventus. L'attaquant belge a bien des questions à se poser cet été, il pourrait rebondir en Ligue 1.

Loïs Openda a beau avoir été officiellement définitivement transféré par la Juventus en cette fin de saison, il reste paradoxalement plus que jamais sur le départ. Il faut dire que les 42 millions d'euros payés par la Vieille Dame ont été réglés sous la forme d'une option d'achat obligatoirement levée qui n'a pas fait les affaires des dirigeants transalpins.

Fort d'une seule titularisation en championnat depuis le début de l'année civile, le Liégeois n'est sorti du banc que lors d'une seule des onze rencontres de Serie A, pour disputer quatre malheueuses minutes. Ce contrat jusqu'en 2030 automatiquement signé après une saison à deux buts restera comme une fameuse catastrophe industrielle pour la Juve.

Pour Openda, un retour chez les Diables passera par retrouver un club qui lui fait confiance

SI bien qu'à peine levée de son option confirmée, Openda peut déjà partir. Et de l'intérêt, malgré sa saison cauchemar, il y en a. Sky Italia révèle ainsi Lyon est entré dans la danse pour le grand déçu des Diables Rouges et est même le candidat le plus concret. 

Les Gones aligneront-ils une attaquant Fofana - Openda - Duranville  ? Les deux derniers cités n'ont pas encore signé dans la Capitale des Gaules mais bel et bien sont dans les plans de la direction, Duranville semblant le plus proche des deux d'un transfert au Groupama Stadium.


Pour Openda, il faudra voir si Lyon est en mesure de trouver un accord avec la Juventus pour un joueur qui, tout indésirable qu'il est, est toujours sous contrat pendant quatre ans. Cela lui permettrait en tout cas de retrouver un championnat qu'il apprécie pour y avoir marqué pas moins de 21 buts en 38 matchs avec Lens lors de la saison 2022/2023, entre ses passages à Vitesse et à Leipzig.

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