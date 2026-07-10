LIVE Coupe du monde 10/7 : Kylian Mbappé blessé après le quart de finale des Bleus ?
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Kylian Mbappé souffre de la cheville après le quart de finale des Bleus
Sans grande surprise, l'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 en venant à bout du Maroc, ce jeudi soir. Une rencontre lors de laquelle Kylian Mbappé a d'abord manqué un penalty avant de trouver le chemin des filets, au même titre qu'Ousmane Dembélé six minutes plus tard.
Une fois n'est pas coutume, l'attaquant du Real Madrid a cédé sa place à Jean-Philippe Mateta à un quart d'heure du terme. Kylian Mbappé ressentait une douleur à la cheville, qui sera surveillée attentivement par le staff dans les prochains jours. Sa demi-finale n'est pour l'instant pas en danger, mais la prudence est de mise dans le staff des Bleus.
❗️S’il n’y a pas de doute sur le fait qu’il pourra tenir sa place en demi-finale contre la Belgique ou l’Espagne, l’état de la cheville de Kylian Mbappé sera suivi de près par le staff, pour qu’il soit en pleine possession de ses moyens.— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 10, 2026
C’est la même cheville qui avait été… pic.twitter.com/AmH3feu9EP
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