LIVE Coupe du monde 2/7 : L'Espagne s'impose sans douter et rejoint les huitièmes de finale

Redaction
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LIVE Coupe du monde 2/7 : L'Espagne s'impose sans douter et rejoint les huitièmes de finale
Photo: © photonews
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Loïc Woos

Un 3-0 bien tassé pour la Roja

Sans réelle surprise, l'Espagne a largement dominé l'Autriche, ce jeudi soir, et s'est imposée 3-0. La Roja a contrôlé l'intégralité de la rencontre, n'a pratiquement laissé aucune occasion à son adversaire et a donc trouvé le chemin des filets à trois reprises, grâce à un doublé de Mikel Oyarzabal et un but de Pedro Porro, son tout premier en sélection.

L'Espagne se qualifie donc pour les huitièmes de finale, où elle rencontrera le vainqueur du duel entre le Portugal et la Croatie, qui attend dans la nuit. Les Espagnols pourraient croiser la Belgique en quart de finale si, évidemment, les deux équipes ne sont pas éliminées avant.

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Auteur de propos jugés polémiques par certains après la victoire des Diables contre le Sénégal, Rudi Garcia s'est expliqué une nouvelle fois sur son compte Instagram. Selon lui, sa sortie concernait les équipes qui n'ont pas l'habitude de mener un match de ce niveau en Coupe du monde. (Lire la suite)

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Quel impact Rudi Garcia a-t-il eu sur la remontada de la Belgique face au Sénégal, mercredi soir ? Olivier Deschacht, Radja Nainggolan et Stijn Stijnen ont un avis très différent sur la question. (Lire la suite)

Un Diable Rouge n'en revient pas : "Je n'avais jamais vécu ça"

On pensait avoir tout vu en 2018. Mais Thibaut Courtois et surtout Brandon Mechele avaient du mal à trouver les mots après ce Belgique-Sénégal. (Lire la suite)

Personne n'est intouchable chez les Diables : "Peu importe ton nom, tu peux sortir"

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Au lendemain du thriller qu'a été Belgique-Sénégal, c'est le calme Timothy Castagne qui a été envoyé en conférence de presse. Un cadre qui a reconnu que le scénario ne devait pas faire oublier ce qui doit être amélioré. (Lire la suite)

Pourquoi Jeremy Doku passe totalement à côté de son tournoi

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Ce n'est décidément pas son tournoi. Face au Sénégal, Jeremy Doku a livré son plus mauvais match du tournoi, que ce soit à gauche ou à droite. Une combinaison de facteurs qui font que lundi, on pourrait bien le retrouver sur le banc au coup d'envoi. (Lire la suite)

Loïc Woos

Lamine Yamal bien titulaire avec l'Espagne

Les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 se poursuivent avec une affiche entre l’Espagne et l’Autriche, ce jeudi soir. Une rencontre pour laquelle Lamine Yamal est bel et bien titularisé par Luis de la Fuente, qui remplace Llorente et Merino par Porro et Dani Olmo par rapport à la victoire face à l’Uruguay.

Le onze de l'Espagne : Unai Simon - Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Pedri, Rodri - Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena - Mikel Oyarzabal. 

La onze de l'Autriche : Alexander Schlager – Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer – Nicolas Seiwald, Xaver Schlager – Romano Schmid, Paul Wanner, Marcel Sabitzer – Michael Gregoritsch.

Loïc Woos

Julian Nagelsmann ne va pas résister après l'élimination de l'Allemagne

L'élimination très précoce de l'Allemagne dans cette Coupe du monde 2026 aura plus que probablement raison de l'avenir de Julian Nagelsmann, écrit Sky Germany. "La Fédération allemande aurait conseillé aujourd'hui à Julian Nagelsmann d'envisager une démission. S'il refuse de quitter son poste, le plan actuel serait de le licencier."

"Le sélectionneur a été entendu par le comité de la DFB afin d'expliquer l'élimination de l'Allemagne lors de la Coupe du monde", savent nos confrères. Nagelsmann ayant déjà déclaré précédemment qu'il n'avait pas l'intention de démissionner, son licenciement devient clairement l'issue la plus probable.

Diego Moreira, "un joueur affamé" qui plaît aux supporters belges : le Liégeois a gagné des points

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Monté au jeu face au Sénégal, Diego Moreira a disputé ses premières minutes en Coupe du monde. Le Belge a réalisé une bonne entrée et a alors gagné des points dans la tête de Rudi Garcia. (Lire la suite)

Nicolas Baccus

Anthony Gordon a évacué toute sa frustration en délivrant deux assists

Auteur d'un doublé de passes décisives face à la République démocratique du Congo (2-1), Anthony Gordon s'est exprimé en zone mixte après la rencontre : "Je déteste être remplaçant. Franchement, je suis une vraie boule de nerfs quand je sors du banc. J’ai envie de me jeter sur tous les ballons, j’essaie de me retenir pour rester calme. Mais je n’y peux rien, alors j’étais impatient d’entrer en jeu. J’avais l’impression que mes coéquipiers étaient fatigués quand je suis entré, alors j’ai essayé d’en profiter au maximum."

Nicolas Baccus

La presse sénégalaise détruit Pape Thiaw

La presse sénégalaise n'y est pas allée de main morte avec le sélectionneur Pape Thiaw suite à l'élimination de la nation africaine de la Coupe du monde.

"Comment le coach a offert la qualification à la Belgique. Le coup de poignard de la 120e minute porte la signature exclusive de Pape Thiaw", a écrit le média Yoor-Yoor avant d'ajouter : "Ce naufrage historique n'est pas celui des joueurs, mais bien celui d'une gestion humaine et tactique catastrophique de leur entraîneur."

Le Soleil utilise le terme "coachmardesque", OBS écrit "Pape, Ciao". Du côté de Walf Quotidien, on parle d'"une faute technique de Pape Thiaw". Rewmi Sports évoque un sabordage par le sélectionneur. "Pape Thiaw, ultime coaching perdant. L’immense responsabilité du coach dans ce fiasco", écrit Wiwsport.

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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

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