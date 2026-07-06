Officiel : un jeune milieu de terrain du Standard prolonge l'aventure à Sclessin

Tarik Kilic veut s'inscrire dana la durée au Standard. Le jeune milieu de terrain a prolongé son contrat, il sera l'un des nouveaux visages du SL 16.

Si le Standard mène actuellement son mercato pour l'équipe première, la direction planche également sur celui du SL16, qui a assuré son maintien en D1 FFA lors des Relegations' Playoffs. Les Rouches ont déjà frappé un premier grand coup pour leurs U23 avec la signature d'Antoine Mazure, l'un des meilleurs artificiers de la série avec Habay ces derniers mois (15 buts en D1 FFA).

La montée définitive de René Mitongo dans le noyau A a aussi incité Marc Wilmots à prolonger le contrat de Josué Mbuyi Mundadi, arrivé de Cappellen l'hiver dernier. Dans le milieu, la direction prépare également l'avenir avec Tarik Kilic.

International belge chez les U15 et les U16

Le milieu de terrain de 18 ans a lui aussi prolongé son bail jusqu'en 2028. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seul, il débutera également la saison avec le SL 16, après avoir disputé le dernier exercice avec l'équipe U18. Une belle récompense pour celui qui parfait sa formation sur les hauteurs du Sart-Tilman depuis 2022, après des passages dans les académies de Zwartberg, du Patro Eisden, Lommel et Saint-Trond.

"Le Standard est un club où je me sens chez moi depuis des années. Je suis fier de pouvoir continuer à écrire mon histoire ici. Merci au club pour sa confiance. Je suis prêt à continuer à grandir et à tout donner pour ces couleurs", se réjouit-il dans le communiqué officiel.