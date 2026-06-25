Un scénario inattendu ? Comment la troisième place pourrait être une aubaine pour les Diables Rouges

L'Union Belge n’a pas encore décidé quant à la suite des opérations en cas de qualification. Voyager directement vers la ville suivante ou rester à Seattle pour s’entraîner et ne se déplacer que juste avant le match. Même si la FIFA semble, elle aussi, avoir son mot à dire.

Le scénario idéal, bien sûr, serait que les Diables Rouges battent largement la Nouvelle-Zélande et que l’Iran s’impose contre l’Égypte. La délégation resterait alors de toute façon à Seattle, puisque ce serait encore sa ville-hôte. Mais à l’Union belge, on n’y croit plus vraiment. Pour cela, il faut battre la Nouvelle-Zélande et inscrire trois buts de plus que l’Égypte, qui devrait laisser des points face à l’Iran.

Jusqu’aux seizièmes de finale à Seattle

Une éventuelle qualification ne signifie pas que les Diables Rouges changeront immédiatement de camp de base. Au sein de la délégation belge, il a été décidé de continuer à s’entraîner et séjourner à Seattle après la phase de groupes, et ce jusqu’aux seizièmes de finale.

Si la Belgique termine deuxième du groupe, un match à Dallas est programmé le 3 juillet. Si les Diables finissent parmi les meilleurs troisièmes, un déplacement à Vancouver ou New York les attend pour la suite.

Un retour à Seattle n’est plus envisagé

Il ne sera ensuite plus question de revenir au camp de base de Seattle, même en cas de match à Vancouver, à une demi-heure de vol. La FIFA exige en effet que les équipes participantes logent et s’entraînent dans la ville où elles jouent.

Cela coûterait d’ailleurs très cher à la fédération, car la FIFA ne prend en charge que les vols et les hébergements dans la ville où les équipes jouent et s’entraînent. Assumer ces frais reviendrait à débourser plusieurs centaines de milliers d’euros. Les finances de la fédération ne s’y prêtent pas, et ce tournoi doit, si possible, permettre de constituer une cagnotte pour l’avenir.



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Les Diables Rouges doivent évidemment tenter de battre la Nouvelle-Zélande afin de préserver leurs chances de remporter le groupe. Mais même avec un troisième nul d’affilée, la qualification pour la phase à élimination directe reste très probable. Si l’Égypte bat l’Iran, la Belgique aurait même encore une belle chance de finir deuxième. Ce n’est toutefois pas forcément le meilleur scénario.

Une troisième place peut être très intéressante, mais un scénario cauchemar reste possible

Si la Belgique terminait troisième après un match nul, les chances de qualification resteraient très élevées. Plusieurs scénarios sont alors possibles pour le tour suivant. L’un d’eux est nettement défavorable, avec un déplacement rapide à New York et un adversaire costaud comme la France ou la Norvège.

Dans la plupart des cas, le parcours serait toutefois bien plus attractif. Les Diables Rouges pourraient alors continuer à jouer à Vancouver, près de leur camp de base à Seattle, avec un adversaire abordable et un chemin plus favorable vers les huitièmes de finale. De manière surprenante, une troisième place pourrait donc s’avérer plus intéressante qu’une deuxième. En revanche, une défaite contre la Nouvelle-Zélande signifierait presque à coup sûr la fin de l'aventure.