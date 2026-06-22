Le suspense est terminé : Wouter Vrancken a choisi son prochain club

Wouter Vrancken est sur le point de relever un nouveau défi après son départ de Saint-Trond. L'ancien coach du STVV devrait bientôt s'engager avec le club écossais de Heart of Midlothian et découvrir pour la première fois ce championnat.

Wouter Vrancken est proche de retrouver un banc cet été. Après avoir quitté Saint-Trond au terme d'une excellente saison, l'entraîneur belge devrait poursuivre sa carrière en Écosse. Sauf retournement de situation, c'est à Heart of Midlothian qu'il est attendu dans les prochains jours selon les informations du journal Het Laatste Nieuws.

Quelques détails avant l'officialisation

Ces dernières semaines, plusieurs clubs ont tenté de le convaincre. Burnley, Lorient ou encore Ludogorets ont manifesté leur intérêt. Mais c'est le projet proposé par Hearts qui a fait la différence. Les discussions entre les deux parties ont bien avancé et il ne resterait plus que quelques détails financiers à régler.

Réaliser la même chose ou mieux que Derek McInnes la saison prochaine

La tâche ne sera pas facile pour le Belge. Hearts vient de terminer deuxième du championnat écossais, après avoir longtemps lutté avec le Celtic pour le titre. Le mois prochain, le club affrontera Sturm Graz au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions.

Un nouveau défi dans un nouveau championnat pour l'ancien entraîneur de Saint-Trond

Si Vrancken rejoint bien Hearts, il succédera à Derek McInnes, parti prendre les commandes des Rangers. L'ancien entraîneur de Saint-Trond découvrira un nouveau championnat, comme il le souhaitait depuis plusieurs mois.

Après avoir mené les Canaris jusqu'à une qualification européenne, il aura l'occasion de se mesurer à un tout autre contexte, avec un club ambitieux qui espère continuer à jouer les premiers rôles en Écosse et briller sur la scène européenne.





Comme avec l'Union Saint-Gilloise

Depuis l'arrivée de Tony Bloom dans l'actionnariat du club à l'été 2025, Hearts s'appuie plus sur le recrutement basé sur les données. Le propriétaire de Brighton travaille avec sa société Jamestown Analytics.