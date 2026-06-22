Max Crocombe, l'homme que les Diables devront battre : dans ce Mondial, les gardiens méconnus sont à la fête

Florent Malice
Florent Malice, suiveur des Diables Rouges
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Max Crocombe, l'homme que les Diables devront battre : dans ce Mondial, les gardiens méconnus sont à la fête
Photo: © photonews

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Son nom ne vous dit rien. Pourtant, Max Crocombe est l'homme qui se dressera entre les Diables Rouges et les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026.

Connaissiez-vous, avant cette Coupe du Monde 2026, les noms de Eloy Room, Vozinha, Mohammed Al-Oways, Mahmud Abunada ou Alireza Beiranvand ? En fait, probablement : deux d'entre eux ont évolué chez nous. Mais on ne peut pas dire que Room, le portier de Curaçao, ait particulièrement marqué les esprits avec le Cercle de Bruges, tandis que Beiranvand les a surtout marqués pour ses prestations assez médiocres avec l'Antwerp.

Tous ces gardiens de but sont pourtant actuellement en lice pour être dans l'équipe-type de la phase de poules. La mauvaise nouvelle étant que Thibaut Courtois, lui aussi, pourrait bien être nominé, mais lui, tout le monde le connaît. Le portier du Real Madrid a brillé face à l'Iran, et a dû reconnaître que son homologue avait sorti "le match de sa vie".

Courtois salue les performances des gardiens 

"C'est toujours spécial en Coupe du Monde. On voit souvent des gardiens de nations un peu plus petites, qui subissent beaucoup, sortir des prestations de ce genre", sourit Courtois avec classe. "C'est toujours très chouette à voir... bon, bien sûr, moins quand c'est contre nous, mais c'est sympa de voir des gardiens briller comme ça". 

Bien sûr, ce n'est pas la première fois qu'un gardien de but sort le "match de sa vie" face aux Diables Rouges : en 2014, Tim Howard (pas un nobody, pour le coup) avait réalisé 16 arrêts face à la Belgique en 8e de finale, nous poussant presque à lui seul aux prolongations. Un record... désormais égalé : Eloy Room a réalisé 16 arrêts avec Curaçao face à l'Équateur. La performance d'une vie. On parle d'un portier de... D2 américaine.

Et que dire du match de Vozinha, 40 ans, en larmes après avoir absolument tout sorti face à l'Espagne ? Ce vétéran réserviste en D2 portugaise a été le héros inattendu du partage du Cap Vert face à la Roja. Ce dimanche, face à l'Uruguay, il a encaissé deux buts, mais c'est la grosse erreur du bien plus connu Fernando Muslera, gardien de la Celeste, que l'on retiendra. 

Mohammed Al-Owais est le plus connu de cette liste parce que sa performance contre l'Uruguay lors du match d'ouverture n'était pas une première : en 2022, déjà, il avait été brillant face à l'Argentine. Le bleu ciel lui réussit. Mais le portier d'Al-Qadsiah n'est pas vraiment un cador, pas plus que Mahmoud Abunada, dont la performance face à la Suisse est à souligner : "seulement" cinq arrêts, certes, mais quels arrêts pour le natif de Doha qui a été élu homme du match. 

Max Crocombe peut-il faire de même face aux Diables Rouges ?

Vendredi à Vancouver, tous les regards seront donc tournés vers Max Crocombe. Un autre nom qui ne vous dira rien. Crocombe est le gardien de Millwall, en Championship, et a disputé environ la moitié des matchs du club londonien la saison passée, sans vraiment impressionner. À 32 ans, sa carrière ne devrait plus vraiment décoller.

Crocombe a d'ailleurs été pointé du doigt par certains supporters néo-zélandais pour son match face à l'Egypte : selon eux, il n'est pas assez décisif, et aurait au moins dû sortir l'un ou l'autre de ces tirs. Beaucoup estiment que pour le troisième match de poules, le sélectionneur Darren Bazeley devrait le remplacer par Alex Paulsen, gardien du Lechia Gdansk (qui pour le détail était entre les perches lors du résultat référence récent de la Nouvelle-Zélande, un 4-1 face au Chili en amical). 

Quoi qu'il en soit, il n'est pas à exclure que vendredi, la Belgique tombe encore sur un gardien de but en feu, même si pour le moment, Crocombe n'est pas sur la même planète que Room et Vozinha dans ce tournoi. À charge à nos joueurs, cette fois, de "gérer leurs émotions", comme l'expliquait Lukaku...

 

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