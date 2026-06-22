Le prochain entraîneur d'Anderlecht ? Un adjoint pourrait décrocher le poste

La piste Lino Godinho prend de l'ampleur à Anderlecht. Le Portugais serait désormais le favori pour succéder à Besnik Hasi, selon Sacha Tavolieri.

La recherche du nouvel entraîneur d'Anderlecht avance. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, Lino Godinho est le candidat le mieux placé pour succéder à Besnik Hasi. Le Portugais a travaillé ces dernières années comme adjoint de Francesco Farioli, avec qui il s'est fait un nom.

Toujours selon Tavolieri, Godinho pourrait rapidement arriver à Bruxelles, accompagné de plusieurs membres de son staff. Antoine Sibierski apprécierait son profil et son idée du football. Le retour à une défense à quatre, souhaité par le club, aurait pesé dans ce choix.

De l'analyse vidéo à un adjoint très apprécié

Godinho est né au Portugal et n'a pas construit sa carrière comme ex-footballeur de renom, mais bien comme entraîneur et analyste. Contrairement à beaucoup de coachs, il n'a pas un passé de joueur.

Avant de devenir adjoint, Godinho a occupé plusieurs fonctions, notamment comme analyste vidéo et collaborateur tactique. Il s'est forgé une expérience dans l'analyse des adversaires, la préparation des matchs et le travail tactique. Un parcours qui l'a conduit à rejoindre le staff de Francesco Farioli, l'un des entraîneurs les plus appréciés de sa génération.

Une collaboration fructueuse avec Farioli

Godinho a accompagné Farioli dans plusieurs clubs. Il a fait partie du staff de Fatih Karagümrük en Turquie, puis d'Alanyaspor.





C'est lors de ses passages à l'OGC Nice, puis à l'AFC Ajax, qu'il s'est le plus fait connaître. Il a contribué à mettre en place des équipes identifiées par leur pressing haut, une relance soignée et une grande discipline tactique. Même s'il n'a jamais été sous le feu des projecteurs, il est considéré dans les cercles d'entraîneurs comme l'un des architectes de cette philosophie de jeu.

Si l'accord est trouvé, Lino Godinho aura rapidement du travail. Les supporters attendent depuis plusieurs saisons une équipe capable de retrouver le haut du classement et de proposer un jeu plus séduisant.