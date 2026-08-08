Un club de Ligue 1 et un club de Serie A se disputent un ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Un club de Ligue 1 et un club de Serie A se disputent un ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise
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La première saison de Franjo Ivanović au Portugal pourrait être la dernière. À 22 ans, l'ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise est suivi par la Lazio et le RC Lens, qui aimeraient profiter de sa situation à Benfica pour le recruter cet été.

Franjo Ivanović pourrait déjà quitter Benfica, un an après son arrivée au Portugal. L'ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise n'a pas réussi à devenir titulaire à Lisbonne, malgré huit buts inscrits en 42 rencontres toutes compétitions confondues. La concurrence de Vangelis Pavlidis, installé à la pointe de l'attaque, lui laisse peu de place.

Deux clubs sur le même joueur

Une situation qui n'a pas échappé au RC Lens selon Foot Mercato. Le club français cherche un attaquant et s'intéresse au Croate de 22 ans, valorisé à 15 millions d'euros par Transfermarkt. Mais Lens n'est pas seul sur le dossier : la Lazio a pris une sérieuse avance et négocie son arrivée avec Benfica.

Un prêt avec option d'achat pour la Lazio

Le club italien souhaite récupérer Ivanović sous la forme d'un prêt avec une option d'achat, qui pourrait devenir obligatoire si certaines conditions sont remplies. Le transfert n'est pas bouclé puisque l'attaquant croate n'a pas encore donné son accord.

Le RC Lens a ses chances grâce à la Ligue des champions

C'est justement ce qui laisse une chance au RC Lens. La direction lensoise peut tenter de convaincre l'ancien attaquant de l'Union de choisir la Ligue 1 plutôt que la Serie A. Avec le retour du club en Ligue des Champions, Lens a un argument important pour attirer un joueur qui cherche plus de temps de jeu.

L'Union Saint-Gilloise touche 20% sur la plus-value


Lors de la saison 2024-2025, l'attaquant croate avait inscrit 16 buts et délivré cinq passes décisives en Jupiler Pro League avec l'Union Saint-Gilloise. Benfica avait déboursé 22,8 millions d'euros pour le recruter. L'Union avait négocié 20% sur la plus-value d'un futur transfert et suivra forcément la suite du dossier avec attention.

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