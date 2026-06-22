Jérémy Doku a quitté les Diables Rouges pour vivre le plus beau jour de sa vie

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Jérémy Doku a quitté les Diables Rouges pour vivre le plus beau jour de sa vie

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Jeremy Doku est devenu papa ! Autorisé à rejoindre Londres pour assister à la naissance de son enfant, l'ailier belge retrouvera les Diables Rouges demain à Seattle pour préparer le match décisif contre la Nouvelle-Zélande.

Jeremy Doku est devenu papa. La bonne nouvelle a été annoncée ce lundi par le compte officiel des Diables Rouges sur les réseaux sociaux. Une naissance qui explique l'absence de l'ailier de Manchester City contre l'Iran hier soir.

La fédération belge était d'accord de le libérer

Officiellement, le Diable Rouge était indisponible en raison d'une infection respiratoire. Mais son déplacement à Londres était prévu depuis plusieurs jours afin d'assister à la naissance de son enfant. La Fédération belge avait donné son accord pour faire l'aller-retour et un médecin de l'équipe nationale l'a accompagné durant le voyage.

Une grosse polémique en France, mais pas en Belgique

Cette décision avait suscité de nombreuses réactions avant le départ de Doku. Une journaliste de L'Equipe TV avait estimé que le joueur aurait dû rester avec le groupe, rappelant qu'une Coupe du monde est un rendez-vous unique. En Belgique, beaucoup avaient au contraire soutenu ce choix, considérant qu'un tel moment de vie passait avant le football.

Un aller-retour pour préparer le reste de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique

Le séjour de Doku sera de courte durée. L'ailier retrouvera les Diables Rouges dès demain soir à Seattle afin de préparer le dernier match de la phase de groupes face à la Nouvelle-Zélande. Après deux matches nuls, les hommes de Rudi Garcia devront impérativement s'imposer pour décrocher leur qualification pour les seizièmes de finale. "Le Doks" devrait rapidement retrouver le groupe pour participer à cette rencontre décisive.

Lire aussi… "On saute contre le premier adversaire correct" : Rodrigo Beenkens très inquiet pour les Diables Rouges
Doku va pouvoir profiter de ces premiers instants avec sa famille. Walfoot adresse toutes ses félicitations à Jeremy Doku et à sa compagne pour la naissance de leur enfant. Brandon Mechele pourrait être le prochain concerné, puisqu'il attend lui aussi un enfant pendant cette Coupe du monde.

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