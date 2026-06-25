Le guide des supporters des Diables à Vancouver

Place au troisième match de poules des Diables Rouges. Direction Vancouver, une ville bien différente des deux précédentes.

Après Seattle et Los Angeles, les supporters belges qui poursuivent l'aventure jusqu'à Vancouver pourraient bien avoir l'impression de revenir à quelque chose de plus familier. Certes, la ville canadienne reste nord-américaine, mais elle possède une atmosphère bien différente de celle de ses voisines américaines.

Plus calme, plus propre, plus détendue aussi, Vancouver est régulièrement citée parmi les villes offrant la meilleure qualité de vie au monde. Surtout, après le gigantisme de L.A, Vancouver est - comme Seattle - une ville à taille humaine.

Avec ses quelque 700.000 habitants (2,7 millions pour son aire métropolitaine), Vancouver reste une grande ville, mais elle donne rarement cette impression. Entre l'océan Pacifique, les montagnes de la Colombie-Britannique et les immenses espaces verts qui s'invitent jusque dans le centre-ville, la nature semble omniprésente.

Stanley Park, le Central Park de Vancouver

L'emblème de la ville est sans conteste Stanley Park. Plus grand que Central Park à New York, cet immense parc borde l'océan et offre plusieurs kilomètres de promenade avec vue sur la baie, les montagnes et les gratte-ciel du centre-ville.

Même les visiteurs qui ne disposent que de quelques heures de libre devraient prendre le temps d'y faire un tour. Louer un vélo et parcourir la célèbre Seawall, la promenade qui fait le tour du parc, constitue probablement l'une des meilleures façons de découvrir Vancouver.



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À quelques minutes de là, le quartier historique de Gastown conserve quant à lui une atmosphère plus ancienne, avec ses bâtiments de briques, ses cafés et sa célèbre horloge à vapeur, devenue l'un des symboles de la ville.

Les Vancouver Whitecaps... et le hockey

Si Seattle vit au rythme du football américain et Los Angeles au rythme de toutes les disciplines possibles, Vancouver possède une véritable religion : le hockey. Sur glace, bien sûr : rien à voir avec ce hockey sur gazon que nos Red Lions dominent depuis plusieurs années !

Mais le soccer n'est pas en reste. Les Vancouver Whitecaps FC représentent la ville en MLS et figurent parmi les clubs historiques du football canadien. LA star "maison", c'est bien sûr Alphonso Davies qui, avant de rejoindre le Bayern Munich, a porté les couleurs des Whitecaps de 2016 à 2018.

Les rencontres de la Coupe du Monde se dérouleront au mythique BC Place, facilement reconnaissable à son immense toit blanc rétractable. Situé en plein centre-ville, il offre un avantage considérable aux supporters : contrairement à plusieurs autres villes-hôtes, il est possible de rejoindre le stade à pied depuis la plupart des hôtels du centre.

Une ville qui regarde vers l'Asie

La première surprise pour beaucoup de visiteurs européens concerne la diversité culturelle de Vancouver. La proximité avec le Pacifique et les importantes communautés d'origine asiatique ont profondément façonné l'identité de la ville. Résultat : certains des meilleurs restaurants chinois, japonais ou coréens d'Amérique du Nord se trouvent ici.

Oubliez donc les burgers, les steakhouses ou même les poutines. Les amateurs de cuisine asiatique seront probablement au paradis. Le quartier de Richmond, juste au sud de Vancouver, est même devenu une destination gastronomique à part entière. Bien sûr, tant que vous êtes au Canada, et si c'est une première pour vous, prenez donc un petit déjeuner au Tim Hortons et mangez une poutine, mais soyez prévenus : ce plat à base de frites recouvertes de fromage et de sauce brune n'est pas typique de la côte ouest.

Une destination idéale pour les amateurs de bière

Les supporters belges ne seront pas dépaysés : Vancouver possède elle aussi une solide culture brassicole. Lequartier de Mount Pleasant est devenu au fil des années le cœur du mouvement craft beer local. Les microbrasseries s'y succèdent sur quelques rues à peine, dans une ambiance beaucoup plus décontractée que dans certaines métropoles américaines.

La Colombie-Britannique est d'ailleurs considérée comme l'une des régions pionnières de la révolution brassicole canadienne .La comparaison avec Seattle est inévitable : les styles se ressemblent souvent, les IPA dominent, mais l'atmosphère est généralement tranquille et "hipster", loin de l'urbanisme délirant de Los Angeles.

Entre mer et montagnes

L'un des grands avantages de Vancouver est qu'il suffit parfois de regarder autour de soi pour avoir l'impression d'être en vacances. Les montagnes qui dominent la ville sont accessibles en moins d'une heure. Le pont suspendu de Capilano attire les visiteurs du monde entier (s'ils n'ont pas le vertige...) tandis que Grouse Mountain offre des panoramas spectaculaires sur la région.

Pour ceux qui disposent d'une journée supplémentaire, la célèbre route Sea-to-Sky qui mène vers Whistler est souvent considérée comme l'un des plus beaux itinéraires routiers d'Amérique du Nord. Et contrairement à Los Angeles, vous passerez probablement plus de temps à admirer le paysage qu'à subir les embouteillages dans un Uber (ou dans un Waymo sans chauffeur).

Le programme des supporters

Ce jeudi, les supporters disputeront un "fangame" au Trillum Park à 15h heure locale. C'est ensuite le Red Truck Beer Company, juste à côté, qui ouvrira ses portes pour l'ambassade des supporters belges, jusqu'à femreture (a priori jusqu'à 22h).

Le jour du match, c'est The Porch qui accueillera le public belge dès 15h, avec un départ pour la fanwalk prévu à 18h - rappelons que le match aura lieu à 18h. Autant être honnête : sur Google maps, il est absolument impossible de trouver le point de rendez-vous - mais si vous vous rendez au Creekside Park, cherchez les supporters belges, et vous ne serez pas loin.

La fanwalk débutera à 18h, et emmènera donc les supporters vers ce BC Stadium de Vancouver où il devrait faire beaucoup plus frais qu'à Seattle et Los Angeles.