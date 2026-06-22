Un ancien entraîneur du Porto dans le viseur d'Anderlecht ?

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Un ancien entraîneur du Porto dans le viseur d'Anderlecht ?

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Anderlecht regarde du côté du Portugal pour trouver son futur entraîneur. Après Lino Godinho, un autre technicien est cité parmi les candidats. Vítor Bruno, ancien entraîneur du FC Porto, ferait partie des profils suivis par les dirigeants.

Après Lino Godinho, un autre entraîneur portugais est cité à Anderlecht. Selon nos confrères de la Dernière Heure, Vítor Bruno fait lui aussi partie des candidats pour succéder à Besnik Hasi. Le profil de ce technicien de 43 ans plaît beaucoup en interne, même si les dirigeants n'ont encore signé aucun accord.

Taravel comme intérimaire pour le moment

Tant que ce dossier n'est pas bouclé, la direction bruxelloise doit s'organiser pour la reprise. C'est donc Jérémy Taravel qui va assurer l'intérim pour diriger les premières séances physiques et tactiques des Mauves sur les terrains d'entraînement.

Pour Bruno, ce poste en Belgique serait l'occasion de rebondir après sa toute première expérience comme entraîneur principal. Cet ancien joueur du monde amateur n'a en dirigé que 29 rencontres à la tête du FC Porto, après avoir passé des années dans l'ombre comme adjoint.

Les anciens s'en souviennent

Le public bruxellois avait pu observer sa méthode de travail et son système de jeu de très près. C'est lui qui gérait Porto lors du match nul 2-2 décroché face à Anderlecht en Europa League, quelques semaines seulement avant son renvoi.

Cette quête d'un entraîneur s'inscrit dans la restructuration globale menée par le directeur sportif Antoine Sibierski. Le club, qui vient d'officialiser le retour de Jean Kindermans, souhaite retrouver son identité historique. L'objectif sera de s'appuyer sur le centre de formation pour relancer le projet sportif.

Le directeur de l'académie a vu éclore sous ses ordres des joueurs comme Romelu Lukaku, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges, Vincent Kompany, capitaine emblématique de Manchester City et de la Belgique. C'est aussi lui qui a accompagné le développement de Youri Tielemans et Jérémy Doku. Sans oublier d'autres talents de cette génération dorée d'Anderlecht comme Dennis Praet ou Anthony Vanden Borre.

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