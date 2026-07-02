LIVE Coupe du monde 2/7 : L'Espagne s'impose sans douter et rejoint les huitièmes de finale
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Un 3-0 bien tassé pour la Roja
Sans réelle surprise, l'Espagne a largement dominé l'Autriche, ce jeudi soir, et s'est imposée 3-0. La Roja a contrôlé l'intégralité de la rencontre, n'a pratiquement laissé aucune occasion à son adversaire et a donc trouvé le chemin des filets à trois reprises, grâce à un doublé de Mikel Oyarzabal et un but de Pedro Porro, son tout premier en sélection.
L'Espagne se qualifie donc pour les huitièmes de finale, où elle rencontrera le vainqueur du duel entre le Portugal et la Croatie, qui attend dans la nuit. Les Espagnols pourraient croiser la Belgique en quart de finale si, évidemment, les deux équipes ne sont pas éliminées avant.
📷 "J'ai moi-même payé pour apprendre" : Rudi Garcia explique encore ses propos après Belgique - Sénégal
Auteur de propos jugés polémiques par certains après la victoire des Diables contre le Sénégal, Rudi Garcia s'est expliqué une nouvelle fois sur son compte Instagram. Selon lui, sa sortie concernait les équipes qui n'ont pas l'habitude de mener un match de ce niveau en Coupe du monde. (Lire la suite)
Rudi Garcia, génie ou chanceux ? "Ma grand-mère aurait pu faire pareil"
Quel impact Rudi Garcia a-t-il eu sur la remontada de la Belgique face au Sénégal, mercredi soir ? Olivier Deschacht, Radja Nainggolan et Stijn Stijnen ont un avis très différent sur la question. (Lire la suite)
Un Diable Rouge n'en revient pas : "Je n'avais jamais vécu ça"
On pensait avoir tout vu en 2018. Mais Thibaut Courtois et surtout Brandon Mechele avaient du mal à trouver les mots après ce Belgique-Sénégal. (Lire la suite)
Personne n'est intouchable chez les Diables : "Peu importe ton nom, tu peux sortir"
Au lendemain du thriller qu'a été Belgique-Sénégal, c'est le calme Timothy Castagne qui a été envoyé en conférence de presse. Un cadre qui a reconnu que le scénario ne devait pas faire oublier ce qui doit être amélioré. (Lire la suite)
Pourquoi Jeremy Doku passe totalement à côté de son tournoi
Ce n'est décidément pas son tournoi. Face au Sénégal, Jeremy Doku a livré son plus mauvais match du tournoi, que ce soit à gauche ou à droite. Une combinaison de facteurs qui font que lundi, on pourrait bien le retrouver sur le banc au coup d'envoi. (Lire la suite)
Lamine Yamal bien titulaire avec l'Espagne
Les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 se poursuivent avec une affiche entre l’Espagne et l’Autriche, ce jeudi soir. Une rencontre pour laquelle Lamine Yamal est bel et bien titularisé par Luis de la Fuente, qui remplace Llorente et Merino par Porro et Dani Olmo par rapport à la victoire face à l’Uruguay.
Le onze de l'Espagne : Unai Simon - Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Pedri, Rodri - Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena - Mikel Oyarzabal.
La onze de l'Autriche : Alexander Schlager – Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer – Nicolas Seiwald, Xaver Schlager – Romano Schmid, Paul Wanner, Marcel Sabitzer – Michael Gregoritsch.
Julian Nagelsmann ne va pas résister après l'élimination de l'Allemagne
L'élimination très précoce de l'Allemagne dans cette Coupe du monde 2026 aura plus que probablement raison de l'avenir de Julian Nagelsmann, écrit Sky Germany. "La Fédération allemande aurait conseillé aujourd'hui à Julian Nagelsmann d'envisager une démission. S'il refuse de quitter son poste, le plan actuel serait de le licencier."
"Le sélectionneur a été entendu par le comité de la DFB afin d'expliquer l'élimination de l'Allemagne lors de la Coupe du monde", savent nos confrères. Nagelsmann ayant déjà déclaré précédemment qu'il n'avait pas l'intention de démissionner, son licenciement devient clairement l'issue la plus probable.
🚨💣 BREAKING | Julian Nagelsmann has today been advised by the DFB to consider stepping down.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 2, 2026
If he does not resign, the current plan is to dismiss him. He remains in charge for now, final decision still pending. Nagelsmann had the opportunity today to explain the reasons… pic.twitter.com/sRevk0NrHo
Diego Moreira, "un joueur affamé" qui plaît aux supporters belges : le Liégeois a gagné des points
Monté au jeu face au Sénégal, Diego Moreira a disputé ses premières minutes en Coupe du monde. Le Belge a réalisé une bonne entrée et a alors gagné des points dans la tête de Rudi Garcia. (Lire la suite)
Anthony Gordon a évacué toute sa frustration en délivrant deux assists
Auteur d'un doublé de passes décisives face à la République démocratique du Congo (2-1), Anthony Gordon s'est exprimé en zone mixte après la rencontre : "Je déteste être remplaçant. Franchement, je suis une vraie boule de nerfs quand je sors du banc. J’ai envie de me jeter sur tous les ballons, j’essaie de me retenir pour rester calme. Mais je n’y peux rien, alors j’étais impatient d’entrer en jeu. J’avais l’impression que mes coéquipiers étaient fatigués quand je suis entré, alors j’ai essayé d’en profiter au maximum."
La presse sénégalaise détruit Pape Thiaw
La presse sénégalaise n'y est pas allée de main morte avec le sélectionneur Pape Thiaw suite à l'élimination de la nation africaine de la Coupe du monde.
"Comment le coach a offert la qualification à la Belgique. Le coup de poignard de la 120e minute porte la signature exclusive de Pape Thiaw", a écrit le média Yoor-Yoor avant d'ajouter : "Ce naufrage historique n'est pas celui des joueurs, mais bien celui d'une gestion humaine et tactique catastrophique de leur entraîneur."
Le Soleil utilise le terme "coachmardesque", OBS écrit "Pape, Ciao". Du côté de Walf Quotidien, on parle d'"une faute technique de Pape Thiaw". Rewmi Sports évoque un sabordage par le sélectionneur. "Pape Thiaw, ultime coaching perdant. L’immense responsabilité du coach dans ce fiasco", écrit Wiwsport.
Un joueur du Sénégal annonce mettre en pause sa carrière internationale après l'élimination face à la Belgique
Pape Gueye a annoncé via une publication en story Instagram qu'il mettait entre parenthèses sa carrière internationale suite à la défaite du Sénégal face à la Belgique (3-2) en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Une décision qui s'explique par des différends avec le staff sénégalais. (Lire la suite)
Officiel : l'Union Saint-Gilloise boucle son sixième renfort de l'été
Relebohile Mofokeng est bel et bien unioniste. Le Sud-Africain s'offre sa première expérience à l'étranger au Parc Duden. (Lire la suite)
Le choix fort de Rudi Garcia qui fait parler : "Cela ne fait pas de lui un héros ou un magicien"
Rudi Garcia est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel contre le Sénégal. Ses changements ont été particulièrement remarqués (Lire la suite)
"Tant que ce sera avec ce staff..." : tremblement de terre au Sénégal après la défaite contre les Diables
C'est le coeur très lourd que le Sénégal a fait ses valises pour quitter le sol américain suite à sa cruelle élimination contre les Diables Rouges. Une élimination qui fait déjà des dégâts au sein du groupe. (Lire la suite)
Mauricio Pochettino peste contre la règle de la FIFA : les USA sans leur meilleur attaquant contre les Diables
La Belgique affrontera donc les Etats-Unis en huitième de finale de cette Coupe du Monde. Notre adversaire sera privé de l'une de ses principales menaces. (Lire la suite)
Un tournant du match inattendu pour les Diables ? "C’est bizarre, mais que ça nous a libérés"
Les Diables Rouges sont passés par le chas de l'aiguille contre le Sénégal. Arthur Theate revient sur ce que le football belge a déjà nommé 'le miracle de Seattle'. (Lire la suite)
Rudi génie ou Rudi béni ? Rudi Garcia s'exprime sur ses changements miraculeux
Rudi Garcia s'est-il planté au coup d'envoi ? A-t-il parfaitement lu la rencontre, ou simplement corrigé ses erreurs initiales ? Nous ne sommes plus sûrs de rien à ce stade après un match qui nous laisse épuisé. Mais le sélectionneur est resté humble et a analysé ses changements. (Lire la suite)
"Trop tendre pour ce niveau" : un Diable particulièrement visé après sa prestation d'hier
Les Diables Rouges sont revenus de très loin contre le Sénégal. Les médias étrangers ne manquent pas de souligner cette remontada, mais n'oublient pas non plus de rappeler que c'est notre adversaire qui l'a permise en s'écroulant. (Lire la suite)
Un record pour Tielemans, un autre pour les Diables : Belgique - Sénégal rentre dans l'histoire du Mondial !
Les Diables Rouges sont passés de l'enfer au paradis contre le Sénégal. Quelques records battus au passage illustrent bien cette folle nuit de tous les dangers. (Lire la suite)
Julian Nagelsmann sur la sellette : l'Allemagne a trouvé un remplaçant de luxe
L'Allemagne prépare l'après-Julian Nagelsmann. Jürgen Klopp est prêt à reprendre les commandes de la sélection nationale après l'élimination au Mondial face au Paraguay. L'ancien entraîneur de Liverpool est en pause depuis la fin de la saison 2023/2024. (Lire la suite)
Il n'aura pas fallu autant de suspense : l'adversaire des Diables en huitième est connu !
Les Etats-Unis retrouveront bien les Diables Rouges en huitièmes de finale. Le pays hôte a fait honneur à son statut contre la Bosnie. (Lire la suite)
"Il fallait une grosse paire de c**illes" : à quand une statue de Romelu Lukaku devant le Stade Roi Baudouin ?
Mais quelle entrée, encore une fois, de Romelu Lukaku. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables a encore endossé ce costume de sauveur qui lui va à ravir, même s'il aurait aimé vivre une autre soirée. (Lire la suite)
Trossard et Tielemans en sont presque venus aux mains : les explications du capitaine et du coach
Images surprenantes pendant le deuxième cooling break de Belgique-Sénégal : Leandro Trossard et Youri Tielemans se sont virulemment engueulés. (Lire la suite)
"La FIFA est corrompue" : la presse sénégalaise furieuse, Youri Tielemans réagit aux phases litigieuses
C'est peu dire que les journalistes sénégalais présents étaient furieux après la rencontre. Ils estiment en effet qu'il y a une faute non-signalée sur le but égalisateur signé Youri Tielemans. (Lire la suite)
Miracle à Seattle : les Diables Rouges reviennent de très loin face au Sénégal !
Déplorables pendant près de 80 minutes, les Diables Rouges s'en sont sortis par un trou de souris pour forcer les prolongations, puis les tirs au but... du moins croyait-on. Un penalty en toute dernière seconde a fini par sauver la Belgique, qui est en 8e de finale sur un petit miracle. (Lire la suite)
LIVE : Un penalty sauve les Diables à la 119e !! (3-2)
C'est le jour J : la Coupe du Monde des Diables Rouges "commence" vraiment maintenant. La Belgique défie le Sénégal en 16e de finale. (Lire la suite)
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