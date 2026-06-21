Et à la fin, Undav fait émerger l'Allemagne : la Mannschaft a eu très chaud contre la Côte d'Ivoire

L'Allemagne a pris le dessus sur la Côte d'Ivoire en fin de rencontre (2-1). Une issue cruelle pour les Éléphants, qui avaient ouvert le score en première mi-temps.

Forte de cette première victoire 7-1 contre Curaçao malgré quelques latitudes laissées à son adversaire, l'Allemagne s'avançait confiante face à une équipe de Côte d'Ivioire moins flamboyante lors de son entrée en lice mais elle aussi victorieuse contre l'Equateur.

C'est bien la Mannschaft qui a pris l'initiative d'entrée de jeu, avec une première reprise de Kai Havertz repoussée par Yahia Fofana. Le deuxième rencontre entre les deux hommes a vu l'attaquant de Liverpool profiter de la mauvaise sortie du portier ivoirien pour ouvrir le score, avant qu'une faute offensive ne soit signalée.

Julian Nagelsmann contrarié en première mi-temps

L'Allemagne plaçait ses pions mais a été surprise en sortie de pause fraîcheur, quand Franck Kessié a profité d'un centre venu de la gauche mal dégagé pour, cette fois, ouvrir le score. Malgré un nouveau but annulé pour Havertz (suite à une faut offensive de Jamal Musiala dans son pressing), les Allemands peinaient à prendre à défaut l'excellente organisation ivoirienne, 0-1 au repos.

A la reprise, les Eléphants ont même eu quelques situations tangeantes dans le rectangle allemand mais n'en ont pas profité pour faire le break. Un fâcheux oubli : requinquée par l'entrée de Deniz Undav, l'Allemagne a égalisé grâce à son supersub ; déjà décisif lors du premier match, l'ancien de l'Union Saint-Gilloise a jailli au second poteau pour reprendre un excellent centre de Nadiem Amiri (lui aussi tout juste monté au jeu) dans le plafond (68e, 1-1).



De quoi nous offrir un dernier quart d'heure sur le fil, avec deux équipes qui ont eu les occasions de l'emporter. La Côte d'Ivoire a cru pouvoir repasser devant, mais Simon Adingra a manqué le coche sur un caviar de Nicolas Pépé. Presque miraculée, l'Allemagne a saisi la balle au bond pour émerger : après deux grosses occasions détournées par le gardien ivoirien, c'est Deniz Undav qui s'est définitivement mué en héros de la soirée avec un enchaînement contrôle - frappe imparable sur une merveille de passe verticale de Felix Nmecha. Grâce à ce 6 sur 6, l'Allemagne efface les traumatismes de 2018 et 2022, elle sortira bien des poules !