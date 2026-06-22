Un record de plus : Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Un record de plus : Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde

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Lionel Messi est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde. Son doublé contre l'Autriche ce lundi soir lui permet d'atteindre 18 réalisations.

Lionel Messi est un peu plus seul au sommet. Grâce à son doublé contre l'Autriche ce lundi soir, l'Argentin porte son total à 18 buts en Coupe du monde. Il creuse l'écart sur Miroslav Klose, resté à 16 réalisations.

Un doublé pour rentrer dans l'histoire

Le record aurait même pu tomber plus tôt dans la rencontre. Messi a vu son penalty être repoussé par le gardien autrichien. Il s'est rattrapé à la 39e minute en reprenant un centre de Medina. Déjà seul en tête du classement à ce moment-là, l'Argentin a inscrit un deuxième but dans le temps additionnel (90e+5) pour porter son total à 18 réalisations.

Ce record ne s'est pas construit en un seul tournoi. En 2022, au Qatar, Messi avait largement alimenté son compteur avec sept buts. Quatre avaient été inscrits sur penalty, les trois autres dans le jeu. Depuis ses débuts en Coupe du monde, le capitaine argentin est devenu le joueur qui a tiré le plus de penalties dans l'histoire de la compétition.

Le classement a changé. Miroslav Klose est deuxième avec 16 buts, devant Ronaldo (15). Gerd Müller et Kylian Mbappé comptent chacun 14 réalisations. Et comme l'Argentine est toujours en course dans cette Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le capitaine de l'Albiceleste aura plusieurs occasions d'améliorer son total dans les prochains jours.

Un parcours compliqué si la Belgique termine deuxième


Grâce à ce succès, l'Argentine est qualifiée pour les seizièmes de finale et est assurée de terminer en tête de son groupe. Une première place qui pourrait avoir des conséquences pour les Diables rouges. Si la Belgique termine deuxième du groupe G et franchit les seizièmes de finale, elle retrouverait alors Lionel Messi et ses coéquipiers en huitièmes de finale.

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