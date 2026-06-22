Le prochain entraîneur d'Anderlecht ? Un adjoint pourrait décrocher le poste

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat et Bjorn Vandenabeele
| Commentaire
Le prochain entraîneur d'Anderlecht ? Un adjoint pourrait décrocher le poste
Deviens fan de Anderlecht! 4354

La piste Lino Godinho prend de l'ampleur à Anderlecht. Le Portugais serait désormais le favori pour succéder à Besnik Hasi, selon Sacha Tavolieri.

La recherche du nouvel entraîneur d'Anderlecht avance. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, Lino Godinho est le candidat le mieux placé pour succéder à Besnik Hasi. Le Portugais a travaillé ces dernières années comme adjoint de Francesco Farioli, avec qui il s'est fait un nom.

Toujours selon Tavolieri, Godinho pourrait rapidement arriver à Bruxelles, accompagné de plusieurs membres de son staff. Antoine Sibierski apprécierait son profil et son idée du football. Le retour à une défense à quatre, souhaité par le club, aurait pesé dans ce choix.

De l'analyse vidéo à un adjoint très apprécié

Godinho est né au Portugal et n'a pas construit sa carrière comme ex-footballeur de renom, mais bien comme entraîneur et analyste. Contrairement à beaucoup de coachs, il n'a pas un passé de joueur.

Avant de devenir adjoint, Godinho a occupé plusieurs fonctions, notamment comme analyste vidéo et collaborateur tactique. Il s'est forgé une expérience dans l'analyse des adversaires, la préparation des matchs et le travail tactique. Un parcours qui l'a conduit à rejoindre le staff de Francesco Farioli, l'un des entraîneurs les plus appréciés de sa génération.

Une collaboration fructueuse avec Farioli

Godinho a accompagné Farioli dans plusieurs clubs. Il a fait partie du staff de Fatih Karagümrük en Turquie, puis d'Alanyaspor.

C'est lors de ses passages à l'OGC Nice, puis à l'AFC Ajax, qu'il s'est le plus fait connaître. Il a contribué à mettre en place des équipes identifiées par leur pressing haut, une relance soignée et une grande discipline tactique. Même s'il n'a jamais été sous le feu des projecteurs, il est considéré dans les cercles d'entraîneurs comme l'un des architectes de cette philosophie de jeu.

Si l'accord est trouvé, Lino Godinho aura rapidement du travail. Les supporters attendent depuis plusieurs saisons une équipe capable de retrouver le haut du classement et de proposer un jeu plus séduisant.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antoine Sibierski

Plus de news

"Le plan était le bon" : Thibaut Courtois défend Rudi Garcia et pointe un autre problème

"Le plan était le bon" : Thibaut Courtois défend Rudi Garcia et pointe un autre problème

22:30
Un retour très attendu : Anderlecht rapatrie une figure emblématique de Neerpede

Un retour très attendu : Anderlecht rapatrie une figure emblématique de Neerpede

19:15
À un mois de son entrée en lice européenne, Anderlecht n'a pas de coach pour reprendre ses entraînements

À un mois de son entrée en lice européenne, Anderlecht n'a pas de coach pour reprendre ses entraînements

18:45
Un record de plus : Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde

Un record de plus : Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde

21:30
"Très déçu d'avoir abandonné l'équipe" : Nathan Ngoy s'explique après son carton rouge

"Très déçu d'avoir abandonné l'équipe" : Nathan Ngoy s'explique après son carton rouge

21:00
Max Crocombe, l'homme que les Diables devront battre : dans ce Mondial, les gardiens méconnus sont à la fête

Max Crocombe, l'homme que les Diables devront battre : dans ce Mondial, les gardiens méconnus sont à la fête

20:40
Jérémy Doku a quitté les Diables Rouges pour vivre le plus beau jour de sa vie

Jérémy Doku a quitté les Diables Rouges pour vivre le plus beau jour de sa vie

20:06
2
"On saute contre le premier adversaire correct" : Rodrigo Beenkens très inquiet pour les Diables Rouges

"On saute contre le premier adversaire correct" : Rodrigo Beenkens très inquiet pour les Diables Rouges

20:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/06: Juklerød - Mazzu - Trossard

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/06: Juklerød - Mazzu - Trossard

18:30
OFFICIEL : Saint-Trond perd un joueur d'expérience avant sa campagne européenne

OFFICIEL : Saint-Trond perd un joueur d'expérience avant sa campagne européenne

18:30
L'incroyable popularité de l'application Mon Petit Prono (MPP) en Belgique : "Les chiffres nous ont surpris"

L'incroyable popularité de l'application Mon Petit Prono (MPP) en Belgique : "Les chiffres nous ont surpris"

19:00
Voici les probabilités de qualification et de première place de la Belgique dans le groupe G

Voici les probabilités de qualification et de première place de la Belgique dans le groupe G

18:00
1
"Le principal problème, c'était le manque de qualité" : Toby Alderweireld ne mâche pas ses mots

"Le principal problème, c'était le manque de qualité" : Toby Alderweireld ne mâche pas ses mots

17:30
2
"Ceux qui veulent gagner beaucoup d'argent devraient parier sur nous" : l'Autriche prête à créer la surprise ?

"Ceux qui veulent gagner beaucoup d'argent devraient parier sur nous" : l'Autriche prête à créer la surprise ?

17:00
Après l'exclusion de Ngoy, un consultant étranger dérape : "Les joueurs noirs n'ont pas la concentration pour ça"

Après l'exclusion de Ngoy, un consultant étranger dérape : "Les joueurs noirs n'ont pas la concentration pour ça"

16:30
2
Anthony Vanden Borre se montre sévère concernant Rudi Garcia : "Il fait de la flûte"

Anthony Vanden Borre se montre sévère concernant Rudi Garcia : "Il fait de la flûte"

16:00
1
La première vraie erreur de Rudi Garcia ? Avis

La première vraie erreur de Rudi Garcia ?

15:30
4
La reprise est bien là à Anderlecht : des présences remarquées, mais aussi plusieurs absents

La reprise est bien là à Anderlecht : des présences remarquées, mais aussi plusieurs absents

10:30
LIVE Coupe du monde 22/06 : un joueur allemand forfait pour la suite du tournoi, coup dur pour l'Algérie

LIVE Coupe du monde 22/06 : un joueur allemand forfait pour la suite du tournoi, coup dur pour l'Algérie

15:12
OFFICIEL : Felice Mazzù rejoint un club wallon

OFFICIEL : Felice Mazzù rejoint un club wallon

14:56
Ollie Watkins défend Jérémy Doku : "Cela ne regarde personne d’autre"

Ollie Watkins défend Jérémy Doku : "Cela ne regarde personne d’autre"

14:00
Des consultants étrangers n'épargnent pas les Diables Rouges : "Il n'y a absolument aucune excuse"

Des consultants étrangers n'épargnent pas les Diables Rouges : "Il n'y a absolument aucune excuse"

13:00
La Belgique lésée contre l'Iran ? Un ancien arbitre de Pro League se lâche

La Belgique lésée contre l'Iran ? Un ancien arbitre de Pro League se lâche

12:30
11
Il ne manquait plus que lui : Zlatan Ibrahimovic...zlatane les Diables après le nul contre l'Iran

Il ne manquait plus que lui : Zlatan Ibrahimovic...zlatane les Diables après le nul contre l'Iran

12:00
Prolifiques en qualifications, stériles en grand tournoi : mais que Diable se passe-t-il ?

Prolifiques en qualifications, stériles en grand tournoi : mais que Diable se passe-t-il ?

11:40
3
Sortez-nous de ce cauchemar : le chiffre fou qui illustre à lui seul le gros problème des Diables

Sortez-nous de ce cauchemar : le chiffre fou qui illustre à lui seul le gros problème des Diables

11:20
"Ils doivent se rendre compte qu'il est minuit moins cinq" : un Diable présent en 2022 ne mâche pas ses mots

"Ils doivent se rendre compte qu'il est minuit moins cinq" : un Diable présent en 2022 ne mâche pas ses mots

11:00
Bye les Diables ? L'Arabie saoudite offre un pont d'or à l'un des titulaires d'hier soir

Bye les Diables ? L'Arabie saoudite offre un pont d'or à l'un des titulaires d'hier soir

10:00
Première crise sous Rudi Garcia : "Nous battrons la Nouvelle-Zélande et nous serons qualifiés"

Première crise sous Rudi Garcia : "Nous battrons la Nouvelle-Zélande et nous serons qualifiés"

09:30
1
"Empreintés et impatients", "Pauvre Rudi" : la presse étrangère n'y va pas de main morte avec les Diables

"Empreintés et impatients", "Pauvre Rudi" : la presse étrangère n'y va pas de main morte avec les Diables

09:00
Et maintenant ? Voici les scénarios pour les Diables Rouges selon leur résultat contre la Nouvelle-Zélande

Et maintenant ? Voici les scénarios pour les Diables Rouges selon leur résultat contre la Nouvelle-Zélande

08:20
Toujours aussi abject : Nathan Ngoy victime de dérapages intolérables sur ses réseaux sociaux

Toujours aussi abject : Nathan Ngoy victime de dérapages intolérables sur ses réseaux sociaux

08:40
3
Rudi Garcia osera-t-il ? Deux Diables sont peu compatibles... et difficiles à sortir du onze de base

Rudi Garcia osera-t-il ? Deux Diables sont peu compatibles... et difficiles à sortir du onze de base

07:40
1
Une situation plus favorable qu'il y a un an ? L'Antwerp se manifeste pour une ancienne cible de Marc Wilmots

Une situation plus favorable qu'il y a un an ? L'Antwerp se manifeste pour une ancienne cible de Marc Wilmots

08:00
Officiel : un entraîneur cité à Anderlecht est désormais libre

Officiel : un entraîneur cité à Anderlecht est désormais libre

21/06
Anderlecht plus concret : comment Giulian Biancone aurait pu rejoindre...le Standard

Anderlecht plus concret : comment Giulian Biancone aurait pu rejoindre...le Standard

21/06

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved