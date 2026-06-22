L'incroyable popularité de l'application Mon Petit Prono (MPP) en Belgique : "Les chiffres nous ont surpris"

L'application de pronostics Mon Petit Prono ne cesse de croître en popularité en Belgique lors de cette Coupe du monde 2026. Plus de 100 000 utilisateurs ont déjà téléchargé l'application.

Devenue une référence en France en matière de pronostics entre amis lors de grandes compétitions, l'application s'est aussi fait une place en Belgique.

Mais avant toute chose, si vous ne connaissez pas le principe de cette application, le voici : il s'agit d'un tournoi de pronostics. Les utilisateurs doivent prédire les résultats des matchs et accumulent des points en fonction de la précision de leurs pronostics. À la fin de la compétition, le joueur ayant obtenu le plus de points remporte le tournoi. Aucun argent n'est donc mis en jeu, c'est une simple manière ludique de pronostiquer les résultats... sauf si vous vous mettez d'accord pour mettre un gain en jeu entre vous évidemment.

Un grand succès en Belgique et en France

Selon les créateurs de MPP, l'application est en ce moment leader du classement des applications gratuites de sport et est deuxième au global dans le plat pays. Cette popularité en Belgique surprend le cofondateur de Mon Petit Prono Martin Jaglin, comme il l'a expliqué selon nos confrères du Vif : "Les chiffres nous ont surpris, car la communication est centrée sur la France, sans suivi particulier des autres pays."

En France, pas moins de 3 millions d'utilisateurs ont été recensés le 15 juin dernier. Chez nos voisins, l'application est en tête des applications gratuites les plus téléchargées depuis le début du Mondial.