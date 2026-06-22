Un retour très attendu : Anderlecht rapatrie une figure emblématique de Neerpede

En attendant de nommer son nouvel entraîneur, Anderlecht officialise le retour de Jean Kindermans à Neerpede. Un choix fort pour relancer sa politique de formation.

Anderlecht n'a pas encore trouvé son nouvel entraîneur, mais un autre dossier est en train de se décanter. Les Mauves ont officialisé le retour de Jean Kindermans à Neerpede. L'ancien patron de la formation retrouve le club où il a longtemps travaillé.

Anderlecht va rapatrier Kindermans

Le club a officialisé son retour via un message publié sur X. Kindermans a passé de longues années à Anderlecht, où il était considéré comme l'un des grands artisans de la formation des jeunes. Sous sa direction, Neerpede s'est imposé comme l'un des centres de formation les plus réputés de Belgique. De nombreux talents y ont fait leurs classes.

Neerpede retrouve un visage bien connu

Son départ pour l'Antwerp avait été difficile à accepter pour de nombreux supporters anderlechtois. Ces dernières années, les appels à redonner une place centrale à Neerpede se sont multipliés. Le retour de Jean Kindermans s'inscrit pleinement dans cette volonté.

La formation de nouveau au centre des projets ?

Pour autant, le chantier est loin d'être terminé. Le club doit désigner son nouvel entraîneur principal et poursuivre la construction de son effectif en vue de la saison prochaine. Le retour de Kindermans enverrait un premier signal fort.