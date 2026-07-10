LIVE Coupe du monde 10/7 : Kylian Mbappé blessé après le quart de finale des Bleus ?

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LIVE Coupe du monde 10/7 : Kylian Mbappé blessé après le quart de finale des Bleus ?
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Loïc Woos

Kylian Mbappé souffre de la cheville après le quart de finale des Bleus

Sans grande surprise, l'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 en venant à bout du Maroc, ce jeudi soir. Une rencontre lors de laquelle Kylian Mbappé a d'abord manqué un penalty avant de trouver le chemin des filets, au même titre qu'Ousmane Dembélé six minutes plus tard. 

Une fois n'est pas coutume, l'attaquant du Real Madrid a cédé sa place à Jean-Philippe Mateta à un quart d'heure du terme. Kylian Mbappé ressentait une douleur à la cheville, qui sera surveillée attentivement par le staff dans les prochains jours. Sa demi-finale n'est pour l'instant pas en danger, mais la prudence est de mise dans le staff des Bleus.

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La France s'est facilement imposée contre le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde. Malgré un pénalty raté en première période, les "Bleus" ont fini par émerger lors du deuxième acte grâce au talent de ses stars offensives. Qui pourra encore les arrêter ? (Lire la suite)

Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

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